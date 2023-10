Die Gewerkschaft United Auto Workers verschärfte ihren Streik gegen die drei großen Autohersteller in Detroit erheblich, schloss Fords größtes Werk und bedrohte den Jeep-Hersteller Stellantis.

Überraschenderweise gaben am Mittwochabend 8.700 Mitglieder ihre Arbeitsplätze im Ford-Lkw-Werk Kentucky in Louisville auf.

Am Donnerstagmorgen deutete Gewerkschaftspräsident Shawn Fain weitere Maßnahmen gegen Stellantis an.

„Wir hoffen, dass die Gespräche bei Stellantis heute produktiver verlaufen als bei Ford gestern“, schrieb Fain auf X, ehemals Twitter, ohne zu sagen, was passieren könnte.

Das Lkw-Werk von Ford stellt schwere Pickup-Trucks der F-Serie und große SUVs der Marken Ford und Lincoln her. Die im Werk hergestellten Fahrzeuge generieren einen Jahresumsatz von 25 Milliarden US-Dollar, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

Fain sagte in einer Erklärung, die Gewerkschaft habe lange genug gewartet, „aber Ford habe die Botschaft nicht verstanden“, um über einen fairen Vertrag zu verhandeln. „Wenn sie das nach vier Wochen nicht verstehen können, werden ihnen die 8.700 Arbeiter, die dieses äußerst profitable Werk schließen, helfen, es zu verstehen“, sagte er.

Der Streik kam fast vier Wochen, nachdem die Gewerkschaft am 15. September mit Streiks gegen General Motors, Ford und Stellantis begonnen hatte, wobei jedes Unternehmen ein Montagewerk hatte.

Ford bezeichnete die Ausweitung des Streiks als „extrem verantwortungslos“ und sagte, man habe der Gewerkschaft starke Lohn- und Sozialleistungen angeboten. Es hieß, der Umzug gefährde etwa ein Dutzend weitere Ford-Werke sowie Teileversorgungswerke, die zusammen mehr als 100.000 Menschen beschäftigen.

Ein Ford-Manager, der anonym bleiben wollte, sagte, die Gewerkschaft habe am Mittwochnachmittag eine Sitzung am Hauptsitz des Unternehmens in Dearborn, Michigan, einberufen, bei der Fain gefragt habe, ob das Unternehmen ein weiteres Angebot habe.

ANSEHEN | Analyst sagt, dass Autohersteller Schmerzen empfinden werden, wenn sich der Streik hinzieht:

Die Auswirkungen des UAW-Streiks sind „nicht massiv“, aber eine weitere Woche wird „schmerzhaft“ sein: Analyst Empfohlenes VideoDie Automobilanalystin Laurie Harbor ist eine Beraterin für Fertigungsunternehmen und leitete kürzlich einen Workshop für Automobilzulieferer, um sich auf die Auswirkungen des Streiks der United Auto Workers vorzubereiten, der nun in die zweite Woche geht und fünf Montagewerke in den Vereinigten Staaten ins Visier nimmt.

Hochrangige Ford-Führungskräfte antworteten, dass sie daran arbeiten, möglicherweise Batteriefabriken für Elektrofahrzeuge in den nationalen UAW-Vertrag aufzunehmen, wie es GM getan hat, und sie im Wesentlichen gewerkschaftlich zu organisieren. Sie hätten aber kein wesentlich anderes wirtschaftliches Angebot gehabt, sagte der Geschäftsführer.

Man habe Fain gesagt, Ford habe ein starkes Angebot auf den Tisch gelegt, aber es gebe nicht viel Spielraum, um es zu erhöhen und es für das Unternehmen erschwinglich zu halten, sagte der Geschäftsführer.

Der Geschäftsführer sagte, Fain habe geantwortet, wenn das das beste Angebot des Unternehmens sei: „Sie haben gerade das Kentucky Truck Plant verloren.“ Das Treffen habe nur etwa 15 Minuten gedauert, sagte der Geschäftsführer.

In einem Video sagte Fain, die Gewerkschaft habe gehandelt, weil Ford sein Angebot nicht geändert habe.

„Wir haben sehr geduldig mit dem Unternehmen daran gearbeitet“, sagte er. „Sie haben die Erwartungen nicht erfüllt, sie kommen noch nicht einmal auf den Tisch.“

Jetzt sind besonders profitable Fahrzeuge betroffen

Die Eskalation gegen Ford zeige, dass Fain versuche, den Druck auf das Unternehmen zu erhöhen, sagte Marick Masters, Wirtschaftsprofessor an der Wayne State University, der sich mit Arbeitsfragen befasst.

Aber Ford und die anderen Autohersteller hätten Zugeständnisse gemacht und die Lohnangebote erhöht, sagte er. Die Unternehmen, sagte er, „haben möglicherweise in unterschiedlichem Maße ihre Widerstandspunkte erreicht.“ Führungskräfte, sagte er, hätten unter dem Strich eine Position, die sie nicht überschreiten könnten, wenn es darum gehe, mit anderen Autoherstellern konkurrenzfähig zu bleiben.

Masters sagte, Fain teste wahrscheinlich, wie weit er Ford drängen muss, bevor er „Vollgas“ gibt und alle 57.000 Ford-Mitglieder in den Streik ruft.

Der Schritt der Gewerkschaft lässt Masters nicht optimistisch auf ein schnelles Ende der Streiks hoffen.

„Ich denke, die Themen, die noch auf dem Tisch liegen, sind ziemlich heikel“, sagte er und verwies auf die Forderungen der Gewerkschaften, dass alle Arbeitnehmer im Ruhestand eine leistungsorientierte Rente und eine Krankenversicherung erhalten.

Die UAW weitete ihre Streiks am 22. September aus und eröffnete 38 GM- und Stellantis-Ersatzteillager. Eine Woche später kamen Montagewerke von Ford und GM hinzu. Der Streik in Kentucky erhöht die Zahl der streikenden Arbeiter gegen die drei Autohersteller auf 33.700.

Weitere Entlassungen wahrscheinlich

Seit Beginn des Streiks haben die drei Detroiter Autohersteller rund 4.800 Arbeiter in Fabriken entlassen, die nicht zu den Werken gehören, die von den UAW-Streiks betroffen waren.

Die Unternehmen sagen, die Streiks hätten sie zu diesen Entlassungen gezwungen. Sie stellen fest, dass der Stellenabbau hauptsächlich in Fabriken stattgefunden hat, die Teile für Montagewerke herstellen, die durch Streiks geschlossen wurden.

Die UAW weist dieses Argument zurück. Sie behauptet, dass die Entlassungen ungerechtfertigt seien und als Teil der Druckkampagne der Unternehmen verhängt wurden, um UAW-Mitglieder davon zu überzeugen, in Verhandlungen mit Autoherstellern weniger zu akzeptieren. Die von Entlassungen betroffenen Fabriken befinden sich in sechs Bundesstaaten: Michigan, Ohio, Illinois, Kansas, Indiana und New York.

Sam Fiorani, Analyst bei AutoForecast Solutions, einem Beratungsunternehmen, sagte, er glaube, dass die Entlassungen eine einfache Realität widerspiegeln: Die Autohersteller verlieren durch die Streiks Geld. Durch die Verlangsamung oder den Stillstand von Fabriken, die aufgrund streikbedingter Teileknappheit unter ihrer Kapazität laufen, können die Unternehmen weitere Verluste abmildern, sagte Fiorani.

„Es macht keinen Sinn, weiterhin mit 30 oder 40 Prozent der Kapazität zu arbeiten, wenn die Kapazität normalerweise bei 100 Prozent liegt“, sagte er.