Der ultimative Leitfaden für die besten Augenklappen zu jedem Preis

Wir haben diese Produkte unabhängig ausgewählt, weil wir sie lieben, und wir glauben, dass sie Ihnen zu diesen Preisen gefallen könnten. E! hat Affiliate-Beziehungen, sodass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie etwas über unsere Links kaufen. Die Artikel werden vom Einzelhändler verkauft, nicht von E!. Die Preise sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.

Wenn Sie ungläubig den Kopf schütteln, wenn Sie von jemandes 24-Schritte-Hautpflegeprogramm hören, sind Sie nicht der Einzige. Die meisten von uns haben einfach keine Zeit dafür. Ich tue, was ich kann, um Peel-off-Masken und Blattmasken in meiner wöchentlichen Routine zu verwenden, aber die zusätzliche „Arbeit“, die das überschüssige Produkt abnimmt, kann ziemlich nervig sein. Außerdem habe ich am Ende immer eine Lehmmaske in meinen Haaren.

Manchmal komme ich mit der vollständigen Hautpflegeroutine durch und manchmal scheitere ich. Trotzdem bin ich es alle über den kleinen Luxus und bemühe mich, Multitasking zu betreiben, wann immer ich kann. Deshalb trage ich zweimal täglich unter den Augenklappen. Anstatt meine normale Routine zu unterbrechen, lasse ich sie einfach an, während ich andere Dinge erledige, was das Schöne an diesen Nur-Audio-Anrufen ist, die von zu Hause aus arbeiten. Ich creme mich immer ein Und Ich bin immer bei der Sache.

Nachdem ich morgens mein Gesicht gewaschen habe, trage ich Gele unter den Augen auf, die dort bleiben, während ich an meinem Morgenkaffee nippe und meinen Arbeitstag beginne. Wenn ich nicht arbeite, muss ich zugeben, dass ich nicht der Beste bin, um mich zu entspannen und auszuruhen, aber ich trage unbedingt jeden Abend Augenklappen auf meinem Gesicht auf. Egal, ob ich lange aufbleibe und mir einen Dokumentarfilm über wahre Krimis anschaue oder mit der Arbeit vorankomme, ich befeuchte gleichzeitig die Augenpartie.

Unterpflaster sind das kleine bisschen Luxus, Entspannung und Flüssigkeitszufuhr, das ich mir zweimal am Tag gönnen kann, ohne Unordnung. ICH Liebe verschiedene Augengele ausprobieren. An diesem Punkt habe ich viele von ihnen ausprobiert und ich habe eine Menge von Meinungen. Ich habe mich entschieden, meinen ultimativen Leitfaden zu teilen, der auf verschiedene Preispunkte und spezifische Hautpflegeprobleme eingeht.