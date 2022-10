Der ukrainische Autor Serhij Zhadan erhält den Friedenspreis

Der ukrainische Autor Serhij Zhadan werde am Sonntag „für seine herausragende künstlerische Arbeit und für seine humanitäre Haltung geehrt, mit der er sich den Menschen im Krieg zuwendet und ihnen unter Einsatz seines Lebens hilft“, teilte der Stiftungsrat mit.

Zhadan ist eine der wichtigsten Stimmen der ukrainischen Gegenwartsliteratur. In dem soeben erschienenen Buch Der Himmel über Kharkiv berichtet er vom Überleben im Krieg.“ Die Laudatio hält Sasha Marianna Salzmann, bekannt durch Romane wie „Im Menschen muss alles glorreich sein“. Salzmann war geboren 1985 in Wolgograd, Russland, und bezieht sich dabei in ihrer eigenen Arbeit immer wieder auf die Texte von Zhadan.

25.000 Euro für den Friedensnobelpreis

Der Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Geehrt werden Persönlichkeiten, die zur Verwirklichung der Friedensidee in Literatur, Wissenschaft oder Kunst beigetragen haben. Im vergangenen Jahr ging der Preis an die Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe.