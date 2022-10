Der Under-the-Radar-Trend zeigt, dass Tech-Investoren trotz großer Verluste loyal sind

Es scheint, dass die meisten ETF-Investoren trotz der schmerzhaften Verluste in diesem Jahr nicht aus der Technologie schöpfen.

Die weit verbreitete ARK-Innovation ETF und die Technology Select Sector SPDR Fund die in diesem Jahr um 59 % bzw. 25 % gefallen sind, zeigen in diesem Jahr bisher keine nennenswerten Abflüsse.

Anna Paglia von Invesco nennt einen Grund: Investoren sind dem Wachstumsgedanken treuer als den kurzfristigen Schwankungen des Marktes.

„Man beurteilt das Wachstum von Unternehmen nicht nach dem, was heute passiert, [and] was im nächsten Monat passieren wird“, sagte der globale Leiter für ETFs und indexierte Strategien des Unternehmens letzte Woche gegenüber „ETF Edge“ von CNBC. „Sie bewerten das Wachstum auf der Grundlage dessen, was Ihrer Meinung nach in fünf oder zehn Jahren passieren wird.“

Das Nasdaq erholte sich am Freitag um fast 3 % – ein Anstieg von mehr als 2 % für die Woche während eines starken Teils der Berichtssaison. Der technologielastige Index feierte trotzdem ein Comeback Amazonas ’s grobe Leistung nach den vierteljährlichen Gewinnen und Prognosen vom Donnerstag.

Der Nasdaq liegt immer noch fast 32 % von seinem Rekordhoch im vergangenen November entfernt.

Doch viele großvolumige ETFs, einschließlich der Proshares Ultrapro QQQ die die verfolgt Nasdaq100 , halten auch an Investoren fest. Es ist in diesem Jahr bisher um 74 % gesunken.

Dave Nadig von VettaFi glaubt, dass die zukünftigen Wachstumsaussichten das Interesse der Anleger aufrechterhalten. Die kurzen und gehebelten QQQs im ETF-Bereich sind laut Nadig seit ihrer Einführung „unerschütterlich für das Volumen“.

„Wir können uns hier als perfektes Beispiel dem QQQ zuwenden. Die Leute, die Short-Qs handeln und Qs hebeln, tun dies nicht, weil sie nach einem effizienteren Beta für ihren Ruhestandsplan suchen. Sie tun dies, weil sie ‚ Ich mache einen Anruf im Technologiebereich“, sagte der Finanzfuturist des Unternehmens.