Der US-Senat stimmt dafür, den Verzicht auf das Laden von Elektrofahrzeugen durch „Buy America“ abzulehnen

US-Präsident Joe Biden hält während einer Veranstaltung im Amtrak-Wartungswerk in Bear, Delaware, USA, am 6. November 2023 Bemerkungen zur Infrastruktur.

WASHINGTON, 8. November (Reuters) – Der US-Senat stimmte mit 50 zu 48 Stimmen für die Aufhebung der Entscheidung von Präsident Joe Biden, auf einige „Buy America“-Anforderungen für staatlich finanzierte Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu verzichten, aber das Weiße Haus sagte, er werde gegen die Maßnahme sein Veto einlegen.

Das Weiße Haus argumentierte, dass der republikanische Gesetzentwurf die inländische Produktionsanforderung für staatlich finanzierte Ladegeräte für Elektrofahrzeuge (EV) vollständig abschaffen würde, „und dadurch die inländische Produktion und amerikanische Arbeitsplätze schädigen würde“.

Die Senatsdemokraten Sherrod Brown, Joe Manchin, Jon Tester und die unabhängige Kyrsten Sinema stimmten gemeinsam mit den Republikanern für die Ablehnung der Verordnung.

Die Federal Highway Administration (FHWA) stimmte im Februar zu, auf einige Anforderungen bis Juli 2024 zu verzichten, mit der Begründung, dass dies „die sofortige Anschaffung und Installation von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge ermöglichen würde“.

Der Kongress hat 7,5 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge bereitgestellt. Die Finanzierung ist für die Pläne der Biden-Regierung, den Verkauf von Elektrofahrzeugen anzukurbeln, von entscheidender Bedeutung.

Das Weiße Haus sagte, der Gesetzentwurf zur Aufhebung der Ausnahmeregelung würde auch die Entscheidung der FHWA aufheben, die Buy America-Regeln auf Ladegeräte für Elektrofahrzeuge auszudehnen.

Infolgedessen würde die Entscheidung der Reagan-Regierung von 1983, hergestellte Produkte von den Buy-America-Anforderungen auszunehmen, erneut gelten, was bedeutet, dass Ladegeräte für Elektrofahrzeuge nicht unter die Buy-America-Anforderungen fallen würden, sagte das Weiße Haus.

Der republikanische Senator Marco Rubio bestritt das Argument des Weißen Hauses und argumentierte, die Regierung könne die Entscheidung von 1983 jederzeit separat aufheben. Rubio sagte, der Verzicht würde es ermöglichen, dass staatliche Gelder „in die Hände chinesischer Unternehmen fließen, um Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu bauen“.

Gemäß dem parteiübergreifenden Infrastrukturgesetz von 2021 müssen Infrastrukturprojekte wie Ladegeräte für Elektrofahrzeuge mindestens 55 % der Baumaterialien, einschließlich Eisen und Stahl, aus inländischen Quellen beziehen und in den USA hergestellt werden.

Die Vorschriften schreiben die 55-Prozent-Anforderung erst ab Juli 2024 vor und bis dahin hergestellte Ladegeräte für Elektrofahrzeuge können gefördert werden, wenn mit der Installation bis Oktober 2024 begonnen wird.

Für einige ihrer wichtigsten Teile benötigen Ladegeräte für Elektrofahrzeuge Eisen und Stahl, darunter den internen Strukturrahmen, die Heiz- und Kühlventilatoren sowie den Leistungstransformator. Ladegeräte mit Schränken, in denen das Produkt untergebracht ist, erfordern sogar noch mehr Stahl, was in manchen Fällen bis zu 50 % der Gesamtkosten der Ladegeräte ausmacht.

US-Bundesstaaten und Unternehmen warnten davor, dass die weltweite Nachfrage nach Ladegeräten für Elektrofahrzeuge die Lieferkette belastet und es schwierig, wenn nicht unmöglich macht, die in Amerika hergestellten Standards einzuhalten und den Bau neuer Ladegeräte zu beschleunigen.

