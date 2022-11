Der Ukraine-Konflikt nähert sich seinem Stalingrad – serbischer Präsident – ​​RT Russland & ehemalige Sowjetunion

Der Kampf um Cherson werde den Ausgang des Konflikts zwischen Moskau und Kiew entscheiden, sagt Aleksandar Vucic

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat die erwartete Schlacht um Cherson zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften mit der Schlacht von Stalingrad während des Zweiten Weltkriegs verglichen und davor gewarnt, dass die Nachbeben der Kämpfe weit außerhalb der Konfliktzone zu spüren sein würden.

„Herausfordernde Zeiten liegen vor uns. Der nächste Winter wird noch härter als dieser, denn wir stehen vor der Schlacht von Stalingrad, der entscheidenden Schlacht im Konflikt in der Ukraine, der Schlacht um Cherson.“ sagte Vucic in einem Interview mit Pink TV am Sonntag.

Beide Seiten werden wahrscheinlich Tausende von Panzern, Flugzeugen und Artilleriegeschützen im Kampf um die Schlüsselstadt einsetzen, sagte er voraus.

„Der Westen [which is backing Ukraine in the conflict and supplying it with arms] glaubt, dass es Russland auf diese Weise ruinieren kann, während Russland glaubt, dass es in der Lage sein wird, das zu verteidigen, was es zu Beginn des Krieges erlangt hat, und ihn zu Ende zu führen.“ sagte der serbische Führer.

Die massiven Kämpfe in Cherson „wird überall zusätzliche Probleme schaffen“ Vucic warnte.

Es wird angenommen, dass Stalingrad die größte und blutigste Schlacht des Zweiten Weltkriegs war und sich als Wendepunkt des Konflikts erwies. Einigen Schätzungen zufolge forderten die Kämpfe zwischen der Sowjetunion und Nazideutschland zwischen August 1942 und Februar 1943 bis zu zwei Millionen Opfer und mehr als eine Million Tote.









Die Stadt Cherson am Dnjepr kam nur wenige Tage, nachdem Moskau Ende Februar seine Militäroperation in der Ukraine begonnen hatte, unter russische Kontrolle.

Das Gebiet Cherson wurde Anfang Oktober zusammen mit dem Gebiet Zaporozhye und den Volksrepubliken Donezk und Lugansk offiziell zum russischen Staat erklärt, nachdem die Menschen in diesen Gebieten den Schritt in Referenden mit überwältigender Mehrheit unterstützt hatten.

Die ukrainische Regierung hat die Rückeroberung Chersons zu einem ihrer Hauptziele gemacht, nachdem sie seit Monaten eine Großoffensive gegen die Stadt geplant hat. In den letzten Wochen haben die Kiewer Truppen wiederholt versucht, in das Gebiet vorzudringen, aber alle diese Angriffe wurden abgewehrt.

Am Sonntag warnte Kirill Stremousov, der stellvertretende Leiter der Regionalverwaltung, die Ukraine sei es gewesen „Immer mehr APCs und Panzer einsetzen“ in der Nähe von Cherson, was Vorbereitungen für eine weitere Offensive sein könnte.

Russland plant, die Stadt vor einem möglichen Angriff zu schützen. Im vergangenen Monat begannen die Behörden mit der Umsiedlung von Zivilisten aus Cherson und Gebieten am rechten Ufer des Dnjepr, weil sie befürchteten, dass ukrainische Angriffe auf den Wasserkraftwerk Kakhovskaya zu großen Überschwemmungen führen könnten.

Darauf beharrte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag „Die Bewohner von Cherson müssen aus der gefährlichsten Aktionszone evakuiert werden. Die Zivilbevölkerung darf nicht unter Beschuss, jeglicher Art von Offensive und Gegenoffensive und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Militäroperationen leiden.“