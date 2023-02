Der US-MPOX-Notfall ist vorbei, aber die Krankheit brodelt südlich der Grenze

„Die Länder müssen in Impfstoffe, Aufklärungskampagnen und wirksame Behandlungen für Menschen investieren, die krank erscheinen“, sagte David Harvey, der Geschäftsführer der National Coalition of STD Directors. „Nachbarländer der USA, die nicht in eine breit angelegte Herangehensweise an das Problem investieren, werden letztendlich die USA treffen“, sagte er.

Im Moment sieht die Situation hier gut aus. Kurz davor, im letzten Sommer außer Kontrolle zu geraten, als die Zahl der Fälle 450 pro Tag überstieg, ist mpox nun so gut wie verschwunden, wobei die CDC ab dem 1. Februar durchschnittlich zwei neue Fälle pro Tag meldete.

Laut der Weltgesundheitsorganisation, die am Donnerstag entscheiden wird, ob der Ausbruch immer noch einen internationalen Notfall darstellt, stiegen die Fälle Ende letzten Monats jedoch weltweit wieder an. Die Zahl der weltweit gemeldeten Fälle lag bei etwas über 400, wobei die meisten neuen Fälle in Amerika und Afrika auftraten.

Von den 13 Ländern, die einen Anstieg verzeichneten, meldete Mexiko mit 72 Fällen den höchsten wöchentlichen Anstieg.

Der südliche Nachbar der Vereinigten Staaten gehört jetzt zu den 10 Ländern der Welt mit der höchsten Gesamtzahl an Fällen während des aktuellen Ausbruchs. Aber im Gegensatz zu den anderen neun – zu denen die Vereinigten Staaten, Spanien und Frankreich gehören – hat Mexiko keine Impfstoffe gegen MPOX erworben und scheint dies auch nicht zu planen.

Hochrangige mexikanische Gesundheitsbehörden haben behauptet, der Schuss habe sich noch nicht als sicher und wirksam erwiesen.

Jorge Alcocer Varela, Mexikos Gesundheitsminister, sagte im November vor dem Senat des Landes, dass der Impfstoff die Menschen auch nicht daran hindere, Symptome zu entwickeln. Er ermutige seine Verwendung nicht, sagte er, weil die Zahl der Menschen, die an der Krankheit sterben, laut mexikanischen Medienberichten gering sei.

Sich gegen eine Impfung entscheiden

Der MPOX-Stamm, der letztes Jahr über die Welt fegte, ist nicht besonders tödlich. Der WHO sind bei dem aktuellen Ausbruch mindestens 90 Todesfälle bekannt. Aber die Krankheit kann einen schmerzhaften Ausschlag verursachen. Sie ist in Teilen Afrikas endemisch, hatte sich aber in den USA noch nie so weit verbreitet wie im vergangenen Jahr.

Vorläufige Daten, die die CDC im September über die Wirksamkeit von Jynneos veröffentlichte, dem Impfstoff, den die USA und viele andere Länder zur Bekämpfung des Ausbruchs verwendeten, widersprechen dem mexikanischen Gesundheitsminister. Menschen, die eine Dosis des Impfstoffs hatten, waren 14-mal weniger wahrscheinlich, sich zu infizieren als diejenigen, die nicht geimpft waren, sagte die CDC.

Seitdem haben aktualisierte Daten gezeigt, dass zwei Dosen des Impfstoffs, die im Abstand von 4 Wochen verabreicht werden, zu fast 70 Prozent wirksam sind, um zu verhindern, dass Menschen MPOX entwickeln, die von einem Arzt behandelt werden müssen.

US-Gesundheitsbehörden führen den Rückgang der Fälle hier auf die Bemühungen der Gesundheitsbehörden im letzten Sommer zurück, den Impfstoff zu den Menschen zu bringen, die am wahrscheinlichsten an der Krankheit erkranken: schwule und bisexuelle Männer, die regelmäßig Sex mit mehreren Partnern hatten.

Die USA taten sich mit Staatsbeamten und Gemeindegruppen zusammen und stellten die Aufnahme bei großen Veranstaltungen für die LGBTQ-Community zur Verfügung. Weniger als 700.000 Menschen haben das vollständige Zwei-Dosen-Regime erhalten, aber Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens glauben, dass dies hauptsächlich die Personen mit dem höchsten Risiko waren, und dass dies in Kombination mit der Aufklärung über die Notwendigkeit, das Sexualverhalten zu ändern, dazu beigetragen hat, die Krankheit auszurotten.

Der mexikanische Gesundheitsminister antwortete nicht auf eine per E-Mail gesendete Anfrage für ein Interview.

Die meisten Länder in der Region haben versucht, den Ausbruch ohne Impfstoffe einzudämmen, sagte Rubén Mayorga Sagastume, der mpox-Vorfallmanager bei der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation. | Joe Raedle/Getty Images

Vertreter der mexikanischen LGBTQ-Community gingen im vergangenen Sommer auf die Straße, um Impfstoffe zu fordern. Diejenigen, die es sich leisten konnten, zu reisen und ein Visum zu bekommen, gingen ins Ausland, um sich impfen zu lassen.

„In Mexiko war die Regierung nie wirklich daran interessiert, die Impfstoffe zu kaufen“, sagte Ricardo Baruch, ein Aktivist für öffentliche Gesundheit, der sich mit LGBTQ-Themen befasst. Es wollte auch keine Virostatika kaufen, ein weiterer Weg, um zu zeigen, „dass ihnen der Ausbruch nicht wirklich wichtig war“, sagte er.

Zivilgesellschaftliche Organisationen seien eingeschritten, um schwule Männer über das Infektionsrisiko zu informieren, sagte Baruch. Er glaubt, dass dies dazu geführt hat, dass Mitglieder der Gemeinde zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben.

Das ist aber auf Dauer nicht tragbar.

Und die Pride-Festival-Saison, die letztes Jahr zur weltweiten Verbreitung des Virus beigetragen hat, steht kurz vor dem Start, wobei die WorldPride nächste Woche in Sydney, Australien, beginnt.

Doch Mexiko ist kaum das einzige Land in Amerika, das sich nur auf Verhaltensänderungen verlässt.

Die meisten Länder in der Region haben versucht, den Ausbruch ohne Impfstoffe einzudämmen, sagte Rubén Mayorga Sagastume, der mpox-Vorfallmanager bei der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation.

Nur ein Dutzend Länder kauften Schüsse über einen gemeinsamen Einkaufsmechanismus der PAHO: Bahamas, Belize, Brasilien, Chile, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaika, Panama, Peru und Trinidad und Tobago. Kolumbien hat im Dezember einen Vertrag mit Japan abgeschlossen, um 25.000 Dosen eines in Japan hergestellten Impfstoffs zu erhalten, der ursprünglich für Pocken entwickelt wurde, um Menschen im Rahmen einer klinischen Studie zu immunisieren.

Mehrere Länder, die keine Impfstoffe erhalten haben, sagten, sie könnten sich nicht darauf einigen, die Haftung für den Impfstoffhersteller, die dänische Firma Bavarian Nordic, aufzuheben, wie es Pharmaunternehmen normalerweise bei Ausbrüchen fordern, sagte Mayorga Sagastume. „Andere, ich nehme an, das lag an finanziellen Zwängen, weil Impfstoffe teuer waren“, sagte er.

Der Sprecher von Bavarian Nordic, Rolf Sass Sørensen, sagte, das Unternehmen kommentiere den Preis nicht, biete aber den Ländern differenzierte Preise an. „Der Impfstoff wurde an alle Länder verkauft und verteilt, die Interesse daran bekundet haben“, sagte er.

Kaum Schüsse für Afrika

Der Erfolg der Impfkampagne in den USA hilft auch nicht Afrika, wo MPox seit langem endemisch ist, wo der aktuelle Ausbruch seinen Ursprung hat und wo der nächste auftreten könnte.

Die Afrikanische Union, die alle 55 Länder des Kontinents vertritt, habe keine Schüsse angefordert, sagte Sørensen.

Und das, obwohl das Virus dort tödlicher ist.

Laut den Africa Centers for Disease Control and Prevention ist einer von drei Menschen, bei denen seit Anfang des Jahres bestätigt wurde, dass sie an MPOX erkrankt sind, gestorben.

Das liegt wahrscheinlich an der tödlicheren Virusgruppe, die in der Demokratischen Republik Kongo zirkuliert und sich von der milderen Gruppe unterscheidet, die Menschen weltweit infiziert. Jynneos ist gegen beide Clades wirksam, sagte Bavarian Nordic. Und die Zahl der MPox-Fälle in Afrika ist höchstwahrscheinlich zu niedrig, da vielen Ländern immer noch die Kapazitäten fehlen, um auf das Virus zu testen.

Tests sind in der Demokratischen Republik Kongo derzeit eine größere Herausforderung als der Zugang zu Impfstoffen, sagte Anne Rimoin, eine UCLA-Epidemiologin, die MPox untersucht.

Der Ausbruch in afrikanischen Ländern sei in Bezug auf die betroffenen Menschen und Bedürfnisse anders als im Rest der Welt, sagte sie. Dort infiziert das Virus vor allem heterosexuelle Menschen, meist in abgelegenen Gegenden. Länder wie die Demokratische Republik Kongo verfügen jedoch nicht über die Kapazität oder Ausrüstung, um Menschen zu testen und die tatsächliche Zahl der Fälle genau im Auge zu behalten.

Das macht es auch schwieriger, schnell zu beurteilen, wer geimpft werden muss.

Eine von der Weltgesundheitsorganisation unterstützte Arbeitsgruppe untersucht nun, wie die Übertragung von Mensch zu Mensch in endemischen Ländern funktioniert und wie das Virus von Tieren übergeht, sagte Rosamund Lewis, die technische Leiterin der WHO für mpox.

Wissenschaftler müssen die Zielpopulation, die Art des zu verwendenden Impfstoffs, die Häufigkeit der Immunisierung und das Alter der zu impfenden Personen definieren, bevor ein Impfprogramm beginnt, sagte Lewis.

Die WHO hat auch Gespräche zwischen Ländern mit Impfstoffvorräten und afrikanischen Ländern, die sie wollen, erleichtert, sagte Patrick Otim, der bei der WHO Afrika für gesundheitliche Notfälle zuständig ist. Ende letzten Jahres verpflichtete sich Südkorea, mindestens 50.000 Dosen für Gesundheitspersonal und Menschen in den am stärksten betroffenen Gebieten zu spenden.

Aber für Rimoin, der mit anderen internationalen Krankheitsausbrüchen Aufmerksamkeit und Finanzierung kommen und gehen sah, „ist die große Frage, welche Art von nachhaltigen Investitionen getätigt werden, um diesen Epidemien zuvorzukommen, anstatt ständig zu jagen Hinter ihnen.“