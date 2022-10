Der Trailer zum Film „Super Mario Bros.“ ist da (und Chris Pratt auch)

Als Chris Pratt als Stimme von Mario angekündigt wurde, ließ das Internet ein kollektives „What the fuck?“ Es schien eine unverständliche Wahl zu sein, eine, die Charles Martinet verließ, den Mann, für den Mario in den Spielen geäußert wurde Jahrzehnte jetzt raus in die kälte. Es gab Bedenken, dass Pratt aufgrund seines Mangels an italienischem Erbe und allgemeiner Unzufriedenheit nicht in die Rolle passen würde, da allgemein anerkannt wird, dass Pratt von den vier großen Chrises der nervigste ist. Wir haben nur ein paar Zeilen von ihm bekommen, und die waren alle erstaunlich schlecht, weil er nur seine normale Stimme benutzt?! Ihr habt Charles Martinet dafür arbeitslos gemacht?? Warum Gott, warum?! Auf der positiven Seite lieferte zumindest Jack Black einen köstlich bösen und lustigen Bowser, also ist es nicht alles schlecht, aber immer noch. Huch.