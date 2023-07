Das wäre eine echte Überraschung: Xavi Simons steht offenbar vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Das berichtet der italienische Transfer-Insider Fabrizio Romano via Twitter. Der 20-jährige Offensiv-Shootingstar des PSV Eindhoven soll für ein Jahr ausgeliehen werden – allerdings nicht vom PSV, sondern von Paris Saint-Germain.

Wie kann das sein? Es ist ein Dominoeffekt: PSG verpflichtet den vierfachen niederländischen Nationalspieler und verleiht ihn sofort an den Bundesligisten. Nach Angaben des Transferexperten handelt es sich um den Deal, der bald abgeschlossen werden könnte. Eindhoven habe am Sonntag den ersten Schritt getan und Simons freigestellt, um die Verhandlungen mit dem französischen Meister aus Paris abzuschließen und seinen neuen Vertrag zu unterzeichnen, heißt es in einer Erklärung seines aktuellen Arbeitgebers vom Sonntag.

Xavi Simons: Wahrscheinlich keine Kaufoption für RB Leipzig

Der in der Jugend des FC Barcelona ausgebildete offensive Mittelfeldspieler stand bereits von 2019 bis 2022 in Paris unter Vertrag. Medienberichten zufolge wurde bei seinem Abgang von PSG im Sommer 2022 in Richtung Eindhoven eine Rückkaufklausel vereinbart, die dies ermöglichen soll Die Franzosen holen Simons für eine Ablösesumme von 6 Millionen Euro zurück.

Und RB Leipzig profitiert von der Tiefe des PSG-Kaders, in dem derzeit kein Platz für den offensiven Mittelfeldspieler ist. Eine Kaufoption für Simons, dessen Marktwert laut transfermarkt.de bei 40 Millionen Euro liegen soll, dürfte RB wie bei der Leihe von Liverpool-Talent Fabio Carvalho nicht haben.

Xavi Simons beeindruckte in Eindhoven

Seit seinem Wechsel in die Eredivisie im letzten Jahr hat Simons 49 Spiele für Eindhoven bestritten, dabei 19 Tore geschossen und neun Assists gegeben. Außerdem debütierte er im Dezember bei der Weltmeisterschaft in Katar unter Trainer Louis van Gaal in der niederländischen A-Nationalmannschaft. Er hat jetzt vier Einsätze für Oranje.