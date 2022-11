Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft, dass die parteiübergreifende US-Unterstützung für die Ukraine nicht nach den Midterms enden wird

CNN

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky sagte, er sei besorgt über die jüngsten „gemischten Botschaften“ der republikanischen Gesetzgeber zur Hilfe für Kiew und sagte gegenüber CNN, seine oberste Priorität sei die Wahrung der parteiübergreifenden Unterstützung der Vereinigten Staaten nach den Zwischenwahlen, da sich Russlands Krieg gegen sein Land den neun nähert -Monatsmarke.

Der ukrainische Führer, der die Aufgabe hat, die Moral in einem zermürbenden Konflikt, der von Streiks auf die Energieinfrastruktur, unerbittlichen Todesfällen unter Zivilisten und Menschenrechtsverletzungen geprägt ist, hochzuhalten, sagte, die Unterstützung durch die USA „sendet ein sehr bedeutendes, starkes Signal“.

Zelensky und seine Frau Olena Zelenska sprachen am Mittwoch, einen Tag nach den US-Zwischenwahlen, in einem exklusiven Interview mit CNNs Chief International Anchor Christiane Amanpour, deren Ergebnis den stetigen Strom der von der Biden-Regierung nach Kiew geschickten Militärhilfe verlagern könnte.

„Wir sind dankbar für die überparteiliche Unterstützung. Wir würden uns sehr wünschen, dass diese parteiübergreifende Unterstützung auch nach den Wahlen bestehen bleibt“, sagte Selenskyj. „Es gab diese gemischten Botschaften in den US-Massenmedien, insbesondere von republikanischer Seite … dass wir bei der Unterstützung der Ukraine vorsichtiger sein müssen – und vielleicht könnte die Unterstützung an einem bestimmten Punkt reduziert werden. Für uns ist das ein sehr besorgniserregendes Signal.“

Zelenskys Kommentare kommen nach einer Warnung des republikanischen Minderheitsführers im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, dass Kiew „keinen Blankoscheck erwarten“ könne, wenn seine Partei nach der Abstimmung in dieser Woche die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zurückgewinne. Aber der republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, hat geschworen, die Ukraine weiterhin in ihrem Krieg gegen Russland zu unterstützen.

Selenskyj sagte, dass eine starke US-Unterstützung von entscheidender Bedeutung sei, um die Einheit des Westens mit Kiew aufrechtzuerhalten, während der Krieg in den Winter hineingeht.

„Wann immer die Vereinigten Staaten uns finanziell unterstützen, dann schließt sich auch Europa dieser Unterstützung an. Und das spüren wir sehr stark, denn diesen Krieg gegen den russischen Terror zu gewinnen, ist nur durch vereinte Unterstützung möglich“, sagte er gegenüber CNN.

Von der Teilnahme an virtuellen Gipfeln bis hin zur Veranstaltung von Diskussionen unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat Zelensky versucht, die Staats- und Regierungschefs der Welt in den Konflikt einzubeziehen, teilweise um die sogenannte „Gebermüdigkeit“ zu bekämpfen, während westliche Verbündete die Kosten für die Entsendung von Finanzhilfe in die Ukraine abwägen und gleichzeitig wirtschaftliche und finanzielle Probleme bewältigen politischer Druck im Inland.

„Dieses Wort ‚Müdigkeit‘ ist ein großes Wort. Man kann nicht müde werden“, sagte er. „Es ist zu früh für uns alle, müde zu werden … Wenn Russland wirklich Frieden will, werden wir es definitiv spüren und sehen. Aber wissen Sie, mit Worten allein kann man sich keinen Frieden wünschen.“

Der ukrainische Präsident sprach mit CNN, bevor Russland bekannt gab, dass seine Truppen einen atemberaubenden Rückzug aus einem großen Teil des besetzten Cherson vorbereiten.

Dieser Rückzug würde riesige Teile des ukrainischen Territoriums aufgeben, die Moskau seit den frühen Tagen des Krieges besetzt hält.

Der Befehl ist ein schwerer Rückschlag für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der Cherson im September offiziell zu einer von vier ukrainischen Regionen erklärte, die von Moskau nach einer Reihe von Referenden, die von westlichen Regierungen als „Schein“ abgetan wurden, illegal annektiert werden würden.

Es markiert auch einen Schritt nach vorne für Kiew, da beide Seiten in einen langen und anstrengenden Kampf um die Kontrolle über die Schlüsselregion im Süden verwickelt waren.

Selenskyj zögerte, Einzelheiten zu den Plänen seiner Regierung zur Rückeroberung von Cherson zu nennen, sagte aber: „Diese geplanten militärischen Aktionen werden in einem kleinen Kreis diskutiert, aber dann werden sie schweigend ausgeführt. Und ich möchte wirklich eine unangenehme Überraschung für den Feind haben, und nicht etwas, auf das sie vorbereitet sind.“

Im vergangenen Monat hat sich Putin mit abnehmenden Militärvorräten, sinkender Moral unter den russischen Truppen und zunehmender Isolation von führenden Politikern der Welt auseinandergesetzt, während Zelensky daran gearbeitet hat, einem Ansturm tödlicher Streiks entgegenzuwirken, die große Teile der ukrainischen Energieinfrastruktur auslöschen.

Da kein Ende des Konflikts in Sicht ist, sagte Selenskyj gegenüber Amanpour, er habe Friedensverhandlungen mit seinem Amtskollegen in Moskau nicht ausgeschlossen.

„Außer Ultimaten habe ich nichts vom derzeitigen Präsidenten der Russischen Föderation gehört“, sagte er.

„Aber ich habe die Tür nicht geschlossen. Ich sagte, wir wären bereit, mit Russland zu sprechen – aber mit einem anderen Russland. Einer, der wirklich bereit ist für den Frieden. Eine, die bereit ist zu erkennen, dass sie Besatzer sind … Sie müssen alles zurückgeben. Land, Rechte, Freiheit, Geld. Und vor allem Gerechtigkeit.

„Und solche Äußerungen habe ich bisher noch nicht aus der Russischen Föderation gehört – weder von Putin noch von sonst jemandem.“

Als der Kreml im Februar seinen brutalen Angriff auf die Ukraine startete, hatte Selenskyj vielleicht nicht damit gerechnet, fast neun Monate später im Zentrum von Europas größtem Konflikt seit Jahrzehnten zu stehen.

„Du hast gefragt, ob ich dachte, dass dieser Krieg so lange dauern würde. Nein, weil ich diesen Krieg nicht angefangen habe. Und ich bin mir sicher, dass es keinen einzigen Ukrainer gibt, der wusste, was das sein wird – und welche Tragödie dies für jedes Haus in unserem Land bedeuten würde“, sagte er.

„Aber die ukrainische Gesellschaft hat sich zusammengeschlossen und gezeigt, dass sie bereit ist für eine solche Tragödie.“

Der Konflikt in der Ukraine hat die Weltwirtschaft erschüttert, den Welthunger verschärft und eine Flüchtlingskrise in Europa entfacht, aber für den ukrainischen Präsidenten und die First Lady ist die Realität des Krieges zu Hause allgegenwärtig.

Nach jüngsten Zahlen des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) wurden seit Kriegsbeginn fast 6.500 Zivilisten getötet, darunter 403 Kinder.

Unterdessen haben humanitäre Organisationen Moskau Menschenrechtsverletzungen bei Massenumsiedlungen von Zivilisten, darunter auch Kindern, aus der Ukraine und Vorwürfen sexueller Gewalt gegen Frauen in besetzten Gebieten vorgeworfen.

„Es ist eine große Tragödie, dass unsere Kinder nach Russland verschleppt werden. Es gibt eine große Anzahl von Kindern, zu denen unsere Sozialdienste den Kontakt verloren haben, und wir können sie nicht finden“, sagte Zelenska.

„Was die Hilfe für die Kinder betrifft, die unter den Schrecken des Krieges psychisch gelitten haben. Jetzt gibt es bereits Hunderte dieser Kinder. Und wir können uns nicht einmal vorstellen, was diese Kinder erlitten haben, die ihre eigene Mutter in den Höfen ihrer Häuser begraben mussten, die ihre Verwandten ermordet sahen, die in den Kellern von Mariupol blieben. Wir können sie nur beobachten und versuchen zu helfen.“

Zelenska sagte, dass sie an einem nationalen Programm für psychische Gesundheit arbeite, um Kindern psychologische Unterstützung zu bieten. Sie nickte auch der Rolle zu, die Frauen im Krieg gespielt haben, und fügte hinzu, dass sich fast 40.000 Frauen freiwillig zur Armee gemeldet hätten.

„Das sind die Frauen, die in Kriegszeiten den Weg des Militärs gewählt haben – nicht in Friedenszeiten.“

„Dieser ganze Krieg setzt unseren Weg zur Gleichstellung der Geschlechter fort. Und dabei haben wir bereits große Fortschritte gemacht.

„Dieser Krieg ist so gleichberechtigt wie die ukrainische Gesellschaft. Ich bin sicher, dass die Frauenrechte nach dem Krieg noch stärker sein werden. Wir haben bereits Fortschritte gemacht und wir haben bereits weibliche Generäle.“

Selenskyj fügte hinzu: „Mut hat kein Geschlecht.“

Mit Blick auf die Zukunft sagte Selenskyj, Kiew benötige „Sicherheitsgarantien“ der Weltgemeinschaft, um die Dynamik des Krieges aufrechtzuerhalten und die Unabhängigkeit der Ukraine von Russland aufrechtzuerhalten, und wiederholte seinen Wunsch nach einem Beitritt der Ukraine zur NATO.

„Es gibt nur ein Ziel (aus Russland): unsere Unabhängigkeit zu zerstören. Es gibt kein anderes Ziel. Deshalb brauchen wir Sicherheitsgarantien. … Und wir glauben, dass wir der Welt bereits die Leistungsfähigkeit unserer Streitkräfte demonstriert haben.“

Zelensky schilderte den Konflikt im Kontrast zu den ersten Tagen der Covid-19-Pandemie, „als die Menschen nicht wussten, was sie dagegen tun sollten, als wir einen Impfstoff entwickeln mussten und es ihn nicht gab. Es gibt einen Impfstoff gegen russische Streiks, und wir wissen es.“

Auf die Frage, wie viele Waffen die Ukraine brauche, antwortete er: „Die Antwort ist ziemlich einfach. Es reicht, wenn man keine Explosionen mehr hört. Es reicht, wenn die Luftverteidigungssysteme dafür sorgen, dass keine Raketen den Boden oder Gebäude treffen.“

Der Präsident wiederholte seine Frau, die sagte, dass die Ukraine die Unterstützung der westlichen Verbündeten brauchen werde, bis die Raketen „aufhören zu kommen“.

„Wenn sie aufhören zu kommen, wenn unsere Leute aufhören, morgens in ihren Betten zu sterben, werde ich denken, okay, vielleicht reicht das“, sagte Zelenska. „Aber wir können es kaum erwarten, dass den Russen die Vorräte ausgehen.

„Es ist schwer, jeden Tag unter dieser Last zu leben, wenn man nicht weiß, was morgen passieren wird, wenn Raketen die Kreuzung treffen, während Menschen zur Arbeit fahren, und unterwegs getötet werden“, fügte sie hinzu.