Die Energiekrise verhalf dem Eigentümer der tschechischen Energieholding Energeticky Prumyslovy (EPH) im Jahr 2022 zu einem Rekordgewinn von 4,6 Milliarden Euro (5,09 Milliarden US-Dollar). . Berichten zufolge könnte der tschechische Milliardär diese Mittel nutzen, um die Stahlsparte des deutschen Industriegiganten ThyssenKrupp zu kaufen.

Das bringt viele nicht zum ersten Mal dazu, sich zu fragen: Wer ist Kretinsky überhaupt?

Zumindest oberflächlich betrachtet scheint der schweigsame 48-Jährige ein Kontrast zu der älteren, eher schroffen und arroganten Generation tschechischer Oligarchen zu sein, die in den postkommunistischen Jahren auftauchte.

Höflich und weltoffen, in den seltenen Fällen, in denen er mit den Medien spricht, konzentriert sich Kretinsky gerne auf seine Kunstsammlung und nippt dabei an grünem Tee.

Akquisitionen in ganz Europa haben ihm ein internationales Profil verliehen, wie es nur wenige mitteleuropäische Wirtschaftsmagnaten erreicht haben.

Jerome Lefilliatre, ein Medien- und Wirtschaftsreporter, der 2019 eine Biografie über Kretinsky schrieb, beschrieb ihn in einem Interview für die französische Tageszeitung als „äußerst intelligent, sehr ehrgeizig, sehr zielstrebig und sehr opportunistisch – den perfekten Geschäftsmann“. Le Monde im Jahr 2020.

Während Wirtschaftsminister Habeck riesige staatliche Subventionen zur Dekarbonisierung der Stahlindustrie vergibt, brodeln Übernahmefantasien Bild: Ina Fassbedner/AFP/Getty Images

Es besteht jedoch der Verdacht, dass Kretinskys bemerkenswerter – und weitgehend ungeklärter – Aufstieg zum zweitreichsten Menschen Tschechiens mit einem Vermögen von 9,4 Milliarden US-Dollar (8,49 Milliarden Euro) tatsächlich weitgehend auf denselben Netzwerken beruhte wie die früheren, nicht rekonstruierten Tycoons.

Tatsächlich kann die Maske bei genauerem Hinsehen verschwinden, da die Worte des Milliardärs oft im Widerspruch zu seinen Taten stehen.

„Soweit unsere Ergebnisse auf die russische Invasion zurückzuführen sind, begrüße ich sie nicht“, sagte Kretinsky der tschechischen Ausgabe von Forbes-Magazin im April, als er über das Rekordjahr der EPH sprach.“

Kurzfristige Wetten gegen die Energiewende

Auch Kretinskys Imperium, das einen geschätzten Wert von über neun Milliarden Euro hat, ist im Kern zutiefst altmodisch. EPH basiert auf Kohle und ist eine einfache Wette gegen die Energiewende in Europa.

Als die slowakische Oligarchengruppe J&T und PPF – ein Investmentvehikel im Besitz des tschechischen Oligarchen Petr Kellner vor seinem Tod im Jahr 2021 – 2009 EPH gründete, wurde Kretinsky Vorsitzender und 20-prozentiger Anteilseigner, was ihm eine Partnerschaft mit den führenden Privatisierungsbaronen der Post-2021 einbrachte. kommunistische Ära.

Im Jahr 2014 hatte er die volle Kontrolle und baute EPH auf, wobei er den slowakischen Pipelinebetreiber Eustream – damals der Haupttransporteur russischer Gasimporte nach Europa – als Cashcow nutzte, um Schulden anzukurbeln.

Es folgte eine fieberhafte Akquisitionsoffensive, bei der kohlebasierte Vermögenswerte zu günstigen Preisen von europäischen Energiegiganten aufgekauft wurden, die ihre Portfolios bereinigen wollten.

Als Russland die Gaslieferungen nach Europa einschränkte, ersetzte Deutschland einen Teil davon durch Kohlekraft, was Kretinskys Vermögen massiv steigerte Bild: Imago Images/Panthermedia/Martin33

Ein wichtiger Deal war die Übernahme eines deutschen Braunkohlebergwerks und von Kraftwerken des schwedischen Staatsgiganten Vattenfall durch LEAG – eine Partnerschaft mit PPF – im Jahr 2016.

Der eigentliche Knaller war jedoch die Entscheidung Deutschlands, bis 2038 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Die Regierung in Berlin hat zugestimmt, 1,75 Milliarden Euro zu zahlen, damit LEAG vier Kraftwerke etwas früher als geplant abschaltet, wobei weitere Zahlungen für andere Blöcke beibehalten werden ein Backup während der Umstellung auf erneuerbare Energien.

EPH ist mittlerweile Deutschlands zweitgrößtes Kohlebergwerk und hat in sieben weiteren europäischen Ländern veraltete Kohleanlagen aufgekauft und kontrolliert strategische Teile der nationalen Netze in Italien und Großbritannien.

„Die meisten Anleger legen Wert auf einen langfristigen Horizont, aber Kretinsky hat diese Idee verworfen“, sagt Jan Osicka von der Masaryk-Universität in Brünn, Kretinskys Heimatstadt. „Rückblickend gab es eindeutig Raum für jemanden, der auf eine langsamere Dekarbonisierung setzte. Der Schlüssel für EPH war das Ausmaß“, sagte er der DW

Der unerwünschte Investor

Allerdings hat Kretinsky nicht alles auf eine Karte gesetzt und verbrachte die letzten Jahre damit, begeistert in Westeuropa einzukaufen.

Es wurden bedeutende Anteile an Supermarktketten in Großbritannien, Frankreich und Deutschland erworben. Am Freitag sagte der umkämpfte französische Einzelhandelsriese Casino, Kretinsky sei einer von zwei Kandidaten im Rennen um den Kauf der verschuldeten Lebensmittelkette. Darüber hinaus wurden Beteiligungen an Postdiensten im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden erworben.

Nachdem Kretinsky sich zuvor einem Trend angeschlossen hatte, bei dem die tschechische Medienlandschaft von Oligarchen auf der Suche nach politischem Einfluss aufgekauft wird, hat er versucht, den Trick in Frankreich zu wiederholen. Aber Journalisten bei Le Monde blockierte seinen Versuch, die Kontrolle über Frankreichs wichtigste Zeitung zu erlangen, indem er sein Bekenntnis zu einer unabhängigen Presse verkündete.

Darüber hinaus bezeichnete die Ukraine den deutschen Großhandelsriesen Metro als Kriegssponsor und behauptete, dass „der Hauptaktionär (Kretinsky) … eng mit den Öl-, Gas- und Bankensektoren der russischen Wirtschaft verbunden ist“.

Zurück zum Wesentlichen

Nach diesen Abenteuern scheint ThyssenKrupp Steel ein Deal direkt aus Kretinskys altem Plan zu sein.

Ein EPH-Sprecher antwortete nicht auf die Frage, ob der Milliardär interessiert sei, aber der kohlenstoffintensive Industrieriese dürfte wahrscheinlich nicht teuer sein. ThyssenKrupp versucht seit einigen Monaten, sein Stahlgeschäft zu veräußern – und es sieht so aus, als ob ihm ein Subventionsboom bevorsteht.

Nach massiven Arbeiterprotesten versprach der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck im Juni, alles Erforderliche zu tun, um zur Dekarbonisierung der Stahlindustrie beizutragen, um sie zu erhalten. Berlin hat 2 Milliarden Euro zur Unterstützung eines geplanten „grünen“ Stahlwerks bereitgestellt, das mit Wasserstoff betrieben wird.

In diesem Klima könnte sich Kretinsky seine Chancen vorstellen, sich weitere Unterstützung zu sichern, um die Pressen am Laufen zu halten, während die nahegelegenen Kohlevorkommen von EPH wahrscheinlich gerne Energie liefern würden.

„Kretinskys Annahme, dass der Staat seine Energieanlagen über Wasser halten müsste, hat sich als richtig erwiesen, und man könnte ähnliche Annahmen auch für ThyssenKrupp treffen“, sagte Osicka. „Die Bundesregierung hat deutlich gemacht, dass sie den Untergang dieser Schlüsselindustrien nicht zulassen wird, und garantiert, dass riesige Summen in die Modernisierung fließen werden.“

Herausgegeben von: Uwe Heßler

