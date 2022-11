Der Umsatz am chinesischen Singles‘ Day liegt bei über 1 Billion Yuan — RT Business News

Das alljährliche Shopping-Spektakel des Landes stellt den Black Friday und den Cyber ​​Monday der USA zusammen in den Schatten

Das Einkaufsfestival zum Singles‘ Day in China hat dieses Jahr die Erwartungen übertroffen, mit einem Umsatz von erstmals über 1,1 Billionen Yuan. gemäß an das chinesische Beratungsunternehmen Syntun.

Der Singles‘ Day, der als weltweit größtes Einkaufsereignis gilt, wird in China jedes Jahr am 11. November gefeiert, obwohl es normalerweise zwei sogenannte „Verkaufsfenster“ gibt, in denen Waren mit Rabatt gekauft werden können – Ende Oktober und am 11. November selbst.

„Zwischen 20:00 Uhr am 31. Oktober und 23:59 Uhr am 11. November betrug der Gesamtumsatz der großen E-Commerce-Plattformen, einschließlich traditioneller E-Commerce-Plattformen und Live-Streaming-E-Commerce-Plattformen, 1,115 Billionen Yuan (156,9 Milliarden US-Dollar).“, sagte Syntun, das seit neun Jahren Verkaufsdaten zum Singles‘ Day verfolgt und veröffentlicht, in seinem Bericht.

Trotz eines Rückgangs des Verbrauchervertrauens aufgrund wiederkehrender Covid-19-Sperren übertraf die diesjährige Veranstaltung die letztjährigen 952 Milliarden Yuan (131 Milliarden US-Dollar) und war damit die größte in der Geschichte.

Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba entschied sich überraschenderweise dafür, seine Verkaufsergebnisse für den Singles‘ Day in diesem Jahr nicht bekannt zu geben, und sagte nur, dass die Zahlen auf dem Niveau des Vorjahres (540,3 Milliarden Yuan) lägen. Die Statistiken von Syntun zeigten, dass während der gesamten Verkaufsveranstaltung in diesem Jahr Alibabas Marktplatz Tmall mit einem Umsatzanteil von 58,03 % unter den Verkaufsplattformen führend war, gefolgt von JD.com und Pingdo.

Laut Syntun war eines der herausragenden Merkmale des diesjährigen Singles‘ Day, dass Waren über Live-Streaming-Plattformen wie Douing (Chinas TikTok), DianTao (Alibabas Live-Streaming-Plattform) und Kuaishou (ein chinesisches Kurzvideo) angeboten wurden App). Diese Verkäufe erreichten 181,4 Milliarden Yuan.

Unterdessen verblassen die berühmten US-Shopping-Events Black Friday und Cyber ​​Monday im Vergleich zu Chinas Singles‘ Day. Letztes Jahr brachten sie beispielsweise nur 8,9 Milliarden US-Dollar bzw. 10,7 Milliarden US-Dollar ein.

