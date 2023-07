Sekihan/Flickr

Leser und Schriftsteller fühlen sich von Buchhandlungen angezogen wie Bergsteiger von Aussichten. Für einige von uns ist es zumindest schwierig, an einem vorbeizugehen, ohne einen Blick in die Schaufensterauslage zu werfen.

Buchhandlungen haben von Natur aus etwas Hoffnungsvolles. Sichere Zufluchtsorte für unterschiedliche Köpfe, die Besten vermitteln ein Gefühl von Möglichkeiten und Gemeinschaft. Es ist keine Überraschung, dass Romane in Hülle und Fülle darin spielen. Die meisten sind herzerwärmende Lobeshymnen auf die heilsamen Bindungen, die unter den Lesern geknüpft wurden. Viele wurden verfilmt, wie der von Penelope Fitzgerald Der Buchladen (1978), Nina Georges Die kleine Pariser Buchhandlung (2013) und Gabrielle Zevins Das geschichtsträchtige Leben von AJ Fikry (2014).

Diese Romane werden von Außenseitern oder Einzelgängern bevölkert, die sich oft auf Kosten ihres Lebensunterhalts in die Literatur vertiefen. In einem häufigen Handlungsstrang verbinden sich die glücklichsten unter ihnen mit einem Seelenverwandten durch die gemeinsame Vorliebe für einen bestimmten Buchladen oder ein bestimmtes Buch. Andere Szenarien beinhalten die wachsende Gefahr großer, schlechter Geschäfte oder sinkende Buchverkäufe und Lesekompetenzen im digitalen Zeitalter von Smartphones, sozialen Medien und Videospielen – und die leidenschaftlichen Leser, die sich zusammenschließen, um ihren bedrängten örtlichen Laden zu retten.

Manchmal sind Buchhändler nicht an vier Wände gebunden, sondern verkaufen ihre Waren direkt von Büchermobilen aus an die Kunden. Bei Alan Bennett Der ungewöhnliche Leser (2008) ist eine dieser Kunden die Königin von England, die erst spät die Freuden und Vorteile des Lesens entdeckt.

Zwei kurze, neu ins Englische übersetzte Bestseller-Romane aus dem Ausland – einer aus Deutschland, der andere aus Japan – treffen viele der Highlights des Genres, darunter einen hingebungsvollen Buchhändler, der Hausbesuche macht und seine Waren in einem Rucksack mit sich herumschleppt.

Der Buchladen von Tür zu Tür von Carsten Henn

Dieser Charmeur, aus dem Deutschen von Melody Shaw übersetzt, ist ein unverhohlen sentimentaler, entschieden erhebender Roman über Freundschaften, die durch Bücher geknüpft werden.

Carl Kollhoff, ein 72-jähriger Buchhändler aus Süddeutschland, ist bei seinen Kunden dafür beliebt, dass er genau die richtigen Bücher für sie findet. Aber seine Daseinsberechtigung wird bedroht, als die hartnäckige Tochter seines langjährigen Chefs das Familienunternehmen übernimmt, entschlossen, den Star-Angestellten und lieben Freund ihres Vaters zu verdrängen. (Bill Nighy, der im Fitzgerald-Film von 2017 so herausragend war Der Buchladenwäre perfekt für die Rolle.)

Der Höhepunkt von Carls eng begrenztem Leben besteht darin, jeden Abend Bücher an eine Handvoll verschlossener Kunden auszuliefern. Die Auswahl wird durch ihre erklärten Vorlieben bestimmt – für Happy Ends, Tragödien, philosophische Werke und so weiter. Ärger entsteht, als ein übernatürlich weises (und aufdringliches) mutterloses 9-jähriges Mädchen ihn auf seinen Runden begleitet. Sie kommt zu dem Schluss, dass Carl seinen Kunden nicht wirklich das gibt, was sie wirklich brauchen, und heckt einen Plan aus, um dies zu korrigieren.

Wie Carls Rucksack schafft es Henn, seinen Roman mit Büchern zu füllen, ohne ihn zu beschweren. Die Kapiteltitel beziehen sich auf Klassiker: „A Man for All Seasons“, „The Stranger“, „The Red and the Black“, „Great Expectations“. Carl, der schrecklich mit Namen umgehen kann, weist jedem Kunden eine literarische Figur zu – Mr. Darcy, Mrs. Longstocking, The Reader –, um ihm dabei zu helfen, den Überblick zu behalten.

Nach und nach lernen wir diese Stadtbewohner kennen: die misshandelte Frau; der aufstrebende Schriftsteller mit der wohlklingenden Stimme, der dafür bezahlt wird, den Arbeitern einer Zigarrenfabrik Klassiker vorzulesen; die pensionierte Lehrerin, der es Spaß macht, anzügliche Tippfehler zu entdecken wie: „Bei ihrem Anblick konnte er seine Laube kaum zurückhalten.“

Der Buchladen von Tür zu Tür ist auch mit amüsanten Beobachtungen gespickt. Carl teilt die Leser in Hasen ein, die durch Bücher rennen; Fische, die sich von Büchern auf ihrem Strom mitnehmen lassen; neugierige Kiebitze, die vorspringen, um das Ende als Erster zu sehen; und Schildkröten, die jede Nacht nach einer einzigen Seite einschlafen und Monate brauchen, um ein Buch durchzulesen, sodass sie immer wieder zurückblättern müssen, um nachzusehen, was sie vergessen haben.

Den Lesern wird es Spaß machen, sich auf diesen Seiten wiederzufinden.

Tage in der Morisaki-Buchhandlung von Satoshi Yagisawa





Dieser schmale Roman, der von Eric Ozawa aus dem Japanischen übersetzt wurde und erstmals 2010 in Japan veröffentlicht und verfilmt wurde, ist ein weiterer herzerwärmender Roman darüber, wie Literatur dazu beiträgt, emotional verstopfte Menschen zu öffnen, die ihre Gefühle nicht gut ausdrücken können.

Takako, der 25-jährige Erzähler des Romans, ist völlig überrumpelt, als ein Arbeitskollege, mit dem sie seit mehr als einem Jahr zusammen ist, verkündet, dass er im selben Büro in Tokio eine schöne Frau heiraten wird. In ihrer Trauer kündigt Takako ihren Job und legt sich ins Bett. Vor die Wahl gestellt, in ihr Zuhause in Kyushu zurückzukehren oder in das muffige Gästezimmer über dem Antiquariat ihres seltsamen Onkels im Buchviertel Jimbocho in Tokio zu ziehen, entscheidet sie sich für Letzteres.

Die schlichte Einfachheit von Takakos Stimme ist alles andere als subtil, besticht aber irgendwie durch ihre Arglosigkeit. Über die Zeit, die sie in der Morisaki-Buchhandlung verbrachte, sagt sie: „Dort begann mein wirkliches Leben. Und ich weiß ohne Zweifel, dass der Rest meines Lebens langweilig, eintönig und einsam gewesen wäre, wenn es diese Tage nicht gegeben hätte.“ .“

Takako lernt allmählich ihren Onkel Satoru zu schätzen, den sie zunächst als „das genaue Gegenteil dessen, was man sich von einem würdigen Mann vorstellt“ charakterisiert. Zerzaust, aber freundlich drängt ihr Onkel sie, seine Buchhandlung als ihren Zufluchtsort zu betrachten, und erzählt ihr von seiner eigenen umherziehenden Jugend, bevor er das Geschäft seines Vaters übernahm. „Vielleicht dauert es lange, herauszufinden, wonach man wirklich sucht“, sagt er.

Zur Freude ihres Onkels wird Takako, ein Nichtleser, nach und nach in die modernen klassischen japanischen Romane hineingezogen, die sich überall in seinem Laden stapeln – Junijiro Tanizaki, Osamu Dazai. Ihre Perspektive erweitert sich. Satoru stellt ihr sein Lieblingscafé vor, wo sie sich mit anderen Bibliophilen anfreundet. Takako versucht ihrem Onkel dabei zu helfen, herauszufinden, warum seine Frau Momoko ihn vor Jahren ohne ein Wort der Erklärung verlassen hat und was Satoru – und sie selbst – in ihren Beziehungen möglicherweise anders machen würden.

Tage in der Morisaki-Buchhandlung stellt eine starke Verbindung zwischen der Empathie, die großartige Literatur freisetzt, und Takakos wachsendem Selbstvertrauen und Wohlbefinden her. Beim Lesen erzählt sie uns mit der für diese süße Geschichte typischen Direktheit: „Ich habe eine Tür geöffnet, von der ich nie wusste, dass sie existiert.“