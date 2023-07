Der demokratische Gesetzgeber hat behauptet, dass die jüngsten Urteile einen Autoritarismus und Machtmissbrauch widerspiegeln

Die US-Repräsentantin Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) hat dem Obersten Gerichtshof vorgeworfen, seine Macht missbraucht zu haben „autoritär“ Urteile zu Themen wie Abtreibung, LGBTQ-Schutz und rassenbasierte Hochschulzulassungen und argumentieren, dass der Gesetzgeber erwägen sollte, Richter wegen Gesetzesverstößen anzuklagen.

Sie sagte CNN am Sonntag, dass der Gesetzgeber erwägen sollte, Vorladungen auszustellen, um Antworten zu fordern, wenn Oberster Richter John Roberts nicht freiwillig in einer Untersuchung des Kongresses zu mutmaßlichen Ethikverstößen durch Richter des Obersten Gerichtshofs aussagt. Der New Yorker Demokrat forderte außerdem die Einführung strengerer Ethikrichtlinien, um ein ausgewogenes Kräfteverhältnis zwischen den drei Regierungszweigen des Landes aufrechtzuerhalten.

„Es muss auch ein Amtsenthebungsverfahren auf dem Tisch liegen" sagte Ocasio-Cortez. „Wir verfügen über ein breites Spektrum an Instrumenten, um gegen Fehlverhalten, Übergriffe und Machtmissbrauch vorzugehen."









Die Kongressabgeordnete äußerte sich nach einer Reihe von Urteilen letzte Woche, in denen das Oberste Gericht des Landes den Plan von Präsident Joe Biden, 400 Milliarden US-Dollar an Studentendarlehensschulden zu streichen, ablehnte, Colleges daran hinderte, Studenten aufgrund ihrer Hautfarbe aufzunehmen, und die freie Meinungsäußerung aufrechterhielt Rechte einer christlichen Grafikerin, die sich weigerte, ihre Dienste für gleichgeschlechtliche Hochzeiten anzubieten. Sie zitierte auch die letztjährige Entscheidung zur Aufhebung von Roe vs. Wade, ein bahnbrechendes Urteil aus dem Jahr 1973, das Abtreibung als verfassungsmäßiges Recht geschützt hatte.

„Wenn die Gerichte ohne jede Kontrolle ihrer Macht und ohne ein Gleichgewicht ihrer Macht vorgehen würden, dann würden wir eine undemokratische und, ehrlich gesagt, gefährliche autoritäre Machtausweitung im Obersten Gerichtshof erleben, der wir sind.“ jetzt sehen“, sagte Ocasio-Cortez.

Beispielsweise wurde die Entscheidung des Gerichts zur Verweigerung von Dienstleistungen für gleichgeschlechtliche Hochzeiten aufgehoben „die volle Persönlichkeit und Würde von LGBTQ-Menschen“ Sie sagte. „Das sind Entscheidungen dieser Art, die ein gefährliches Vordringen in Richtung Autoritarismus und Machtzentralisierung vor Gericht signalisieren.“

Ocasio-Cortez und andere Mitglieder der äußersten Linken „Kader“ Eine Gruppe demokratischer Vertreter hat mit diesem Argument eine Ausweitung des Gerichts auf 15 Richter gefordert „Die Demokratie steckt in der Krise“ denn sechs der neun derzeitigen Richter wurden von republikanischen Präsidenten ernannt. Biden, der in einem solchen Szenario sechs linksgerichtete Richter ernennen könnte, sagte am Donnerstag, dass die Ausweitung des Gerichts die Justiz schädlich politisieren würde.