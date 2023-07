Die Veranstalter des CSD München haben sich in diesem Jahr von einem ihrer Musik-Acts distanziert: dem ukrainischen Popstar Mélovin. Die bisexuelle Aktivistin und Sängerin trat am 24. Juni auf der Hauptbühne am Münchner Marienplatz vor Zehntausenden Menschen auf.

Dort stimmte er plötzlich dem Lied „Bandera ist unser Vater, die Ukraine ist unsere Mutter“ zu. Der Text verherrlicht den ehemaligen ukrainischen Politiker Stepan Bandera. Im Dritten Reich war der radikale Nationalist für den Massenmord an Juden und Polen verantwortlich. Trotzdem gilt Bandera heute vor allem in der Westukraine als Nationalheld. Das Lied wird heute als Widerstandshymne gegen den russischen Angriffskrieg gesungen.