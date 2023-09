Der amerikanische Schauspieler Liev Schreiber (55) ist zum dritten Mal Vater geworden. Wie die Online-Seite „Page Six“ berichtet, hat seine aktuelle Partnerin, das Model Taylor Neisen (31), ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gebracht. Das belegen Fotos, die dem Unterhaltungsportal der New York Post zugespielt wurden. Die beiden wurden auch zusammen mit einem Kinderwagen in New York City gesichtet. Das genaue Geburtsdatum ist noch nicht bekannt.

Über ihr Privatleben geben Neisen und Schreiber in der Regel kaum etwas preis. Auch die Schwangerschaft wurde nie offiziell bestätigt. Allerdings trat Neisen im April dieses Jahres mit einem deutlichen Babybauch in der Öffentlichkeit auf. Auch auf Instagram setzte das Model ihre Babykugel gekonnt in Szene. Zu einem Bild, auf dem ihr Bauch von der Pfote ihres Hundes berührt wurde, schrieb sie vor einigen Wochen kurz: „BFFs“, die englische Abkürzung für „Best Friends Forever“.

Liev Schreiber hat bereits zwei Kinder mit Ex-Partnerin Naomi Watts

Schreiber und Neisen sind seit 2017 ein Paar. Der „Ray Donovan“-Darsteller war zuvor von 2005 bis 2016 mit seiner Schauspielkollegin Naomi Watts (54) liiert. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, die 2007 bzw. 2008 geboren wurden .

Schreiber ist vor allem für seine wiederkehrende Rolle in der Horrorfilmreihe „Scream“ bekannt. Für seine Rolle im Film „Citizen Kane – Die Hollywood-Legende“ wurde er sowohl für einen Emmy als auch für einen Golden Globe nominiert. Von 2013 bis 2020 war er in der Titelrolle der erfolgreichen TV-Serie „Ray Donovan“ zu sehen. Im Jahr 2022 bekam die Serie mit „Ray Donovan: The Movie“ sogar eine Kinoadaption.

Zuletzt war Schreiber in der Tragikomödie „Asteroid City“ an der Seite zahlreicher Hollywood-Superstars wie Tom Hanks, Steve Carell, Bryan Cranston, Margot Robbie und Scarlett Johansson zu sehen.