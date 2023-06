Wenn der brasilianische Präsident Luiz Ignacio Lula da Silva nach Paris reist, um seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron zu besuchen, wird er Angelegenheiten mit einer Nachbarregierung besprechen. Brasilien, das größte Land Südamerikas, grenzt an Französisch-Guayana, ein von Paris aus regiertes Überseedepartement.

Diese geografische Zugehörigkeit und eine historische Affinität erklären, warum viele Brasilianer eine frankophile Einstellung haben. Im Jahr 1825 erkannte Frankreich als eines der ersten europäischen Länder die Unabhängigkeit Brasiliens an und im 20. Jahrhundert kämpfte Brasilien in beiden Weltkriegen an der Seite Frankreichs. Kein Land Lateinamerikas ist so eng mit Frankreich verbunden wie Brasilien.

Auch Brasilien stützte sich bei seinem jüngsten Aufstieg zur dominierenden Regionalmacht in Südamerika auf Frankreich. Im Jahr 2000 schenkte die französische Regierung der brasilianischen Marine einen ausgemusterten Flugzeugträger und stimmte einige Jahre später dem Bau einer neuen U-Boot-Generation für ihren langjährigen Verbündeten zu. Das erste Exemplar der französischen Scorpene-Klasse wurde im Herbst für Brasilien in Dienst gestellt. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll mit Unterstützung Frankreichs das erste Atom-U-Boot in Brasilien gebaut werden.

Als der rechtsextreme Jair Bolsonaro vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2022 Brasiliens Präsident war, erreichte die jahrzehntelange Allianz zwischen beiden einen Tiefpunkt. Bolsonaro plädierte für die Brandrodung des Amazonas-Regenwaldes, was Macron zum Anlass nahm, das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Block Mercosur zu blockieren. Bolsonaro revanchierte sich auf Facebook und verspottete Macrons Frau Brigitte.

„Unterschiedliche geopolitische Perspektiven“

Lulas zweitägiger Besuch in Frankreich könnte ein Neuanfang sein. Es gibt keine Feindseligkeit zwischen Macron und Lula. Im Gegenteil: Brasiliens Präsident, ein ehemaliger Gewerkschafter, hatte sich sogar öffentlich für eine Wiederwahl Macrons eingesetzt. Die persönlichen Beziehungen zwischen den Präsidenten werden als sehr eng beschrieben.

Allerdings gibt es wesentliche Meinungsverschiedenheiten. „Die Menschen in Europa müssen anerkennen, dass Brasilien und die Europäische Union unterschiedliche geopolitische Perspektiven haben“, sagte Peter Birle, Forscher am Ibero-Amerikanischen Institut in Deutschland. „Letztendlich will Europa die bestehende Weltordnung stabilisieren und Brasilien will sie verändern. Nicht grundlegend, aber dennoch so, dass Brasilien mehr Mitspracherecht hat. Und dafür setzt es alle Mittel ein.“

Obwohl Brasilien in der UN-Generalversammlung die russische Invasion in der Ukraine verurteilte, wird Lulas Regierung keinen Bruch mit Moskau oder Peking in Betracht ziehen. Tatsächlich hat Lula wiederholt erklärt, dass Russland und die Ukraine gleichermaßen für den Krieg verantwortlich seien.

Kampf um den Klimaschutz

Lula hat die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland abgelehnt. Als sich Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang des Jahres in Brasilien für die Lieferung brasilianischer Munition für in der Ukraine stationierte deutsche Panzer stark machte, lehnte Lula ab.

Birle sagte, die Brasilianer tendierten dazu, den Krieg in der Ukraine eher als einen weiteren internationalen Konflikt denn als einen epochalen Wandel zu betrachten. „Ich sehe keine Anzeichen dafür, dass sich diese Einstellung ändern wird“, sagte er. Er fügte hinzu, dass Lula offenbar eine Vermittlerrolle zwischen den Kriegsparteien übernehmen wolle, was derzeit kaum realistisch sei.

Bundeskanzler Scholz besuchte Anfang des Jahres Lula in Brasilien während einer Charmeoffensive in Lateinamerika Bild: Ueslei Marcelino/REUTERS

Doch nicht nur beim Thema Ukraine ist eine Annäherung zwischen Brasilien und Frankreich schwierig. Ein weiteres umstrittenes Thema ist das Mercosur-Abkommen, das den größten Handelsblock der Welt bilden würde. Das Abkommen zwischen der EU und mehreren südamerikanischen Ländern liegt seit dem Ende der Verhandlungen im Jahr 2019 auf Eis. Nachdem die Macht nun von Bolsonaro auf Lula übergegangen ist, wächst der Druck seitens der EU, in den laufenden Neuverhandlungen endlich voranzukommen.

„Sie haben Brasilien dorthin zurückgebracht, wo es hingehört, als einen wichtigen globalen Akteur, einen Führer in der demokratischen Welt“, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, gegenüber Lula während ihres Besuchs in Lateinamerika Anfang Juni. Doch sobald es ins Detail geht, wird es knifflig. Der zweitgrößte Handelspartner der EU hat sich in einem Zusatzprotokoll gegen strengere Umweltauflagen gewehrt.

Lula vertritt lieber übergeordnete Interessen gegenüber der EU . „Die Voraussetzung, die zwischen strategischen Partnern bestehen sollte, ist gegenseitiges Vertrauen“, sagte er, „und nicht Misstrauen und Sanktionen.“ Bisher ist Lulas Konzept zum Schutz der Umwelt und des Amazonas-Regenwaldes gescheitert, weil Bolsonaro-Anhänger weiterhin die brasilianische Legislative dominieren.

Seit Beginn seiner ersten Amtszeit als Präsident im Jahr 2003 arbeitete Lula beharrlich daran, Brasilien als Global Player zu positionieren. Nun sieht er die Position des Landes durch die jüngsten globalen Entwicklungen gestärkt. Da Russland für die Versorgung Europas mit Ressourcen und Energie zumindest vorerst nicht in Frage kommt und die EU unabhängiger von China werden will, kommt der Regionalmacht eine Schlüsselrolle zu. Mit rund 22 Millionen Tonnen verfügt das Land über die weltweit zweitgrößten Reserven an Seltenen Erden. Darüber hinaus bietet es ideale geografische und klimatische Bedingungen für die Produktion von grünem Wasserstoff.

Macron unter Druck

Brasilien ist daran interessiert, seine Beziehungen innerhalb der Europäischen Union auszubauen. Doch China, der wichtigste Handelspartner der EU, bietet bilaterale Abkommen mit weitaus milderen Konditionen an.

Auch wenn Bundeskanzler Scholz den Wunsch der EU-Kommission unterstützt, das Mercosur-Abkommen schnell zum Abschluss zu bringen, muss Macron vorsichtiger vorgehen. In Frankreich ist der Widerstand gegen das Freihandelsabkommen seit Jahren ungebrochen. Kurz vor Lulas Besuch verabschiedete die Nationalversammlung eine Resolution, in der sie die Regierung aufforderte, das Abkommen abzulehnen.

Hinter der Kritik der Vertreter an unzureichenden Umweltstandards steht die Sorge der französischen Landwirte vor der wachsenden Konkurrenz aus Südamerika. In diesem Fall steht Macrons Wunsch, Länder des globalen Südens, die der Eindämmung Russlands kritisch gegenüberstehen, nicht zu vernachlässigen, im Widerspruch zur innenpolitischen Realität. Der Neuanfang zwischen Frankreich und Brasilien hat noch viel zu überwinden.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.