Im Jahr 2019 brachte Sonos seinen ersten tragbaren Lautsprecher mit dem treffenden Namen auf den Markt Bewegen, das mir trotz seines recht hohen Preises von 400 US-Dollar sehr gut gefallen hat. Jetzt ist die Fortsetzung da, mit einigen bescheidenen Design-Upgrades, einer deutlich verbesserten Akkulaufzeit (bis zu 24 Stunden) und einer neuen Akustikarchitektur mit zwei Hochtönern, die laut Sonos dem Move 2 ermöglicht, „breiten, räumlichen Stereoklang zu liefern, eine Premiere für einen Sonos“. tragbarer Lautsprecher.“ Es wird am 20. September in Schwarz, Oliv oder Weiß mit einer kabellosen Ladestation für 449 $ (449 £, 799 AU $) ausgeliefert, also 50 $ mehr als das Original.

Wie das neue Kabel von Sonos Ära 100 Und Ära 300 Bei den Lautsprechern, die im vergangenen Juni auf den Markt kamen, verfügt der Move 2 über das gleiche neue Touch-Steuerungssystem auf der Oberseite des Lautsprechers. Mit den Touch-Bedienelementen können Sie einen Titel abspielen, anhalten oder überspringen und mit dem Finger über den Lautstärkeregler streichen, um die Lautstärke anzupassen. Wie bisher können Sie den Lautsprecher mit Ihrer Stimme steuern, wobei sowohl Amazon Alexa als auch Sonos Voice Control unterstützt werden, Google Voice Assistant jedoch nicht. Das integrierte Mikrofon-Array wird auch bei der Kalibrierung des Lautsprecherklangs mit dem TruePlay-Klangkalibrierungssystem von Sonos verwendet, das den Klang an einen bestimmten Raum anpasst, egal ob drinnen oder draußen.

Der Move 2 ist in einer neuen Olivfarbe sowie in Schwarz und Weiß erhältlich. Sonos

Ich habe sowohl den Move als auch den überprüft Durchstreifen, der kleinere tragbare Lautsprecher von Sonos, der im Einzelhandel für 179 US-Dollar erhältlich ist. Sowohl der Move als auch der Roam sind so konzipiert, dass sie als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden können, wenn Sie sich im Freien außerhalb Ihres Heim-WLAN-Netzwerks befinden, und in Ihr Sonos-Multiroom-System integriert werden können, wenn Sie zu Hause sind. Allerdings war der Wechsel von Wi-Fi zu Bluetooth etwas schwierig, ein Problem, das Sonos offenbar mit dem Move 2 behoben hat (es sollte jetzt einfacher sein, aber das müssen wir testen). Apple-Benutzer können mithilfe von AirPlay 2 über WLAN auch direkt Audio von ihren Geräten auf den Lautsprecher streamen.

Ich habe den Move 2 noch nicht verwendet, aber wir erhalten vor dem Auslieferungstermin am 20. September ein Testexemplar. Unnötig zu erwähnen, dass mich am meisten fasziniert, wie es klingt und ob es wirklich Stereoklang erzeugen kann (Sie können zwei Move 2 auch drahtlos verbinden, um ein echtes Stereopaar zu erstellen). Da die Treiber in einem einzelnen Lautsprecher so nahe beieinander liegen, ist es normalerweise schwierig, eine Stereotrennung zu erreichen. Der ursprüngliche Move hatte Mono-Sound.

Umzug 2 im Garten. Sonos

Für Sonos-Benutzer bestand der Reiz des ursprünglichen Move darin, dass er wie ein Innenlautsprecher aussah und aus ästhetischer Sicht gut zu Ihren vorhandenen kabelgebundenen Sonos-Lautsprechern passte. Aber es war auch täuschend robust und hielt im Freien gut stand.

Wie das Original verfügt auch das Move 2 über die Schutzart IP56, was es sowohl wasser- als auch staubgeschützt macht (es ist jedoch nicht wasserdicht). Es wiegt einschließlich der austauschbaren Batterie 3 kg und verfügt über eine Vertiefung an der Oberseite, die als Griff dient, sodass es relativ einfach von Ort zu Ort getragen werden kann.

Der Move 2 ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Sonos

Wie gesagt, die andere große Verbesserung betrifft die Akkulaufzeit. Laut Sonos ist der Lautsprecher nun für eine Nutzungsdauer von bis zu 24 Stunden bei moderater Lautstärke ausgelegt. Das ist eine Steigerung gegenüber der Akkulaufzeit des ursprünglichen Move von 11 Stunden.

Während der Lautsprecher mit einer kabellosen Ladestation ausgestattet ist, können Sie ihn auch über den USB-C-Anschluss aufladen, der gleichzeitig als Ladeanschluss zum Aufladen Ihrer Geräte dient. Darüber hinaus hat Sonos bestätigt, dass Sie Audio über USB-C wiedergeben können, indem Sie Ihren mit USB-C ausgestatteten Laptop, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone mit einem USB-C-Kabel direkt an den Lautsprecher anschließen (Sonos verkauft auch einen Line-In-Adapter als Zubehör zum Anschließen). Geräte wie Plattenspieler).

Schauen Sie sich etwa am 20. September den vollständigen Testbericht von CNET zum Sonos Move 2 an. In der Zwischenzeit finden Sie hier einen kurzen Überblick über die wichtigsten technischen Daten des Lautsprechers.

Die wichtigsten Spezifikationen des Sonos Move 2 laut Sonos