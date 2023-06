SAN JUAN, Puerto Rico (AP) – Der Tropensturm Bret tuckerte am Dienstag in Richtung der östlichen Karibik, als sich die Region auf einen ungewöhnlich frühen Sturm und die vorhergesagten heftigen Regenfälle vorbereitete.

Nach Angaben des National Hurricane Center in Miami hatte Bret eine maximale Dauerwindgeschwindigkeit von 45 Meilen pro Stunde (75 km/h) und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 18 Meilen pro Stunde (30 km/h) über den Atlantischen Ozean Intensität und Größe des Systems.“

Der Sturm befand sich etwa 835 Meilen (1.350 Kilometer) östlich der Inseln unter dem Winde und wird voraussichtlich am Donnerstag mit nahezu Hurrikanstärke über einige östliche Karibikinseln hinwegfegen. Für Barbados wurde eine Tropensturmwarnung herausgegeben, während der Wetterdienst von Dominica am Dienstag erklärte, der Sturm stelle eine „hohe Bedrohung“ für die Insel dar und warnte vor Erdrutschen, Überschwemmungen und Wellen von bis zu 12 Fuß (4 Meter).

Unterdessen forderte das Hurrikanzentrum die Menschen auf den Kleinen Antillen, Puerto Rico und den Jungferninseln auf, den Sturm genau zu beobachten und ihre Hurrikanpläne umzusetzen.

„Angesichts der Unsicherheit in den Strecken- und Intensitätsvorhersagen ist es noch zu früh, den Ort und das Ausmaß der mit Bret verbundenen Gefahren anzugeben“, sagte das Zentrum.

Bis zu 10 Zoll (25 Zentimeter) Regen wurden von der französischen Karibikinsel Guadeloupe südlich bis St. Lucia vorhergesagt, und bis zu 4 Zoll (10 Zentimeter) Regen für Barbados sowie St. Vincent und die Grenadinen.

Es wird erwartet, dass ungünstige Winde und trockenere Luft später Bret schwächen, während er durch die zentrale Karibikregion wirbelt. Einige Modelle zeigen, dass sich der Sturm auflösen könnte, nachdem er Inseln in der östlichen Karibik getroffen hat.

Der Sturm bildete sich am Montag – ein früher und aggressiver Beginn der atlantischen Hurrikansaison, die am 1. Juni begann. Eine tropische Störung mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit der Zyklonbildung folgt Bret. Laut dem Meteorologen Philip Klotzbach von der Colorado State University kam es in keinem Juni seit Beginn der Aufzeichnungen zu zwei Stürmen im tropischen Atlantik.

Die National Oceanic and Atmospheric Administration hat für die diesjährige Hurrikansaison 12 bis 17 benannte Stürme vorhergesagt. Es hieß, zwischen fünf und neun dieser Stürme könnten zu Hurrikanen werden, darunter bis zu vier schwere Hurrikane der Kategorie 3 oder höher.

Die Virginia Tech-Meteorologin Stephanie Zick sagte, sie erwarte, dass sich in dieser Saison angesichts der wärmeren Meeresoberflächentemperaturen überdurchschnittlich viele Stürme rasch verstärken werden. Sie stellte außerdem fest, dass Überschwemmungen aus tropischen Systemen, die auf Land treffen, in den letzten zehn Jahren die meisten Todesfälle verursacht haben.

„Die mit tropischen Stürmen verbundenen Gefahren können Hunderte von Kilometern vom Sturmzentrum entfernt auftreten“, sagte sie.

Dánica Coto, The Associated Press

