Washington, D.C

CNN

—



Der Wohnungsbau in den USA verzeichnete im Mai einen starken Aufschwung und stieg gegenüber April um 21,7 %, da der niedrige Bestand auf dem Markt für bestehende Häuser das Interesse an neuen Häusern weiter steigerte.

Die Baubeginne, ein Maß für den Bau neuer Häuser, lagen weit über den Erwartungen, dass sie um 0,1 % zurückgehen würden, wie aus am Dienstag vom Census Bureau veröffentlichten Daten hervorgeht.

Die Anzahl der Einheiten stieg im Mai auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 1,631 Millionen und lag damit über den Erwartungen von 1,40 Millionen und über der revidierten Aprilschätzung von 1,34 Millionen.

Baugenehmigungen, die die Anzahl der neuen Wohneinheiten verfolgen, denen Genehmigungen erteilt wurden, stiegen im Mai ebenfalls an, nachdem sie im März und April gesunken waren. Die Genehmigungen stiegen gegenüber der revidierten April-Rate von -1,5 % um 5,2 %.

Eine am Montag veröffentlichte separate Umfrage der National Association of Home Builders ergab, dass der Mangel an Lagerbeständen auf dem Markt für bestehende Eigenheime – da sich derzeitige Eigenheimbesitzer mit ihren extrem niedrigen Zinssätzen zurückziehen – die Stimmung der Eigenheimbauer weiterhin steigert.

Der National Association of Home Builders/Wells Fargo Housing Market Index misst die Marktbedingungen und untersucht die aktuellen Verkäufe, den Käuferverkehr und die Aussichten für den Verkauf von Neubauimmobilien in den nächsten sechs Monaten.

Der Index stieg im Juni erneut an und markierte damit den sechsten Monat in Folge, in dem das Vertrauen der Bauträger gestiegen ist, und das erste Mal seit Juli 2022, dass die Stimmungsniveaus den Mittelwert von 50 überschritten haben.

„Für den Bau von Einfamilienhäusern zeichnet sich ein Tiefpunkt ab, da die Bauherrenstimmung seit Jahresbeginn weiterhin allmählich steigt“, sagte Robert Dietz, Chefökonom der NAHB. „Dass die Federal Reserve sich dem Ende ihres Straffungszyklus nähert, ist auch eine gute Nachricht für die künftigen Marktbedingungen in Bezug auf Hypothekenzinsen und Finanzierungskosten für Bau- und Entwicklerkredite.“

Dietz fügte hinzu, dass die Federal Reserve und die politischen Entscheidungsträger in Washington berücksichtigen müssen, wie wichtig der Zustand des Wohnungsbaus für die Inflationsaussichten und die Zukunft der Geldpolitik ist.

„Der Anstieg der Kosten für Unterkünfte ist heute die Hauptursache für Inflation, und diese Kosten können nur durch den Bau erschwinglicherer, erschwinglicherer Wohnungen eingedämmt werden – zum Verkauf, zur Miete, für Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser“, sagte er. „Durch die Bewältigung von Lieferkettenproblemen, dem Fachkräftemangel und der Reduzierung oder Beseitigung ineffizienter Regulierungsmaßnahmen wie Ausschlusszonen können politische Entscheidungsträger eine wichtige und dringend benötigte Rolle im Kampf gegen die Inflation spielen.“

„Es ist eine gute Nachricht für Hauskäufer, dass Bauherren angesichts des geringen Bestands an vorhandenen Häusern und der anhaltenden schrittweisen Verbesserungen der Lieferketten optimistischer sind“, sagte Alicia Huey, Vorsitzende der NAHB.

„Allerdings ist der Zugang zu Bau- und Bauträgerkrediten im letzten Jahr schwieriger geworden, was letztendlich zu einem geringeren Angebot an Baugrundstücken führen wird, da die Branche versucht, außerhalb der zyklischen Tiefststände zu expandieren.“

Ein weiteres Zeichen dafür, dass die Bauherren optimistisch sind, dass die Kaufnachfrage stark ist, ist die Tatsache, dass die Bauherren ihre Verkaufsanreize insgesamt allmählich zurückfahren.

Der Anteil der Bauunternehmen, die die Preise senkten, um den Verkauf anzukurbeln, sank im Juni auf 25 %, verglichen mit 27 % im Mai und 30 % im April. Seit seinem Höchststand von 36 % im November 2022 ist er stetig zurückgegangen.

Darüber hinaus lag der durchschnittliche Preisnachlass für ein neues Eigenheim im Juni bei 7 % und damit unter dem Satz von 8 % im Dezember 2022. Etwas mehr als die Hälfte der Bauherren boten Käufern im Juni Anreize, weniger als im Dezember 2022, als der Anteil bei 62 lag %.