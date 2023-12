Der Vater einer ermordeten Italienerin fordert Männer dazu auf, den Wandel gegen Femizid voranzutreiben

MAILAND (AP) – Der Vater einer jungen Frau, deren Ermordung die italienische Empörung gegen Gewalt gegen Frauen auslöste, flehte die Männer während ihrer Beerdigung am Dienstag in der nördlichen Stadt Padua an, „Agenten des Wandels“ für eine Kultur zu sein, die oft „das Leben von Frauen unterschätzt“. .“

Draußen läuteten Tausende Trauergäste mit Glocken und schüttelten Schlüssel. Dies ist Teil einer Kampagne, um „Lärm zu machen“ gegen geschlechtsspezifische Gewalt, die in den Wochen, seit die 22-jährige Giulia Cecchetin tot mit durchschnittener Kehle in einem Graben aufgefunden wurde, an Intensität zugenommen hat am 18. November in einer abgelegenen Gegend im Alpenvorland. Sie war eine Woche zuvor zusammen mit ihrem Ex-Freund verschwunden, nachdem sie sich mit ihm auf einen Burger getroffen hatte.

Der 21-jährige Filippo Turetta wurde später in Deutschland festgenommen und wird während einer Untersuchung zur Anklageerhebung in einem italienischen Gefängnis festgehalten. Turetta hat sich nicht öffentlich geäußert, aber sein Anwalt teilte Reportern mit, dass er das Verbrechen im Rahmen der Befragung durch die Staatsanwaltschaft zugegeben habe.

Nach Angaben des Innenministeriums gehört Cecchetin zu den 102 Frauen, die bis Mitte November dieses Jahres in Italien ermordet wurden, mehr als die Hälfte davon von aktuellen oder ehemaligen Intimpartnern.

Rund 10.000 Trauergäste, darunter der italienische Justizminister, versammelten sich zur Trauermesse für Cecchetin in der Kathedrale Santa Giustina in Padua, viele Tausende strömten auf die Piazza. Viele trugen Bänder, die die Kampagne zur Beendigung des Femizids, der Tötung von Frauen, symbolisierten.

„Femizid ist oft das Ergebnis einer Kultur, die das Leben von Frauen abwertet, die Opfer derjenigen sind, die sie hätten lieben sollen. Stattdessen wurden sie schikaniert und zu langen Misshandlungen gezwungen, bis sie ihre Freiheit völlig verloren, bevor sie auch ihr Leben verloren“, sagte der Vater der jungen Frau, Gino Cecchetin, den Trauernden. „Wie konnte das alles passieren? Wie konnte Giulia das passieren?“

Er forderte Familien, Schulen, die Zivilgesellschaft und die Medien auf, „den Teufelskreis zu durchbrechen“.

„Ich wende mich zuerst an die Männer, denn wir sollten zuerst zeigen, dass wir den Wandel gegen geschlechtsspezifische Gewalt vorantreiben“, sagte der Vater und forderte die Männer auf, auf die Frauen zu hören und sich von keinerlei Anzeichen von Gewalt, „auch nicht den geringsten“, abzuwenden.

Er erinnerte sich an seine Tochter als „eine außergewöhnliche junge Frau“. Glücklich. Lebhaft. „Nie müde vom Lernen“, die einsprang, um neben dem Studium auch Haushaltsaufgaben zu übernehmen, nachdem ihre Mutter letztes Jahr an Krebs gestorben war.

Demnächst wird ihr posthum ein Abschluss in Bioingenieurwesen verliehen, den sie kürzlich an der renommierten Universität Padua abgeschlossen hatte.

Zu dem Vater gesellten sich Giulias ältere Schwester Elena und ihr jüngerer Bruder Davide in der ersten Reihe der Kathedrale; Insbesondere wurden alle Lesungen und Hymnen von jungen Frauen geleitet. Während der Zeremonie umarmte Giulias Vater Justizminister Carlo Nordio, Regionalgouverneur Luca Zaia und eine Gruppe lokaler Bürgermeister.

Als er die Kathedrale verließ, sagte Zaia dem Regionalsender TG Veneto, dass die Schulen Cecchetins Laudatio lesen sollten, in der Kommentatoren feststellten, dass sie nicht nur um seine Tochter trauerte, sondern einen Weg zur Veränderung aufzeigte.

Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Definitionen und Datenerhebungssysteme gibt es keine umfassenden Statistiken zur Prävalenz geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen in der EU.

Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen schätzte jedoch, dass im Jahr 2017 29 % der vorsätzlichen Tötungsdelikte an Frauen in der EU auf Frauen zurückzuführen waren, die Opfer ihrer Intimpartner waren. In Italien lag der Anteil nach Angaben des Instituts bei 43,9 %.

____

Nicole Winfield hat aus Rom beigetragen.

Colleen Barry, The Associated Press