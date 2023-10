Leipzig. Für die Altenholzer Wölfe gab es am achten Spieltag der Dritten Handball-Bundesliga nichts zu verlieren: In der Bundesliga-Reserve des DHFK Leipzig unterlag die Mannschaft von Trainer André Lohrbach deutlich mit 26:32 (13:16) und rutschte auf den dritten Tabellenplatz ab.

Nach dem Spiel machte Lohrbach aus seiner Enttäuschung keinen Hehl: „Wir haben leider von Anfang an hinten und vorne zu viele Fehler gemacht.“ Bis zur zehnten Minute konnten die Altenholzer sogar einen knappen Vorsprung behaupten, doch der TSVA-Trainer verpasste bis dahin den Zugriff auf das Spiel seiner Mannschaft. In der zweiten Halbzeit wurde es phasenweise besser und die Wölfe konnten sich auf zwei Tore zurückkämpfen, doch in der Schlussviertelstunde zog Leipzig als Tabellenneunter souverän davon. „Uns hat heute in Leipzig eindeutig die Leistung gefehlt, um etwas mitzunehmen“, sagte Lohrbach, der Torhüter Thore Jöhnck von der Leistung seiner Mannschaft ausschließen wollte.

TSV Altenholz: Jöhnck, Landgraf, Saggau – Schneider 3, Fängler 1, Seebeck, Braissait 3, Meereis 4, Bornhöft, Glindemann 1, Abelmann-Brockmann 8/4, Battermann 1, Richter 2, Menges 3

CN