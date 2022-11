Der übersehene Wahlkreis, auf den beide Parteien jetzt in der Stichwahl in Georgia abzielen

„Unsere Gemeinschaft muss direkt von den Führungskräften und von den Kandidaten hören, die sagen: ‚Wir haben eine echte Botschaft der Veränderung, die positiv ist’“, sagte Narasimhan. „Und wir denken, indem wir tun, was wir tun, und es kontinuierlich tun, geben wir ihnen diese Botschaft.“

Angetrieben von einem Multimillionen-Dollar-Wahlprogramm hat sich die Wahlbeteiligung unter asiatischen Amerikanern in Georgia von 2016 bis 2020 fast verdoppelt, so die demokratische Firma TargetSmart – ein großer Segen für die Demokraten, die sie mit überwältigender Mehrheit unterstützten.

Dieselbe Analyse ergab, dass die Zahl der von asiatischen Amerikanern im Bundesstaat abgegebenen Stimmzettel im Jahr 2020 um mehr als 60.000 Stimmen gestiegen ist, mehr als der Betrag, um den Präsident Joe Biden Georgia getragen hat. Jetzt versuchen asiatisch-amerikanische und pazifische Inselbewohner, gewählte Beamte, Spender und Aktivisten, die Warnock unterstützen, zu beweisen, dass diese Wähler in der diesjährigen Stichwahl die Siegmarge sein können – und dabei ihren Einfluss steigern.

„Wir sind die einzige Bevölkerungsgruppe, die weiter zunimmt“, sagte die gewählte Senatorin des Bundesstaates Georgia, Nabilah Islam, die die erste südasiatische Frau in der Kammer sein wird. „Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir ein riesiger Wahlblock sein werden, der dazu beitragen wird, Senator Raphael Warnock einen Sieg zu bescheren.“

Auch die Republikaner arbeiten daran, Fuß zu fassen. Warnocks republikanischer Gegner, Herschel Walker, versammelte sich im September mit der indisch-amerikanischen Gemeinschaft, wo sich ihm die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley anschloss. Und das Republikanische Nationalkomitee eröffnete im vergangenen Jahr ein asiatisch-pazifisch-amerikanisches Gemeindezentrum im Berkeley Lake des Bundesstaates, wo es Pastorengespräche, Neujahrsfeiern und eine Veranstaltung zur Steuervorbereitung in koreanischer Sprache abhielt.

Der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, führt am 19. November einen Wahlkampf mit dem republikanischen Senatskandidaten Herschel Walker. Es ist seine erste große öffentliche Wahlkampfveranstaltung mit Walker. | Bill Barrow/AP-Foto

Der republikanische Gouverneur Brian Kemp ist mit Walker auf der Spur und unterstützt seine Wahlbeteiligungsbemühungen. Kemps Kampagne konzentrierte sich während seiner Wiederwahl auf asiatisch-amerikanische Wähler, einschließlich der Ausrichtung einer Diwali-Veranstaltung.

„Republikaner haben vor Ort in die asiatisch-amerikanische Gemeinschaft Georgiens investiert und während des gesamten Zyklus Stimmen gesammelt“, sagte Nainoa Johsens, Direktorin der asiatisch-pazifisch-amerikanischen Medien des RNC, die hinzufügte, dass das Gemeindezentrum „Tausende von asiatischen Wählern erreicht und Vertrauen zwischen ihnen aufgebaut hat Herschel Walker und die asiatisch-amerikanische Community.“

Der Kampf um die asiatischen Amerikaner, eine vielfältige Gemeinschaft, der Menschen angehören, die aus verschiedenen Ländern stammen und eine Reihe von Sprachen sprechen, könnte einen nachhaltigen Einfluss auf die Politik Georgiens haben: Sie bilden die am schnellsten wachsende Rasse oder ethnische Gruppe des Landes .

Obwohl die GOP in diesem Zyklus unter asiatischen Amerikanern einige Gewinne erzielte, tendiert der Wahlblock dazu, national demokratisch zu sein. In Georgia zeigten Exit-Umfragen bei den Parlamentswahlen im November, dass Warnock Walker unter den asiatisch-amerikanischen Wählern um 20 Prozentpunkte, 59-39, schlug. Im Gegensatz dazu verlor Kemp den Stimmenblock nur um 8 Prozentpunkte und trug dabei den Staat.

Im Vorfeld der Wahl starten Meena Harris – die Nichte von Vizepräsidentin Kamala Harris – und die Abgeordnete Pramila Jayapal (D-Wash.) eine Wahlkampagne, die darauf abzielt, südasiatische Wähler herauszufordern. Der in Georgia ansässige gemeinnützige Asian American Advocacy Fund plant, mindestens 250.000 Anrufe bei asiatisch-amerikanischen Wählern zu tätigen und während der Stichwahl an 70.000 Türen zu klopfen. Und Warnock hat Anzeigen in Vietnamesisch, Koreanisch, Mandarin und anderen asiatischen Sprachen geschaltet.

In einer Erklärung sagte die Sprecherin von Warnock, Meredith Brasher, er „kenne die Bedeutung der AAPI-Gemeinschaft in Georgia“ und warb für seine Unterstützung asiatisch-amerikanischer Kleinunternehmen und niedrigerer Gesundheitskosten.

Da die Kontrolle über den Senat in diesem Jahr jedoch nicht wie im Jahr 2021 zu gewinnen ist – und der frühere Präsident Donald Trump nicht mehr im Amt ist – sagten asiatisch-amerikanische Befürworter, dass liberale Spender weniger Geld investieren, um ihre Wahlbeteiligung zu finanzieren Bemühungen in der Stichwahl.

Im Jahr 2021 gab die Bürgergruppe Indian American Impact an, insgesamt 2 Millionen US-Dollar gebündelt und ausgegeben zu haben, die für die Stichwahlen im Senat von Georgia verwendet wurden, bei denen auch ein Rennen zwischen dem jetzt demokratischen Senator Jon Ossoff und dem Republikaner David Perdue stattfand. In diesem Jahr ist das Finanzierungsziel der Gruppe nur ein Bruchteil davon: 500.000 US-Dollar, die für Bemühungen um die Abstimmung und digitale Anzeigen verwendet werden.

Aisha Yaqoob Mahmood, Exekutivdirektorin des Asian American Advocacy Fund, sagte, sie sei zuversichtlich, dass die Organisation über genügend Ressourcen verfügen werde, um ihre Feldarbeit zu betreiben. Sie argumentierte jedoch, dass die Strategie der Gruppe effektiver sei, wenn sie durch digitale und Mailing-Anzeigen unterstützt werde. Obwohl einige von jedem ausgeführt wurden, sagte sie, dass es aufgrund fehlender Mittel nicht die gesamte Bandbreite seines Programms sei.

„Sogar bei den Parlamentswahlen hat Georgien nicht das Investitionsniveau erhalten, das wir brauchten“, sagte sie. „Es hat bei weitem nicht gereicht, um uns für Warnock zum Sieg zu führen … und deshalb bin ich ehrlich gesagt ein bisschen entmutigt, wenn ich sehe, wie wenig investiert wird, wenn wir in die Stichwahl gehen.“

Neil Makhija, Executive Director von Indian American Impact, sagte: „Die Menschen im Jahr 2020 würden alles tun, um Trump aus dem Amt zu holen, und sie waren bereit, zu investieren und jede Gemeinschaft anzuerkennen und nichts unversucht zu lassen.“ Ob demokratische institutionelle Unterstützer dasselbe tun werden, wenn Trump nicht auf dem Ticket steht, ist jedoch „eine offene Frage“.

Jayapal sagte, sie habe gegenüber dem Weißen Haus betont, dass es für die Demokraten von entscheidender Bedeutung sei, eine Infrastruktur aufzubauen, die während der Wahlen regelmäßig mit asiatisch-amerikanischen Wählern zusammenarbeitet.

„Es versucht wirklich, ihnen zu helfen zu verstehen, dass die großen Veränderungen, die wir im Land sehen werden, von der Erweiterung der Wählerschaft kommen werden“, sagte sie. „Mit dieser parteiischen Politik im Moment werden wir immer weniger Leute bekommen, die Tickets teilen oder von einer Partei zur anderen wechseln.“

Mahmood sagte, dass viele Menschen außerhalb der Gemeinschaft die Zeit und den Aufwand unterschätzen, die erforderlich sind, um asiatisch-amerikanische Wähler zu mobilisieren: „Wir sind kein Monolith. Wir haben so viele verschiedene sprachliche und kulturelle Kompetenzbedürfnisse, die in diesen politischen Gesprächen oft nicht angesprochen werden.“

Bei den Wahlen 2020 stimmten etwa 40 Prozent der asiatisch-amerikanischen Wähler in Georgia aus der Ferne ab – 14 Prozentpunkte mehr als der landesweite Durchschnitt, laut gemeinnützigen AAPI-Daten. Befürworter asiatischer Amerikaner sagten, dies sei auf die hohen Raten begrenzter Englischkenntnisse in der Gemeinde zurückzuführen, da viele Menschen zusätzliche Zeit und Anleitung benötigen, um ihre Stimmzettel abzugeben.

Dieses Jahr bringt noch mehr Herausforderungen mit sich als die Stichwahl nach der Wahl 2020, aufgrund der Verabschiedung eines neuen Landtagswahlgesetzes, SB 202, im vergangenen Jahr. Vor allem liegen zwischen dem Wahltag und der Stichwahl nur vier Wochen, während es zuvor zwei Monate waren. Das Gesetz stellt auch neue Anforderungen für die Briefwahl, die laut einigen asiatisch-amerikanischen Organisatoren in Georgia die Methode für die Wähler in der Gemeinde erschwert hat.

Es gibt auch die zusätzliche Herausforderung, dass die Wahlbeteiligung während einer Stichwahl normalerweise sinkt.

Die asiatisch-amerikanischen Führer im ganzen Land engagieren sich, um die Wähler in Georgia aufzuklären und zu sammeln. Die gewählte Vizegouverneurin von Maryland, Aruna Miller, die erste südasiatische Frau, die in den Posten gewählt wurde, sagte, sie plane, Anrufe zu tätigen, um asiatisch-amerikanische Wähler zu den Wahlen für Warnock zu bringen.

Ihre Botschaft: „Sehen Sie, viele Südasiaten haben ihr Herkunftsland verlassen, um in die Vereinigten Staaten zu kommen, um Möglichkeiten zu suchen. Aber diese Gelegenheiten ergeben sich aus bürgerschaftlichem Engagement, aus dem Coming Out und der Abstimmung. Das passiert nicht einfach über Nacht.“