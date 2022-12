Der Traum vom eigenen Bauernhof (nd-aktuell.de)

Teurer Job: Geräte wie Traktoren und die Pacht der Felder kosten viel Geld. Dafür gibt es bald einen Bonus. Foto: dpa/Patrick Pleul

Brandenburgs Landwirte sind in die Jahre gekommen – viele gehen bald in Rente. Knapp ein Viertel der Unternehmen sucht in den nächsten fünf Jahren einen Hofnachfolger, bis 2030 werden voraussichtlich 20.000 neue Fachkräfte benötigt. Das ist das Ergebnis einer vom Landesarbeitsministerium in Auftrag gegebenen Studie zum Fachkräftebedarf in der Landwirtschaft in Brandenburg.

Junge Menschen, die den Schritt in die Selbständigkeit wagen wollen, gibt es genug, doch die Hürden sind hoch: Über 600.000 Euro und landwirtschaftliche Flächen werden benötigt, die Renditeaussichten sind gering. Dadurch „gründen viele erst gar kein Unternehmen“, sagt Michael Wimmer, Geschäftsführer des Berlin-Brandenburgischen Vereins zur Förderung des Ökologischen Landbaus, zu Beginn der Podiumsdiskussion „Wir wollen wirtschaften – Junglandwirte fördern “ an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE). .

Drei junge Gründer diskutierten vergangene Woche auf der Veranstaltung mit der Politik über die Schwierigkeiten. Im Mittelpunkt steht der Gründerbonus, der im kommenden Jahr in Brandenburg eingeführt werden soll. „Das ist eine unternehmensbezogene Pauschale von 75.000 Euro pro Antragsteller“, erklärt Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne). Diese soll bis 2027 bis zu 100 Landwirten unter 40 Jahren die Finanzierung von Investitionen sowie eine umfassende Beratung ermöglichen.

Diesen Bonus gibt es bereits in Sachsen-Anhalt. Davon profitiert Martin Zschoche, der 2019 seinen Obst- und Gemüsehof in Süd-Anhalt gegründet hat. „Der größte Vorteil des Bonus war, dass ich für Investitionen Sicherheit gegenüber der Bank hatte“, sagt er. Das Einreichen des Antrags war jedoch nicht einfach, da sein 20 Hektar großer Betrieb kleinteilig strukturiert ist und es keine passenden Vorlagen dafür gab. „Ich hatte Mühe, deutlich zu machen, dass das Landwirtschaft ist“, kritisiert er und appelliert an Axel Vogel, auch solche kleineren Betriebe bei der geplanten Förderung für Brandenburg zu berücksichtigen.

Auch die beiden brandenburgischen Junglandwirte Maria Mundry (Schwarze Kuh in Kleßen-Görne) und Johann Gerdes (Beerfelder Hof in Steinhöfel) hätten sich für ihre Selbständigkeit einen solchen Bonus gewünscht. Mundry investiert in gebrauchte Traktoren. Bestehende Förderungen durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg sind immer an Neuakquisitionen gekoppelt. „Mit der Prämie hätte ich mein familienfremdes Unternehmen vermutlich auch ohne Investor alleine übernehmen können“, sagt Gerdes. Ihm fehlten damals 100.000 Euro.

Die Ausgangsbedingungen für Unternehmensgründungen innerhalb und außerhalb der Familie seien sehr unterschiedlich, erklärt Jobst Jungehülsing, Leiter der Abteilung Bodenmärkte im Bundeslandwirtschaftsministerium. Bei einer Betriebsübernahme innerhalb der eigenen Familie würden auch Werte von zwei bis zehn Millionen Euro übergeben. „Leute, die gut ausgebildet sind, aber nicht aus der Branche kommen, bekommen das nicht hin“, sagt er. Deshalb braucht es eine auf beide Gruppen zugeschnittene Förderung und Beratung.

Marianne Nobelmann, Referentin für Hofnachfolge und Dozentin an der HNEE, sieht in familienfremden Übernahmen eine große Chance für die Landwirtschaft. Dies scheitert jedoch häufig an zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, weshalb auch hierfür eine gezielte Beratung notwendig ist. Sie schlägt auch neue Trainingsformate vor. So plant die HNEE beispielsweise ein duales Studium, in dem praktische Erfahrungen in landwirtschaftlichen Betrieben gesammelt werden können.

Denn zur Selbständigkeit gehören auch die entsprechenden landwirtschaftlichen Flächen, die unter anderem von der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH gepachtet werden – allerdings zu Preisen, die oft höher sind als das, was auf der Fläche erwirtschaftet werden kann, sagt Jobst Jungehülsing. Zudem werden Biobetriebe bei Ausschreibungen bevorzugt, obwohl auch die konventionelle Landwirtschaft Unterstützung braucht und nachhaltig sein kann.

Maria Mundry und Johann Gerdes können berichten, dass einige Wettbewerber bei der Preisvergabe unlautere Mittel anwenden. So hatte der Gewinner einer Pachtausschreibung zum Beispiel wahrscheinlich nur zum Zeitpunkt der Ausschreibung ein Öko-Zertifikat – aber danach nicht mehr. Teilweise würden auch Unternehmen bieten, die keine landwirtschaftlichen Betriebe sind und das Gesetz umgehen. Die geplante Existenzgründerprämie wird positiv aufgenommen, aber wohl nicht alle Hemmnisse beseitigen.