CNN

—



Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov sagt, dass die Ukraine weiterhin Angriffe auf die von Russland besetzte Krim und die Kertsch-Brücke, die sie mit dem russischen Festland verbindet, durchführen wird, räumt aber auch ein, dass der Plan der Ukraine für ihre schleppende Gegenoffensive hinter dem Zeitplan zurückbleibt.

Während Russland in der vergangenen Woche die südliche Hafenstadt Odessa und die umliegende Region angegriffen hat, führte die Ukraine weiterhin Angriffe auf der Krim durch. Am Dienstag trafen ukrainische Drohnen ein Munitionsdepot, nur eine Woche nachdem Seedrohnen die Kertsch-Brücke angegriffen hatten.

„Alle diese Ziele sind offizielle Ziele, weil sie ihre Fähigkeit, gegen uns zu kämpfen, verringern (und) dazu beitragen werden, das Leben der Ukrainer zu retten“, sagte Reznikov in einem Interview mit CNN.

Auf die Frage, ob es das Ziel der Ukraine sei, die Brücke dauerhaft außer Gefecht zu setzen, antwortete Reznikov: „Es ist eine normale Taktik, die Logistiklinien des Feindes zu ruinieren, um die Optionen für mehr Munition, mehr Treibstoff, mehr Lebensmittel usw. zu unterbinden.“ Deshalb werden wir diese Taktiken gegen sie anwenden.“

Reznikov warf Russland außerdem vor, als „terroristischer Staat“ zu agieren.

In der fünften Nacht der russischen Angriffe in Odessa wurden mehr als zwei Dutzend Wahrzeichen im historischen Stadtzentrum schwer beschädigt. Unterdessen bombardierten Drohnen die Hafeninfrastruktur der Region und zielten auf wichtige Getreidevorräte.

Zu dem Trommelfeuer kam es, nachdem sich Moskau von einem wichtigen Getreideabkommen zurückgezogen hatte, das den sicheren Export von ukrainischem Weizen auf internationale Märkte ermöglichte, was eine globale Nahrungsmittelkrise verschärfte.

„Dieser Ansatz ist absurd, aber er ist real und deshalb ist es ein neuer Beweis dafür, dass es sich um einen Terrorstaat handelt“, sagte Reznikov am Samstag gegenüber Alex Marquardt von CNN.

Hochrangige russische Beamte sagten, der Anstieg der Angriffe sei eine Reaktion auf eine tödliche Explosion auf der strategischen Kertsch-Brücke auf der von Russland besetzten Krim Anfang dieses Monats.

„(Russland) hat versucht zu erklären, dass es sich um eine Reaktion auf einige Explosionen in seinen Territorien handelt, aber sie kämpfen mit der Zivilbevölkerung“, sagte Reznikov. „Deshalb nenne ich sie Plünderer, Vergewaltiger und Mörder.“

Auf die Frage, ob die Ukraine plant, als Vergeltung verstärkt Angriffe auf russische Schiffe im Schwarzen Meer durchzuführen, sagte er: „Wir haben Kapazitäten. Wir haben Waffen wie beim Kreuzer Moskwa, und wenn sie uns im Schwarzen Meer bedrohen, müssen wir reagieren.“

Der Stolz der russischen Flotte, der Lenkwaffenkreuzer Moskva, sank im April bei einem Angriff im Schwarzen Meer, den ukrainische Beamte behaupteten.

Die ukrainischen Luftverteidigungskräfte hatten in den letzten Wochen Schwierigkeiten, den erneuten Angriffen Russlands auf Odessa entgegenzuwirken, während Kiew versucht, die enge Verteidigung Moskaus in den südöstlichen Regionen zu durchbrechen.

Doch die zermürbende Gegenoffensive der Ukraine hat zu keinen nennenswerten Durchbrüchen geführt, obwohl westliche Verbündete Hilfsgelder in Milliardenhöhe zur Stärkung der Militärmacht Kiews gespendet und Hunderte von Soldaten ausgebildet haben.

Reznikov bestand jedoch darauf, dass die Operation „nach Plan verläuft“ und sagte: „Unsere Generäle, unsere Kommandeure, sie sehen die wahre Situation auf dem Schlachtfeld.“ Und ich muss noch einmal betonen, dass der wichtigste Wert für uns das Leben unserer Soldaten ist.“

Auf die Frage, ob der Plan hinter dem Zeitplan zurückliege, gab er jedoch zu, dass dies der Fall sei.

Wenn es den ukrainischen Streitkräften gelingt, Moskaus beträchtliche Verteidigungslinien entlang der Küste des Asowschen Meeres, die die Krim mit dem Donbass verbindet, erfolgreich zu durchbrechen, wäre das „ein gutes Ergebnis“ für Kiew, sagte Reznikov.

„Wir müssen dabei an das Leben unserer Soldaten denken und nicht an das Leben der Russen. Sie benutzen die Soldaten als Kanonenfutter.

„Es ist ein Krieg und ich denke, wir werden der Welt erneut zeigen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden“, sagte er und bezog sich dabei auf die Rückeroberung von Territorien in den Regionen Cherson und Charkiw durch die Ukraine.

Reznikov sagte, dass die F-16-Ausbildung für ukrainische Piloten im August beginnen werde, und fügte hinzu, wenn Kiew jetzt über die Kampfflugzeuge verfügt hätte, hätten diese „sicherlich“ zu weiteren Fortschritten bei der Gegenoffensive beigetragen.

Reznikov sagte auch, er werde den Vereinigten Staaten in dieser Woche, „wahrscheinlich am Montag oder Dienstag“, einen Bericht über den Einsatz umstrittener, von den USA gelieferter Streumunition in der Ukraine vorlegen.

Hochzerstörerische Streumunition ist im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland und anderen wichtigen Verbündeten der USA verboten, die USA und die Ukraine haben das Verbot jedoch nicht unterzeichnet, ebenso wenig wie Russland.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Sicherheitslandschaft in Europa verändert, westliche Verbündete dazu veranlasst, ihre nationale Sicherheitsstrategie zu überdenken, und die Forderungen Kiews nach einem NATO-Beitritt erneut entfacht.

Der NATO-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius im Juli begann mit verstärkten Bitten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die Ukraine in den Block einzuladen, trotz des Widerstands von Verbündeten im Krieg Kiews mit Russland.

In seinem Interview mit CNN räumte Reznikov ein, dass die Ukraine dem Bündnis wahrscheinlich erst nach Kriegsende beitreten kann, und verwies auf Artikel 5, der die Mitglieder verpflichtet, jedem angegriffenen Mitglied zur Seite zu stehen.

„Nach dem Sieg wird es im Interesse der NATO liegen, weil wir zu einem echten östlichen Schutzschild der NATO oder einem östlichen Schutzschild Europas geworden sind“, sagte er.

Die Ukraine habe „echte Kampferfahrungen gesammelt – wie man Russen abschreckt, sie besiegt, sie mit NATO-Standardwaffen besiegt“, fügte er hinzu.

Er prognostizierte, dass der Beitrittsantrag der Ukraine im Juli 2024 angenommen werde, wenn in Washington der NATO-Gipfel anlässlich des 75. Jahrestages des Bündnisses stattfinden soll.

Auf die Frage, ob er glaube, dass der Krieg im nächsten Sommer vorbei sein würde, antwortete er schnell: „Ja. Wir werden diesen Krieg gewinnen.“