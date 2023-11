Der Vater von Luis Díaz wurde von einer kolumbianischen Guerillagruppe freigelassen





Der Vater des Liverpooler Fußballstars Luis Díaz, der letzten Monat von einer kolumbianischen Guerillagruppe entführt wurde, wurde am Donnerstag freigelassen und Vertretern der Vereinten Nationen und der katholischen Kirche in Valledupar, Kolumbien, übergeben. nach Angaben der kolumbianischen Bischofskonferenz.

„Wir danken Gott für die Freilassung von Herrn Luis Díaz!“ Die Konferenz wurde auf X, früher bekannt als Twitter, veröffentlicht.

„Bei ihm sind schon Mons. Francisco Ceballos, Bischof von Riohacha, und Mons. Héctor Henao, Delegierter für die Beziehungen zwischen Kirche und Staat, der die humanitäre Kommission gebildet hat, die für die Erleichterung seiner Freilassung zuständig ist.“

Ceballos war an Bord eines von den Vereinten Nationen finanzierten Hubschraubers, der Díaz‘ Vater, Luis Manuel Díaz, aus einem Waldgebiet entlang der kolumbianischen Grenze zu Venezuela abholte.

Die Vereinten Nationen sagten, ihre politische Mission in Kolumbien habe eng mit der kolumbianischen Regierung, der katholischen Kirche und der Guerillagruppe der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) zusammengearbeitet, um Díaz Sr. freizulassen.

„Wir waren an seiner Übergabe aus der ELN in die Freiheit beteiligt“, sagte UN-Generalsekretär Stéphane Dujarric auf eine Frage von Caitlin Hu von CNN. „Zusammen mit der Kirche waren wir für die eigentlichen Operationen verantwortlich, also nutzten wir unsere Hubschrauber und unsere Flugzeuge.“

Conferencia Episcopal de Colombia Luis Manuel Díaz (Mitte) am Donnerstag mit Mitgliedern der katholischen Kirche gesehen, die bei seiner Freilassung aus der ELN-Gefangenschaft geholfen haben.

Dujarric fügte hinzu, dass Díaz‘ Vater in eines der UN-Regionalbüros in Valledupar im Nordosten Kolumbiens gebracht wurde, wo er mit seiner Familie wieder vereint wurde.

Díaz Sr. und seine Frau Cilenis Marulanda wurden am 28. Oktober von bewaffneten Männern der ELN auf Motorrädern an einer Tankstelle in Barrancas, der Heimatstadt der Familie im Norden Kolumbiens, entführt.

Marulanda wurde später am selben Tag gerettet, aber eine große Suchaktion von Polizei und Militär war im Gange, um Díaz Sr. zu finden.

Díaz spielte und erzielte am Sonntag für Liverpool und plädierte nach dem Premier-League-Spiel gegen Luton Town für die Freilassung seines Vaters.

Am Dienstag erklärte die ELN, dass kolumbianische Militäroperationen die Freilassung von Díaz Sr. nicht zuließen. Die Guerillagruppe sagte in einer Erklärung, dass sie versuche, „Zwischenfälle mit offiziellen Kräften zu vermeiden“, und bezog sich dabei auf die Anwesenheit von Militärtruppen in einem unbekannter Bereich.

Kurz nach der Nachricht von der Freilassung seines Vaters wurde Díaz in die Startaufstellung für Liverpools Europa-League-Spiel gegen Toulouse am Donnerstagabend in Frankreich berufen.

„Wir freuen uns über die Nachricht von der sicheren Rückkehr des Vaters von Luis Díaz und danken allen, die an seiner Freilassung beteiligt waren“, heißt es in einer Erklärung des Vereins.

Sowohl die Friedensdelegation der kolumbianischen Regierung als auch die ELN begrüßten die Freilassung von Díaz‘ Vater.

In einer Erklärung am Donnerstag dankte die Delegation der Polizei und dem Militär sowie der Verifizierungsmission der Vereinten Nationen in Kolumbien und der Bischofskonferenz für ihre Hilfe bei der Freilassung von Díaz Sr.

„Wir hoffen, dass er bald seinen Seelenfrieden wiedererlangt, verändert durch eine Tat, die niemals hätte passieren dürfen“, heißt es in der Erklärung der Delegation.

„Entführung ist ein Verbrechen, das die Menschenwürde grausam verletzt, Familien und Gemeinschaften immenses Leid zufügt und die Menschlichkeit der entführten Person in ihrem tiefsten Innern verletzt.“

Die Delegation fügte hinzu, dass die Entführung die laufenden Friedensgespräche mit der ELN „in eine kritische Situation gebracht“ habe und beim nächsten Treffen fordern werde, dass alle derzeitigen ELN-Gefangenen „sofort unter sicheren und würdevollen Bedingungen freigelassen werden“.

Diese Forderungen wurden vom kolumbianischen Ombudsmann Carlos Camargo Assis wiederholt, der die ELN und „alle illegalen bewaffneten Gruppen“ aufforderte, alle derzeit im Land gefangen gehaltenen Entführungsopfer freizulassen, und wies darauf hin, dass es in diesem Jahr bisher 79 Entführungen gegeben habe.

Darüber hinaus dankte der kolumbianische Fußballverband allen Kräften, „die die Freilassung von Luis Manuel Díaz, dem Vater unseres Spielers Luis Díaz, ermöglicht haben“.