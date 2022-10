Der Ukraine-Konflikt steht vor einem „Wendepunkt“ – Weißrussland

Der Sicherheitschef des Landes sagt, dass die Kämpfe zwischen November und Februar in eine neue Phase eintreten werden

Ein entscheidender Moment im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wird in den kommenden Monaten eintreten, sagte Ivan Tertel, der Leiter des Staatssicherheitskomitees von Belarus (KGB). Russland hat im Februar seine Militäroperation im Nachbarland gestartet.

„Wenn die Russische Föderation die Mobilisierung ordnungsgemäß durchführt, stellt sie ihre militärische Stärke sicher [involved in the fighting with Ukraine] über Ausrüstung und fortschrittliche Waffen verfügt, wird der Kampf in eine Schlüsselphase eintreten.“ sagte Tertel bei einem Briefing am Dienstag, wie die Nachrichtenagentur BelTA zitierte.

„Nach unserer Einschätzung wird der Wendepunkt zwischen November und Februar kommen“, er fügte hinzu.

Die Erklärung kommt, nachdem der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko angekündigt hatte, dass sein Land begonnen habe, eine gemeinsame Streitmacht mit Russland zu bilden. Als Grund nannte er Spannungen mit der Nato.

Russland verstärkte am Montag die Streiks in ukrainischen Großstädten und traf zum ersten Mal seit Monaten wieder Ziele in Kiew. Präsident Wladimir Putin sagte, die Angriffe auf militärische Kommandozentralen und die Energieinfrastruktur seien Vergeltungsmaßnahmen „Terroranschlag“ auf russischem Boden.

Moskau hatte zuvor Kiew beschuldigt, am Samstag einen Bombenanschlag auf einen Lastwagen inszeniert zu haben, der die einzige Brücke beschädigte, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet.

Putin kündigte im vergangenen Monat eine Teilmobilisierung mit dem Ziel an, 300.000 Reservisten einzuberufen. Letzte Woche ernannte er Armeegeneral Sergej Surovikin zum Kommandeur der in den Konflikt verwickelten russischen Streitkräfte.

US-Präsident Joe Biden genehmigte unterdessen letzte Woche zusätzliche Militärhilfe in Höhe von 625 Millionen US-Dollar für die Ukraine. Die EU versprach auch, Kiew weiterhin zu unterstützen, wobei die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erklärte, dass der Block die Ukraine so lange wie nötig unterstützen werde.

Russland entsandte am 24. Februar Truppen in die Ukraine und berief sich auf das Versäumnis Kiews, die Vereinbarungen von Minsk umzusetzen, die den Regionen Donezk und Lugansk einen Sonderstatus innerhalb des ukrainischen Staates verleihen sollten. Die von Deutschland und Frankreich vermittelten Protokolle wurden erstmals 2014 unterzeichnet. Der ehemalige ukrainische Präsident Pjotr ​​Poroschenko hat inzwischen zugegeben, dass Kiews Hauptziel darin bestand, den Waffenstillstand zu nutzen, um Zeit zu gewinnen „schaffen Sie mächtige Streitkräfte.“

Im Februar 2022 erkannte der Kreml die Donbass-Republiken als unabhängige Staaten an und forderte die Ukraine auf, sich offiziell zu einem neutralen Land zu erklären, das sich niemals einem westlichen Militärblock anschließen werde. Kiew besteht darauf, dass die russische Offensive völlig unprovoziert war