Der ukrainische Oberbefehlshaber warnt vor Stellungskriegen

Stand: 2. November 2023 02:14 Uhr

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee befürchtet einen zermürbenden Stellungskrieg. Davon könne nur Russland profitieren, sagte Saluzhnyj. Unterdessen meldet Kiew, dass es neue russische Angriffe abwehrt.

Mehr als 20 Monate nach der russischen Invasion sieht der ukrainische Befehlshaber Valeriy Zalushnyi sein Land in einem Stellungskrieg gefangen. Nur ein Technologiesprung könne einen Ausweg bieten, schrieb der General in einem Artikel für das britische Magazin „The Economist“. „Ein Stellungskrieg dauert lange und birgt enorme Risiken für die ukrainischen Streitkräfte und den Staat.“

Der Stillstand auf dem Schlachtfeld hilft Russland nur dabei, die Verluste seiner Armee auszugleichen. Die Ukraine brauche vor allem Flugzeuge, schrieb Saluzhnyj. Der Mangel an Deckung aus der Luft gilt als einer der Gründe dafür, dass die ukrainische Bodenoffensive in diesem Sommer nur geringe Fortschritte gemacht hat. Kiew kann erst nächstes Jahr mit den versprochenen F-16-Kampfflugzeugen aus verschiedenen Ländern rechnen.

„Russland darf nicht unterschätzt werden“

„Wie im Ersten Weltkrieg haben wir ein technologisches Niveau erreicht, das uns in eine Pattsituation bringt“, sagte General Saluschni in einem Interview, das mit dem Leitartikel veröffentlicht wurde. Die Ukraine braucht bessere Minenräumtechniken und muss besser in der Lage sein, russische Artillerie zu zerstören. Westliche Lieferungen erwiesen sich angesichts der bis zu 20 Kilometer großen russischen Minenfelder als unzureichend.

„Russland darf nicht unterschätzt werden“, schrieb der Oberbefehlshaber. Der Feind hat viele Soldaten verloren und Präsident Wladimir Putin hat Angst vor einer allgemeinen Mobilisierung. Aber auch die Ukraine hat Probleme, Reserven aufzubauen. Der Kreis der wehrpflichtigen Männer muss erweitert werden.

Anders als bei der Rückeroberung großer Gebiete im vergangenen Jahr haben sich die ukrainischen Hoffnungen auf Gebietsgewinne in diesem Sommer kaum erfüllt. Allerdings haben ukrainische Verteidiger die Position Russlands auf der Krim geschwächt und die russische Marine aus dem westlichen Schwarzen Meer vertrieben. Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Führung halten die Befreiung aller besetzten Gebiete als Kriegsziel aufrecht.

Konfliktparteien als Quelle In der aktuellen Situation können Informationen über den Kriegsverlauf, Beschuss und Verluste, die von offiziellen Stellen der russischen und ukrainischen Konfliktparteien bereitgestellt werden, nicht direkt von einer unabhängigen Stelle überprüft werden.

Kiew meldet Verteidigung gegen Angriffe

Mittlerweile haben die ukrainischen Streitkräfte nach Angaben des Generalstabs zahlreiche russische Angriffe abgewehrt: bei Kupjansk im Nordosten, bei der zerstörten Stadt Bachmut im Osten und weiter südlich bei Awdijiwka.

Rund 40.000 russische Soldaten seien vor Awdijiwka versammelt, schreibt der Militäranalyst Oleksandr Kowalenko in einem Online-Artikel. „Trotz der Verluste will die russische Führung weiterhin Awdijiwka einnehmen, was mittlerweile eher ein politisches als ein taktisches Ziel ist.“

Die Stadt gilt als Symbol des ukrainischen Widerstands. Ein vom ukrainischen Militär veröffentlichtes Video zeigt, wie ukrainische Streitkräfte ein russisches Flammenwerfersystem in der Nähe von Avdiivka zerstören – ein Angriff, der angeblich über Dutzende Kilometer hinweg zu sehen war. Die Informationen können nicht sofort unabhängig überprüft werden. Russland hat sich bisher nicht zu den ukrainischen Berichten geäußert.