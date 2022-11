Der Twitter-Anwalt warnt davor, dass Elon Musks überstürzte Fristen das Unternehmen mit Bußgeldern in Milliardenhöhe gefährden

In den letzten zwei Wochen. Elon hat gezeigt, dass es ihm nur darum geht, die Verluste auszugleichen, die ihm dadurch entstehen, dass er seiner verbindlichen Verpflichtung zum Kauf von Twitter nicht nachkommt. Er hat sich entschieden, diese Vereinbarung einzugehen! Wir alle werden durch die Entscheidungen, die er getroffen hat, durchgemacht.

Elon hat gezeigt, dass seine einzige Priorität bei Twitter-Nutzern darin besteht, sie zu monetarisieren. Ich glaube nicht, dass er sich um die Menschenrechtsaktivisten kümmert. die Dissidenten, unsere Benutzer in nicht monetarisierbaren Regionen und all die anderen Benutzer, die Twitter zum globalen Marktplatz gemacht haben, den Sie alle so lange aufgebaut haben und den wir alle lieben.

Ich habe Alex Spiro (aktueller Leiter der Rechtsabteilung) sagen hören, dass Elon bereit ist, ein enormes Risiko in Bezug auf dieses Unternehmen und seine Benutzer einzugehen, denn „Elon bringt Raketen in den Weltraum, er hat keine Angst vor der FTC.“ Ich habe einen anderen Leiter der Rechtsabteilung sagen hören, dass die Rechtsabteilung aufgrund der engen SLAs (von zwei Wochen?!) zwischen Produkteinführung und Markteinführung „die Last auf die Ingenieure verlagern muss“, um die Einhaltung der FTC-Anforderungen und anderer selbst zu zertifizieren Rechtsvorschriften. Dies wird den Ingenieuren ein enormes persönliches, berufliches und rechtliches Risiko auferlegen: Ich gehe davon aus, dass Sie alle vom Management unter Druck gesetzt werden, Änderungen vorzunehmen, die wahrscheinlich zu größeren Zwischenfällen führen werden.

All dies ist für unsere Benutzer äußerst gefährlich. Angesichts der Tatsache, dass die FTC Twitter gemäß der FTC Consent Order mit einer Geldstrafe von MILLIARDEN von Dollar belegen kann (und wird!), was der Langlebigkeit von Twitter als Plattform äußerst abträglich ist. Unsere Benutzer verdienen so viel mehr als das.

Wenn Sie sich bei irgendetwas, worum Sie gebeten werden, unwohl fühlen, können Sie die Ethik-Hotline von Twitter unter (800) 275-4843 anrufen oder einen Bericht unter ethicshelpline.twitter.com einreichen. Bitte beachten Sie auch die Nummer der FTC: 1-877-FTC-HELP. Sie erinnern sich vielleicht auch, dass Mudge sich an httos://whistlebloweraid.org gewandt hat

Ich wünsche Ihnen viel Glück. Es war eine große Ehre, mit Ihnen allen zusammenzuarbeiten. Und ich werde heute einen Tag PTO nehmen.