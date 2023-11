Randy Harvard (rechts), ein 29-jähriger Autoarbeiter, steht mit anderen Mitgliedern der United Auto Workers zusammen, nachdem die Gewerkschaft am 23. Oktober 2023 im Ram 1500-Werk von Stellantis in Sterling Heights, Michigan, zum Streik aufgerufen hat.

Zu den am Donnerstag bekanntgegebenen Details gehören Produktverpflichtungen in Höhe von 8,1 Milliarden US-Dollar, die von den Gewerkschaftsverhandlungsführern von Stellantis gesichert wurden, sagte die UAW.

„Zum ersten Mal seit langer Zeit haben wir das Undenkbare getan: Wir haben ein Werk wiedereröffnet“, sagte Fain am Donnerstag in einer Online-Übertragung und bezog sich dabei auf die Belvidere-Fabrik, die im Februar 2022 stillgelegt war. „Wir haben es nicht getan.“ indem wir das Unternehmen anbettelten oder zustimmten, schreckliche Arbeitszeiten zu leisten, eine Lohnkürzung in Kauf zu nehmen oder einen Wettlauf nach unten zu verfolgen. Wir haben es nicht geschafft, indem wir etwas zurückgezahlt haben. Wir haben es geschafft, indem wir uns gewehrt haben.“

Die vorläufige Tarifvereinbarung wurde am Samstag nach etwa sechswöchigen gezielten Streiks der Gewerkschaft gegen Stellantis, General Motors und Ford Motor erzielt. Die Arbeitsniederlegungen begannen am 15. September, nachdem es den Parteien nicht gelungen war, innerhalb einer Streikfrist Vereinbarungen mit den Autoherstellern zu treffen, die 146.000 UAW-Mitglieder abdeckten.

DETROIT – Die Gewerkschaft United Auto Workers gab bekannt, dass die Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis bis April 2028 18,9 Milliarden US-Dollar in den USA investieren will, darunter 1,5 Milliarden US-Dollar für die Produktion neuer mittelgroßer Pickup-Trucks in einer stillgelegten Fabrik in Belvidere, Illinois.

UAW-Vizepräsident Rich Boyer spricht während einer „Solidarity Sunday“-Kundgebung am 20. August 2023 in Warren, Michigan, zu Gewerkschaftsmitgliedern.

Zu den weiteren geplanten Investitionen gehören neben Belvidere jeweils 1,5 Milliarden US-Dollar in ein Dodge-Jeep-Werk in Detroit und einen Jeep-Komplex in Ohio; 1,4 Milliarden US-Dollar in einem Ram-Werk in Sterling Heights, Michigan; und 600 Millionen US-Dollar für das Warren Truck-Werk von Stellantis in einem Vorort von Detroit.

Die Gewerkschaft sagte, das Unternehmen plane außerdem, 3,2 Milliarden US-Dollar in ein neues Joint-Venture-Batteriewerk in Belvidere zu investieren, das 2028 eröffnet werden soll. In der Vereinbarung sind außerdem zuvor angekündigte Batterieinvestitionen in Höhe von 6,2 Milliarden US-Dollar für zwei Joint-Venture-Batteriewerke in Kokomo, Indiana, aufgeführt .

Fain sagte, UAW-Mitglieder im Batteriewerk in Belvidere würden von der Gewerkschaft vertreten, indem das Unternehmen die Mitarbeiter an das Joint Venture überlasse. Es ist unklar, ob für die bereits angekündigten Anlagen die gleichen Bedingungen gelten werden. Ein UAW-Sprecher äußerte sich nach der Bekanntgabe der Einzelheiten der Vereinbarung nicht sofort.

Eine Stellantis-Sprecherin wollte sich zu den Ankündigungen der Gewerkschaft nicht äußern.

Die UAW sagte, die Verhandlungsführer hätten auch ein Autoleasingprogramm für Mitarbeiter sichergestellt, das dem der Unternehmensleitung entspreche. Sie sagten, es beinhaltet ermäßigte Preise, unbegrenzte Meilen, Versicherung sowie Wartung und Reparaturen.

Wie die vorläufige Vereinbarung der UAW mit Ford beinhaltet die Vereinbarung erhebliche Lohnerhöhungen, Prämien und andere verbesserte Vorteile für Autoarbeiter wie Gewinnbeteiligungszahlungen und eine Ratifizierungsprämie von 5.000 US-Dollar.

Die Erhöhungen um 25 % umfassen eine Erhöhung um 11 % bei der Ratifizierung, gefolgt von einer Erhöhung um 3 % in den nächsten drei Jahren und dann einer Erhöhung um 5 % im September 2027.

UAW-Mitglieder bei Ford haben bereits mit der Abstimmung über diese vorläufige Vereinbarung begonnen: 82 % der Arbeiter im Ford-Montagewerk in Michigan stimmten diese Woche für den Pakt. Das Werk in einem Vorort von Detroit war neben anderen Montagewerken von GM und Stellantis eines der ersten, das streikte.

Es wird erwartet, dass UAW-Mitglieder bei Stellantis und GM in den nächsten Wochen über die Deals abstimmen. Für die Ratifizierung der Abkommen ist eine einfache Mehrheit erforderlich.