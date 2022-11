Der Tod von Kindern im Iran „muss aufhören“, sagt UNICEF, während die Proteste weitergehen

CNN

Die Kinderorganisation der Vereinten Nationen, UNICEF, sagte, sie sei nach wie vor zutiefst besorgt über Berichte über getötete, verletzte und inhaftierte Kinder im Iran, sagte sie in einer Erklärung am Freitag und fügte hinzu, dass die gemeldeten Todesfälle von Kindern bei Protesten gegen die Regierung „aufhören müssen .“

„Schätzungsweise 50 Kinder haben Berichten zufolge bei den öffentlichen Unruhen im Iran ihr Leben verloren“, sagte UNICEF in der Erklärung.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Unruhen im Iran seit mehr als zwei Monaten andauern, und angesichts zunehmender Online-Aufrufe von Demonstranten und Aktivisten an UNICEF, Amnesty International und andere Menschenrechtsorganisationen, Maßnahmen gegen Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen Kinder zu ergreifen, die im Iran Flugzeuge nehmen.

Viele sagen CNN, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Stimmen nicht gehört wurden. „Sie sagen nur, hey, Islamische Republik, was Sie tun, ist schlecht“, sagte ein Demonstrant im Iran gegenüber CNN. „Ja, jeder weiß, dass es schlecht ist. Dreijährige Kinder wissen, dass es schlimm ist, aber wir müssen tatsächlich handeln. Etwas tun. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie wissen besser als wir, was sie tun können.“

„Im Iran ist UNICEF nach wie vor zutiefst besorgt über Berichte über getötete, verletzte und inhaftierte Kinder“, heißt es in der Erklärung unter Berufung auf den Tod eines Jungen namens Kian Pirfalak, einem von sieben Menschen, die bei den Protesten am Mittwoch in der südwestlichen Stadt Izeh getötet wurden . „Das ist erschreckend und muss aufhören“, fügte die Organisation hinzu.

UNICEF gab Pirfalaks Alter mit 10 Jahren an. Iranische Staatsmedien haben sein Alter mit neun angegeben.

Das Kind war am Mittwoch mit seiner Familie in einem Auto unterwegs, als es erschossen und sein Vater durch Schüsse verletzt wurde, sagte seine Mutter den staatlichen Medien in einem Interview mit Tasnim am Freitag.

Laut der staatlich orientierten iranischen Nachrichtenagentur ISNA haben Demonstranten ungefähr zur gleichen Zeit ein Seminar in Brand gesteckt, als Menschen in Izeh erschossen wurden, was staatliche Medien als „Terroranschlag“ bezeichnen.

Aktivisten beschuldigen das iranische Regime, Kian und andere in Izeh getötet zu haben.

Die Islamische Republik steht nach dem Tod von Mahsa Amini, einer 22-jährigen kurdischen Iranerin, die angeblich wegen des nicht ordnungsgemäßen Tragens ihres Hijabs festgenommen wurde, vor einer der größten und beispiellosen Demonstrationen von Dissens in der jüngeren Geschichte.

Laut einer iranischen Menschenrechtsgruppe wurden seit Beginn der Demonstrationen mindestens 378 Menschen getötet, als der Oberste Führer des Landes warnte, dass die Protestbewegung „zum Scheitern verurteilt“ sei.

Die Organisation Iran Human Rights veröffentlichte am Samstag die geschätzte Zahl der Todesopfer und fügte hinzu, dass sie 47 von Sicherheitskräften getötete Kinder einschließt.

CNN kann die Verhaftungszahlen, die Zahl der Todesopfer und viele der Berichte der Getöteten aufgrund der Unterdrückung unabhängiger Medien durch die iranische Regierung und der Abschaltung des Internets, die die Transparenz bei der Berichterstattung vor Ort verringern, nicht unabhängig überprüfen. Medien können in solchen Fällen auch nicht direkt auf die Regierung zugreifen, es sei denn, es wird über staatliche Medien, das Sprachrohr der Regierung, berichtet.

Das von der Aktivistengruppe 1500 Tasvir und anderen geteilte Video zeigte eine große Menschenmenge, die sich am Freitag in seiner Heimatstadt Izeh zur Beerdigung von Pirfalak versammelt hatte.

Umringt von Trauernden hört man seine Mutter Zeynab Molaeirad ein Kinderlied singen und den Text durch Worte gegen Ayatollah Khamenei und das Regime ersetzen. Laut einem in den sozialen Medien geteilten Video enthüllt sie dann neue Details über den tödlichen Vorfall.

„Hört aus meinem Mund, was wirklich mit Kian passiert ist“, sagte sie der Menge, „also lügt das Regime nicht und sagt, es sei ein Terrorist.“

Molaeirad, die mit ihrer Familie in ihrem Auto unterwegs war, sagte, die Leute auf der Straße hätten das Fahrzeug angeschrien, umzukehren, und ihr Sohn habe seinem Vater gesagt, er solle sich keine Sorgen machen.

„Kian sagte: ‚Baba vertraue ausnahmsweise mal der Polizei und dreh dich um, sie halten Ausschau nach uns'“, sagte sie.

Sein Vater machte eine Kehrtwende und fuhr auf die Polizei zu, sagte seine Mutter. Aber „weil die Autofenster hochgekurbelt waren, dachte die Polizei, wir hätten vielleicht auf sie schießen wollen“, sagte sie.

„Sie eröffneten ein Sperrfeuer auf das Auto.“

Auch Kians Mutter postete in ihrem Instagram-Post ein Foto mit ihrem Sohn. „Meine kaputte Blume. Fluch über die Islamische Republik“, schrieb sie.

Menschenrechtsgruppen haben die iranischen Behörden beschuldigt, die Familien der Opfer zum Schweigen gebracht zu haben. Die iranischen Behörden „schikanieren und schüchtern die Familien der Opfer systematisch ein, um die Wahrheit über ihren Tod zu verbergen“, wie Heba Morayef von Amnesty International in einem kürzlich erschienenen Bericht sagte.

Die Vereinten Nationen sagten am Freitag, sie seien „zutiefst besorgt über die wachsende Gewalt im Zusammenhang mit den anhaltenden Volksprotesten im Iran“, sagte der stellvertretende Sprecher des UN-Generalsekretärs Farhan Haq.

„Wir verurteilen alle Vorfälle, die zu Todesfällen oder schweren Verletzungen geführt haben, einschließlich der Schießerei in der Stadt Izeh am 16. November 2022. Wir sind auch besorgt über die gemeldete Verhängung von Todesurteilen gegen fünf namentlich nicht genannte Personen im Zusammenhang mit den jüngsten Protesten. “, sagte Haq.

Haq forderte die iranischen Behörden auf, die internationalen Menschenrechtsgesetze zu respektieren und die Anwendung übermäßiger Gewalt gegen friedliche Demonstranten zu vermeiden.

Trotz der Verurteilung durch die UN haben die Iraner die globale Organisation und ihre Agenturen sehr kritisiert und erklärt, dass ihre Worte nicht ausreichen und dass es an Maßnahmen gegen die im Iran stattfindenden Menschenrechtsverletzungen mangelt.

Geschichten wie die von Parfalik „haben Iraner innerhalb und außerhalb des Landes dazu gebracht, wirklich Gerechtigkeit zu fordern und zu fragen, was UNICEF vor Ort unternimmt, um dies zu stoppen“, sagte der iranisch-amerikanische Menschenrechtsanwalt Gissou Nia in einem Interview mit Isa Soares von CNN am Freitag.

Nia, die auch Direktorin des Strategic Litigation Project beim Atlantic Council ist, sagte weiter, dass der UN-Menschenrechtsrat am Donnerstag in Genf zu einer Sondersitzung zusammentritt, um „die sich verschlechternde Menschenrechtssituation in der Islamischen Republik Iran zu erörtern. ”

„Das Ergebnis dieser Sondersitzung wird wahrscheinlich ein Untersuchungsmechanismus oder eine Art unabhängiges Gremium sein, das Beweise dafür sammeln, aufbewahren und analysieren kann, was hier zu Rechenschaftszwecken passiert“, sagte Nia.

„Absolut beschämend wäre, wenn dieses 47-köpfige Gremium gegen die Schaffung eines solchen Mechanismus stimmen würde“, fügte sie hinzu.