Der US-Amerikaner Sergino Dest wurde aus dem UCL-Kader des AC Mailand entfernt

Der Verteidiger der Vereinigten Staaten, Sergino Dest, wurde aus dem Kader des AC Mailand für die K.-o.-Phase der Champions League gestrichen, da er darum kämpft, sich beim Klub der Serie A zu etablieren.

Der 22-jährige Dest kam erst am Ende des Sommer-Transferfensters für eine Saison von Barcelona ausgeliehen. Der Deal beinhaltet eine Option für Milan, den Wechsel am Ende der Saison gegen eine Gebühr von 20 Millionen Euro dauerhaft zu machen.

Doch nach nur einem Spiel in der Gruppenphase wird Dest in dieser Saison nun nicht mehr für Milan in der Champions League spielen. Stattdessen wurde er im Kader durch seinen Verteidigerkollegen Malick Thiaw vor dem Achtelfinalspiel von Milan gegen Tottenham Hotspur ersetzt.

Die Entfernung von Sergino Dest aus Mailands Champions-League-Kader wirft weitere Fragen über seine Zukunft auf. Giuseppe Maffia/NurPhoto über Getty Images

Auch für Stürmer Zlatan Ibrahimovic ist kein Platz im Kader, da sich der 41-Jährige noch von einer im Mai 2022 erlittenen Kreuzbandverletzung erholt. Frankreichs Torhüter Mike Maignan fehlt ebenfalls wegen einer Verletzung, könnte aber schon vorher in den Kader aufgenommen werden das Hinspiel zu Hause gegen Tottenham am 14. Februar sollte seine Genesung voranschreiten.

Dest, geboren in den Niederlanden und früher bei Ajax, hat sich als Schlüsselspieler der US-Herren-Nationalmannschaft etabliert, seit er 2019 seine Treue für das Land erklärte. Er bestritt alle vier Spiele für die USMNT, als sie das Achtelfinale erreichten die Weltmeisterschaft 2022 in Katar, bevor er von den Niederlanden eliminiert wurde.

Dest hat es jedoch weitaus schwerer gefunden, Minuten mit Milan zu bekommen. Er hat nur zwei Spiele in der Serie A gestartet und nur einmal die vollen 90 Minuten absolviert, bei einer 0: 4-Niederlage gegen Lazio am 24. Januar.