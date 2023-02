Der Vater eines Studenten aus Wisconsin klagt wegen der Nackenstütze eines Offiziers

MADISON, Wis. (AP) – Ein Mann aus Illinois hat eine Bundesklage eingereicht, in der er behauptet, ein dienstfreier Polizist habe seine 12-jährige Tochter während eines Kampfes in einer Mittelschule in Wisconsin im vergangenen Jahr unsachgemäß festgehalten, indem er sein Knie auf ihren Hals gelegt habe ähnlich wie Derek Chauvin George Floyd tödlich zurückhielt.

Jerrel Perez, der in Zion, Illinois, lebt, aber früher etwa 16 Kilometer nördlich in Kenosha, Wisconsin, lebte, reichte die Klage am Montag ein. Er behauptet, der Beamte Shawn Guetschow habe übermäßige Gewalt angewendet und seiner Tochter bleibende Verletzungen zugefügt. Die Einreichung fordert nicht näher bezeichnete Schäden und Anwaltskosten von Guetschow, der Stadt Kenosha und ihrem Schulbezirk.

Nachrichten, die für den Stadtstaatsanwalt, den Sprecher des Schulbezirks, die Kenosha Police Department und die Kenosha Professional Police Association, die Gewerkschaft, die Kenosha-Beamte vertritt, hinterlassen wurden, wurden nicht sofort zurückgesendet. Versuche, Guetschow über mehrere mögliche Telefonlisten direkt zu erreichen, blieben erfolglos.

Guetschow arbeitete am 4. März in seiner Freizeit als Wachmann an der Lincoln Middle School in Kenosha, als Perez‘ Tochter in der Cafeteria mit einem anderen Schüler in Streit geriet.

Überwachungsvideo zeigt, wie Guetschow überstürzt und die Schüler trennt. Er rauft sich mit Perez‘ Tochter, die ihm anscheinend einen Schlag versetzt. Er fällt zu Boden und nimmt sie mit sich nach unten. Dann steigt er auf sie und scheint sein Knie etwa 25 Sekunden lang in ihren Nacken zu drücken, während er ihr Handschellen anlegt. Dann zieht er sie auf die Füße und führt sie aus der Kamera.

Perez‘ Tochter ist Black. Gütschow ist weiß.

Perez behauptet in der Klage, dass seine Tochter nicht atmen konnte, während Guetschows Knie auf ihrem Nacken lag. Sie erlitt laut Klage ein Schädel-Hirn-Trauma und leidet immer noch unter wiederkehrenden Kopfschmerzen.

Die Klage beschreibt die Kniefessel als illegalen Würgegriff. Wisconsin verabschiedete 2021 ein Gesetz, das der Polizei verbietet, Würgegriffe zu verwenden, außer als letztes Mittel, und schloss sich einer Vielzahl anderer Staaten an, die nach weit verbreiteten Protesten gegen Floyds Tod ähnliche Gesetze verabschiedeten.

Das Gesetz von Wisconsin sieht jedoch keine Strafen für Beamte vor, die Würgegriffe einsetzen, und überlässt es den Staatsanwälten, zu entscheiden, ob in solchen Situationen andere Anklagen wie Körperverletzung oder rücksichtslose Gefährdung gelten könnten. Guetschow wurde bei dem Zwischenfall in der Mittelschule nicht angeklagt, wie Gerichtsakten zeigen.

Die Kenosha Police Department verlangt von den Beamten, dass sie bei Verhaftungen außerhalb des Dienstes ihre Richtlinien und Verfahren befolgen. In der Klage wird der Stadt vorgeworfen, ihre Beamten nicht für die Arbeit als außerdienstliche Sicherheitskräfte ausgebildet zu haben, und dem Schulbezirk, seine Sicherheitskräfte nicht ausgebildet zu haben.

In der Klage wird behauptet, die Stadt habe auch den Ruf Gütschows als „aufbrausend“ nicht berücksichtigt. In der Akte wird behauptet, dass in seinem letzten Beschäftigungsjahr bei der Genfer Polizeibehörde eine Leistungsbeurteilung als „inakzeptabel“ eingestuft und er als „emotional, in Panik geraten oder die Beherrschung verliert“ beschrieben wurde.

Guetschow trat Tage nach dem Vorfall von seiner Position als Wachmann zurück und sagte, er habe unter psychischen und emotionalen Belastungen gelitten und fühle sich vom Bezirk nicht unterstützt.

Todd Richmond, The Associated Press