Der Vater eines Säuglings, der mit RSV ins Krankenhaus eingeliefert wurde, warnt die Eltern, wachsam zu sein, da sich eine Atemwegserkrankung schnell ausbreitet

CNN

—



Letzte Woche erlebte Stephen Balka den Alptraum seiner Eltern. Sein 2 Monate alter Sohn Adrian hatte Mühe zu atmen, manchmal dauerte es bis zu sieben Sekunden zwischen den Atemzügen, sagte der Vater.

„Es ist eine sehr beängstigende Situation“, sagte Balka. „Das ist eine meiner größten Ängste.“

Nachdem Adrian in die Notaufnahme gebracht worden war, wurde Balka und seiner Frau mitgeteilt, dass ihr Sohn RSV habe, ein häufiges Atemwegsvirus, von dem sich einige Ärzte laut CDC ungewöhnlich stark ausbreiten und bei einigen Säuglingen schwere Krankheiten verursachen können.

Die Balkas nahmen Adrian zunächst mit nach Hause von Ärzten abgeklärt werden. Aber das angestrengte Atmen des Säuglings kehrte schnell zurück. Wieder einmal eilten sie in die Notaufnahme, wo sie stundenlang warteten, bevor sie in das Texas Children’s Hospital in Houston verlegt wurden, sagte der Vater.

Adrian wurde für eine Woche auf der Intensivstation des Krankenhauses behandelt, wo Balka sagte, er mache erhebliche Fortschritte.

„Wenn wir länger gewartet oder ihn einfach nach Hause gebracht und ihm ein bisschen Medizin gegeben hätten, hätte er es wahrscheinlich nicht alleine geschafft“, sagte Balka.

Laut Dr. Melanie Kitagawa, Direktorin der pädiatrischen Intensivstation des Krankenhauses, werden mehr als 40 Kinder im Texas Children’s Hospital mit RSV ins Krankenhaus eingeliefert, darunter mindestens 10 auf der Intensivstation.

Kitagawa sagte, dass das Krankenhaus einen ungewöhnlich frühen Anstieg der RSV-Patienten verzeichnet, der in Texas typischerweise im Dezember oder Januar auftritt.

„Es ist schrecklich, dass eine Familie oder ein Kind das durchmachen muss“, sagte sie.

Das Krankenhaus in Houston ist eines von mehreren Kinderkrankenhäusern, in denen in dieser Saison ungewöhnlich viele Fälle von RSV aufgetreten sind. Einige Ärzte haben CNN mitgeteilt, dass sie von der unerwarteten Flut von Krankenhauseinweisungen überwältigt sind, von denen einige mehrere Tage unterstützende Behandlung für schwerere Fälle erfordern.

Die meisten Kinder werden laut CDC vor ihrem 2. Lebensjahr mit RSV infiziert, und die Fälle sind in der Regel mild. Aber bei Kleinkindern und anderen Kindern mit geschwächtem Immunsystem oder Atmungssystem kann die Krankheit gefährlich sein und zu Dehydrierung, Atembeschwerden und möglicherweise schwerwiegenderen Krankheiten wie Bronchiolitis oder Lungenentzündung führen.

Balka stand in der Tür des Intensivzimmers seines Kindes und forderte andere Eltern auf, nicht zu zögern, sich um ihr Kind zu kümmern.

»Warte nicht«, sagte er. „Wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas mit Ihrem Kind nicht stimmt, kennen Sie Ihr Kind besser als jeder andere. Holen Sie Ihrem Kind sofort Hilfe. Denn es könnte etwas Kleines sein, aber auch etwas Katastrophales.“

Auf der anderen Seite von Adrian liegt der 7 Monate alte Miles auf der Intensivstation, nachdem seine Eltern bemerkten, dass er lethargisch geworden war, Husten bekam und anfing, sich zu übergeben.

Der neun Monate alte Koa wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht und auf die Intensivstation gebracht, nachdem seine Mutter sah, dass er nicht ganz er selbst war und sich weigerte zu essen.

„Auf den ersten Blick sieht RSV anderen respiratorischen Virusinfektionen ähnlich, mit denen (Eltern) möglicherweise Erfahrungen bei ihren Kindern gemacht haben. Aber RSV – wenn Sie ein kleines Kind haben, ein Kleinkind, jemand Winziges – hat es einfach so viel mehr Einfluss auf sie“, sagte Kitagawa.

Kitagawa ermutigte Eltern, mit ihren Kinderärzten zu sprechen, wenn ihr Kind Symptome von RSV oder anderen Atemwegserkrankungen hat, darunter laufende Nase, verminderter Appetit, Fieber, Husten und Niesen.