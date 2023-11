Letzte Wochekam eine Geschichte über ein Drama heraus, das sich hinter den Kulissen der Marvel Studios abspielte, und ein Aspekt davon war, dass einige Leute darin die Idee geäußert haben, Charaktere wie Scarlett Johanssons Black Widow und Robert Downey Jr.s Tony Stark zurückzubringen Versuchen Sie, die Fans genauso zu begeistern wie damals Endspiel Tage. Heute Abend haben Marvel Studios den letzten Trailer veröffentlicht, um diesen Ton hervorzuheben und ihn dann immer wieder zu unterstreichen Die Wunder– kommt diesen Freitag in die Kinos – und es ist wirklich, wirklich, Wirklich möchte, dass Sie sich daran erinnern, wie viel Spaß es gemacht hat Endspiel war … so sehr, dass es anzudeuten scheint, dass einige der Avengers aus diesem Film vorbeischauen werden.

Die Wunder | Letzter Trailer | Freitag im Kino

Der Trailer beginnt mit seltsamen Rückblenden zu Tony Stark und Steve Rogers in ihren jüngeren Tagen (wie in älteren Filmen), bevor er zu einer Tonart übergeht Endspiel Szene und einige neue(?) optimierte Dialoge von Thanos darüber, wie es ihm geht Ideen sind „unvermeidlich“, nicht nur er, klar ausgedrückt Die Wunder‚ Bösewicht Dar-Benn auf Augenhöhe mit The Mad Titan. Dann gibt es einen Hinweis auf ein anderes Universum, das sich mit dem kreuzt, in dem sie sich befinden, und der Trailer endet damit, dass Nick Fury von Samuel L. Jackson andeutet, dass eine Art Backup eingetroffen ist … gefolgt von einer Sekundenbruchteilaufnahme dessen, was zu sein scheint jemand in einer der Zeitraub-Uniformen der Avengers.

Der unbesiegbare Schöpfer Robert Kirkman darüber, ob er jemals an einem Marvel-Projekt arbeiten würde

Die Musik ist sogar eine kleine Hommage an den Hauptteil Rächer Thema. Und Walküre ist da, seit sich hier und Captain Marvel offenbar irgendwann getroffen haben? Sie waren in der Endspiel zumindest gemeinsam kämpfen. Vieles davon wirkt angesichts des Berichts von letzter Woche sehr verzweifelt Das neue Drama hinter den Kulissen heute (Vom Timing her kann das allerdings nur ein Zufall sein), aber wir würden lügen, wenn wir nicht zugeben würden, dass es auch ein wenig faszinierend ist. Marvel war wirklich etwas Besonderes, als alles lief, und ein Marvel, das auf dem Rückzug ist, könnte wirklich interessant anzusehen sein. Wir werden sehen, wie es am Freitag weitergeht.