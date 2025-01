Die AFD, die die militärische Unterstützung der Ukraine ablehnt, hatte zuvor das Quorum des Bundestag in Frage gestellt. Streng genommen müssen mehr als die Hälfte der 733 Abgeordneten anwesend sein – was nachts nie der Fall ist.

Einige Stunden vor dem Konflikt in der Plenarhalle gibt es bereits eine Mehrheit für einen ähnlichen Antrag im Haushaltskomitee des Bundestags. Laut CDU/CSU und FDP wurde ihre gemeinsame Einreichung angenommen, wenn die SPD und die Grüns enthalten sind. Die Bundesregierung wird gebeten, die parlamentarische Abstimmung über eine „über -geplante Ausgabe“ von drei Milliarden Euro zu ermöglichen. Zunächst gab es jedoch keine Bestätigung dieses Ergebniss der Abstimmung aus der SPD.

Scharfe Kritik von Kubicki und Laschet

Die stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki schrieb nach dem Treffen auf X: „Red-Grün hat dazu geführt Haushaltskomitee heute, um die Hilfe der Ukraine koordinieren zu müssen. “

Die Sozialdemokraten empörten sich endlos darüber, dass die FDP und die Gewerkschaft für ihre Verurteilung stimmten, um sich nachts mit der AFD in „ukrainischer Destruktivität“ zu verbündeten. „Von nun an spielte Save the Empörung und Heuchelei in der Ukraine. Heute Morgen förderte Roman Schwarzman die Unterstützung für die Gedenkstunde. Die zynische Antwort folgt heute Abend. Schämen Sie sich und sprechen Sie nie wieder über die Ukraine -Solidarität. Das ukrainische Holocaust-überschwemmende Roman Schwarzman hatte am Mittwoch im Bundestag während der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus eine Rede gehalten.