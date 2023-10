Mike Pence in Las Vegas

Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence will nicht länger Präsident der Vereinigten Staaten werden.

Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence hat sich aus dem republikanischen Präsidentschaftsrennen zurückgezogen. „Das ist nicht meine Zeit“, sagte er am Samstag bei einer Veranstaltung in Las Vegas. „Nach vielen Gebeten und Überlegungen habe ich beschlossen, meinen Präsidentschaftswahlkampf auszusetzen.“

Mike Pence hat mit Donald Trump gebrochen



Pence war jahrelang Stellvertreter des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Er gilt derzeit als klarer Favorit im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur Republikaner für die Wahl im nächsten Jahr. Amtsinhaber Joe Biden will erneut für die Demokraten kandidieren.

Pence trat im Juni in das Präsidentschaftsrennen ein und forderte seinen ehemaligen Chef unter den Republikanern heraus. Der erzkonservative Politiker und evangelische Christ war Trumpf ein treuer Abgeordneter in vier Jahren im Weißen Haus. Der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 führte jedoch zum Bruch zwischen den beiden Republikanern.

Damals hatte Pence Trumps Forderung, den Sieg des Demokraten zu bestätigen, abgelehnt Joe Biden den Kongress bei der Präsidentschaftswahl 2020 zu blockieren. Seitdem kritisiert Pence Trump immer wieder und erklärt, der Rechtspopulist dürfe nicht noch einmal Präsident werden.

AFP