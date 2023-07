Ihr Vertrauensklage sollte so konventionell konservativ sein wie Mitt Romney. Indem Sie die Dinge einfach halten, richten Sie den Fokus auf Ihre Botschaft – und nicht auf Ihre Kleidung. Tragen Sie dunkle Kammgarnanzüge mit einem Revers, das auf halber Höhe zwischen Kragen und Schultergelenk endet, und Jacken, die auf halber Höhe zwischen Kragen und Boden enden. Kombinieren Sie sie mit traditionellen Hemden mit breitem Kragen und nicht mit aggressiveren Modellen wie dem Cutaway-Hemd à la Roger Stone. Halten Sie sich bei Schuhen an traditionelle Farben wie Mittelbraun, Dunkelbraun oder Tiefschwarz. Braune Schuhe leuchten wie Taschenlampen mit dunklen Kammgarnanzügen, ziehen den Blick nach unten und lenken den Betrachter ab. Und um Himmels willen, halten Sie sich von den eleganten Turnschuhen fern, die in Washington beliebt sind. Nicht bequem genug? Besorgen Sie sich Schaumstoffeinlagen.

Lassen Sie Ihre Anzüge vor jedem großen Auftritt professionell bügeln. Pressen ist dem Dämpfen vorzuziehen, da heißer Dampf ohne Druck dazu führen kann, dass ein maßgeschneidertes Sakko Falten wirft. Wenn Sie das Bügeln einem Ihrer Helfer überlassen, sollte dieser ein Bügeltuch verwenden und nur nach unten drücken – niemals das Bügeleisen hin und her bewegen –, um ein Verbrennen des Stoffes und einen Glanzeffekt zu vermeiden.

Ihr Anzughemd ist nicht lässig

Ö In den letzten 30 Jahren haben männliche Politiker langsam ihre Krawatten und Anzugjacken abgelegt, um sympathischer auszusehen. Aber die meisten Kandidaten tragen immer noch das gleiche weiße Popeline-Hemd mit halbgespreiztem Kragen, das sie normalerweise unter einem Anzug tragen. Am Ende sieht das Outfit einfach lässig aus, als würde ein Mann im Anzug seine Jacke ausziehen, um weniger geschäftlich zu wirken. Ein besserer Schachzug wäre das Tragen eines hellblauen Oxford-Stoff-Button-Downs.

Der Begriff „Button-Down“ bezieht sich darauf, wie der Kragen mit winzigen Knöpfen am Körper des Hemdes befestigt wird, ein Design, das John E. Brooks von Brooks Brothers in diese Küsten importierte, nachdem er das Design bei britischen Polospielern gesehen hatte. Als Brooks Brothers Anfang des 20. Jahrhunderts erstmals Button-Down-Hemden auf den Markt brachte, wurden sie schnell zu einem amerikanischen Klassiker. Das Button-Down-Hemd war die unabdingbare Voraussetzung für den Ivy-Style-Look der Nachkriegszeit und wurde häufig mit schäbigen Tweeds und Chinos mit flacher Vorderseite kombiniert. Politiker tragen sie schon lange, wenn sie Babys küssen.

Aus zwei Gründen sollten Sie heute Button-Downs tragen. Erstens ist es der amerikanischste Hemdenstil, das Button-Up-Äquivalent zu 501 Blue Jeans oder Coca-Cola. Das Tragen eines solchen Symbols ist ein Zeichen des Patriotismus und zeigt Verständnis für unsere gemeinsame Kulturgeschichte. Zweitens erfüllt es eine wichtige Funktion: Ohne die strukturelle Unterstützung einer Krawatte können die Spitzen eines halbgespreizten Kragens auseinanderspreizen und schlampig wirken. Umgekehrt sieht ein Button-Down-Kleid immer ordentlich und ordentlich aus. Hellblaue Hemden sind außerdem etwas lässiger als ihre optisch weißen Gegenstücke – nützlich, wenn Sie versuchen, sich leger zu kleiden.

Freizeitkleidung erzählt Ihre Geschichte – machen Sie sie zu einer guten

W Was tragen Sie, wenn Sie eine Stahlwerksbesichtigung machen, einen Bauernhof begutachten oder im Restaurant in der Nachbarschaft vorbeischauen? Bei der Suche nach der richtigen Freizeitkleidung kommt es vor allem auf den Kontext an. Viel hängt davon ab, was Sie als Einzelner überzeugend hinbekommen. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat versucht, Wähler anzulocken, indem er gebrandete Fischerhemden trug. „Er kommuniziert, dass er aus Florida kommt, dass er aus einem Salzwasserstaat kommt, dass er aktiv ist“, sagt David Coggins, Autor für Herrenmode und Autor von Der Optimist: Ein Fall für das Fliegenfischerlebenkürzlich in der vermutet Wallstreet Journal. In ähnlicher Weise sind John Kerry und Romney aus Massachusetts gekleidet wie LLBean-Models in den Wahlkampf gegangen, mit ihren robusten Feldmänteln aus Baumwolle und Chinos mit flacher Vorderseite, während Lyndon Johnson und George W. Bush aufgrund ihrer texanischen Herkunft Cowboyhüte und Stiefel getragen haben. Obama, ein Hawaiianer, der seine politische Karriere in Chicago begann, gab bei seinem Besuch im Landesinneren nicht vor, Wurzeln im Mittleren Westen zu haben; Er entschied sich klugerweise für klassische Anzughosen oder Chinos mit einfarbigen blauen Hemden – die Ärmel natürlich immer hochgekrempelt.

Unabhängig vom Hintergrund könnten die meisten Kandidaten ein Paar Jeans oder Chinos in einem Schnitt tragen, der die Aufmerksamkeit ihrer Kampagne nicht ablenkt. Sie wollen nicht die Romney-Mom-Jean-Kontroverse von 2012 oder das Obama-Dad-Jean-Debakel von 2009 auslösen. (Sogar Obama gab zu, dass das ein Fehler war). Streben Sie stattdessen nach einem schmalen, geraden Schnitt mit moderater Leibhöhe – nicht zu groß oder zu eng – und kombinieren Sie diese mit weichen karierten Flanellhemden, die geografisch neutral sind und dennoch eine Art praktischen, ehrlichen Charakter vermitteln. Tuchmacher wie LLBean, Lands‘ End, Vermont Flannel, O’Connell’s, Levi’s und Bills Khakis sind gute Anlaufstellen.

Ihre Oberbekleidung ist Ihre Marke

C Lässige Oberbekleidung ist eine Gelegenheit, Ihre Marke zu stärken. Sie brauchen nichts Auffälliges, sondern nur etwas, das die Wähler auf subtile Weise an Ihre Qualifikationen erinnert. Adam Frisch, der Demokrat aus Colorado, der letztes Jahr gegen die republikanische Abgeordnete Lauren Boebert antrat, trägt auf einer seiner Online-Spendenseiten einen robusten, rot karierten Outdoor-Mantel, der direkt aus einem Filson-Katalog aus den 1930er-Jahren stammt. Der Mantel ist für ihn eine hervorragende Möglichkeit, sein Image als ländlicher Demokrat zu stärken, der die Werte Colorados versteht. Auch der Senator von Arizona, Mark Kelly, ein ehemaliger Astronaut und Kapitän der US-Marine, wird häufig in seiner olivfarbenen Fliegerjacke fotografiert, auf der eine amerikanische Flagge und Abzeichen der US-Marine prangen.

Überlegen Sie, was Sie mit einer Freizeitjacke ausdrücken möchten. Eine braune G-1-Fliegerjacke aus Leder mit pelzigem Mouton-Kragen kann Wähler an die militärischen Qualifikationen eines Kandidaten erinnern. Kandidaten aus dem Mittleren Westen können sich mit Scheunenmänteln von der Politik in Washington distanzieren. Ein wenig Gewissenserforschung wird angebracht sein.

Wenn Ihnen keine Oberbekleidungsoption einfällt, die Sie brandmarken könnte, vergessen Sie nicht die Möglichkeiten, die Ihnen die Schneiderei bietet. Der frühere Präsident Donald Trump hat rund um seine überlangen, knallroten Krawatten eine Milliarden-Dollar-Marke aufgebaut. Die Krawatte ist nicht nur zu einer Art persönlichem Stilmerkmal geworden, sondern für ihn auch eine Möglichkeit, die Wähler an seinen geschäftlichen Hintergrund zu erinnern.

Halten Sie Ihre Schuhe aus den Schlagzeilen fern

ICH Im Jahr 2016 erregten Marco Rubios schwarze Stiefel mit seitlichem Reißverschluss und hohem Absatz eine Quelle nationaler Faszination. Der New York Times schrieb über die Kontroverse um die „süßen Stiefel“; Vanity Fair spekulierten darüber, woher sie kamen und wie viel sie kosteten (POLITICO ermittelte die Marke und den Preis; sie kamen aus Florsheim und kosteten 135 Dollar). Als Fotos der Stiefel veröffentlicht wurden, begann das Hauptkampagnenteam von Ted Cruz einen Spottrausch. „Eine Stimme für Marco Rubio ist eine Stimme für hochhackige Herrenstiefel“, twitterte Rick Tyler, Kommunikationsdirektor von Cruz. „Rubio unterstützt die italienischen Fußballmannschaften vor Ort“, sagte Brian Phillips, Direktor für schnelle Einsätze.

Um solche Schlagzeilen zu vermeiden, tragen Sie sinnvolle, bequeme Schuhe, die ein Outfit ergänzen, ohne die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mit einem grauen Paar 990v5 oder 574 von New Balance, die beide zu den dezentesten Läufern des Unternehmens gehören, kann man nichts falsch machen. Die Desert Boots von Clarks haben eine Kreppsohle, die sie fast so bequem wie Sneakers macht und gleichzeitig einen etwas reiferen Look vermittelt. (Es war bekannt, dass Anthony Bourdain ein Paar trug.) Chukkas aus Wildleder oder braunem genarbtem Leder mit Dainite-Sohle sind unglaublich anpassungsfähig und passen zu allem, von Chinos bis hin zu Flanellhosen. Die mit Nieten versehenen, strapazierfähigen Ledersohlen sind direkt nach dem Auspacken bequemer und funktionieren auf nassem Beton besser als reine Ledersohlen. Zum Abschluss tragen Sie schwarze oder dunkelbraune Leder-Derbys. Durch die offenen Besätze sind sie anpassbarer und bequemer als Oxford-Schuhe und passen zu allem, von Business-Casual bis hin zu dunklen Anzügen.

Ein letzter Tipp: Wenn Sie das Glück haben, die Wahl zu gewinnen, tragen Sie während Ihrer Dankesrede Oxfords – ein formellerer Stil, der zum Weißen Haus passt.