Der Tod eines taiwanesischen Soldaten enthüllt Kiews China-Dilemma – POLITICO

TAIPEH – Der Tod des taiwanesischen Soldaten Jonathan Tseng im Kampf in der Ukraine legt Spannungen über Kiews diplomatische Position gegenüber China offen.

Auf der einen Seite haben einige ukrainische Beamte dem Heldentum des 25-jährigen Tseng, der letzte Woche im Kampf gegen die Russen in der östlichen Provinz Luhansk starb, große Anerkennung erwiesen. Er ist der erste bekannte Soldat aus Ostasien, der im Kampf gegen die Invasionstruppen von Präsident Wladimir Putin starb.

Der schwierigere politische Spagat für die Ukraine hängt jedoch von Tsengs Motiven ab. Viele Taiwaner – einschließlich Tseng – haben ein universelles Element in dem Konflikt gesehen und Parallelen zwischen Taiwans Widerstand gegen China und dem existenziellen Kampf der Ukraine gegen Russland festgestellt.

Die komplexe Ironie bei dieser Sichtweise des Konflikts besteht darin, dass die politischen Realitäten den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zwingen, eine vorsichtig respektvolle Haltung gegenüber Russlands autoritärem Partner China einzunehmen.

Selenskyj weiß ganz genau, dass er es nicht riskieren kann, China gegen sich aufzubringen, und will verhindern, dass Peking Putin noch mehr Unterstützung anbietet oder Waffen schickt. Am bemerkenswertesten ist, dass sich die Ukraine letzten Monat bei einer entscheidenden UN-Resolution zu Chinas Missbrauch der muslimischen uigurischen Minderheit der Stimme enthalten hat. (Kiew änderte später seine Meinung, aber es war zu spät, um den Abstimmungsverlauf zu ändern.) Diplomaten haben auch angemerkt, dass China – mit seinen enormen Infrastrukturkapazitäten – mit ziemlicher Sicherheit aufgefordert werden wird, beim Wiederaufbau der zerstörten Ukraine eine Rolle an vorderster Front zu spielen Städte.

„Ein schwerer Verlust“

Tsengs Freund Sammy Lin sagte gegenüber POLITICO, Tseng sei von der Sorge um Taiwans Zukunft dazu inspiriert worden, in die Ukraine zu gehen.

„Er ging in den Kampf, weil er wusste, dass die nächste Schlacht in seinem Heimatland stattfinden könnte, wenn er es nicht täte“, sagte Lin, der mit Tseng in Kontakt stand, als er sich in Kampfgebieten aufhielt. „Als er auf den Schlachtfeldern war … habe ich ihn aufgeheitert, indem ich ihm sagte, dass ich seine Entscheidung verstehe, indem ich ihn wissen ließ, dass viele Menschen in seinem Heimatland und auf der ganzen Welt die Mission unterstützen.“

Tsengs Tod war für Taiwan teilweise deshalb ein Schock, weil die Beteiligung taiwanesischer Freiwilliger an der ukrainischen internationalen Legion und anderen Streitkräften weitgehend unbemerkt geblieben ist. Taiwanesische Medien berichten, dass sich etwa 10 Kämpfer von der Insel dem Konflikt angeschlossen hätten.

Taiwanesen marschieren während einer Kundgebung in Taipeh auf den Straßen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren | Sam Yeh/AFP über Getty Images

Nachdem Tseng fünf Jahre lang eine taiwanesische militärische Ausbildung erhalten hatte, kam sie im Juni in die Ukraine und trat vor zwei Monaten dem Karpaten-Sich-Bataillon bei.

Ruslan Andriyko, der stellvertretende Chef dieses Bataillons, nannte Tsengs Tod „einen schweren Verlust“ und sprach „der Familie und Taiwan großen Respekt für einen solchen Sohn“ aus.

„Ein friedliches Leben, ein Zuhause, eine Familie zu verlassen, um in die Hölle des Krieges, Schlamm, Regen, Frost, einen kalten Graben zu geraten, in dem die heißen Herzen der Brüder unter ständigem Beschuss und Wochen ohne Schlaf schlagen … Jonathan verbrachte seine letzten Tage unter solchen Bedingungen“, schrieb Andriyko auf seinem Facebook-Account.

Xi geht nicht ans Telefon

All dies wird wahrscheinlich nichts an der sorgfältigen Diplomatie der Ukraine mit Xi Jinping ändern, auch wenn sich der chinesische Führer nicht einmal herablassen wird, mit Selenskyj zu sprechen.

„Leider glaube ich nicht, dass der Fall von Tseng, einem Helden, der gekommen ist, um mein Land zu verteidigen, die ganze Politik ändern kann“, sagte Oleksandr Merezhko, Vorsitzender des Ausschusses für Außenpolitik des ukrainischen Parlaments, gegenüber POLITICO. „Ich denke, materielle Interessen spielen eine entscheidende Rolle – China ist unser größter Handelspartner.“

Trotz dieser Notwendigkeit, China gegenüber freundlich zu bleiben, haben es die Annäherungsversuche der Ukraine an Xi bisher nicht geschafft, die „grenzenlose“ Freundschaft zwischen Moskau und Peking zu knacken. Tatsächlich hat Xi seit Beginn des Krieges telefonisch und persönlich mit Putin gesprochen, einem Mann, den er als seinen besten Freund gefeiert hat, während wiederholte Versuche der Ukraine, sich einen ähnlichen Zugang zu verschaffen, sich als vergeblich erwiesen haben.

„Zelenskyys Mittelsmänner haben seit Kriegsbeginn versucht, China zu bitten, ein Gespräch mit Xi zu führen. Es gibt keine Antwort“, sagte ein Diplomat mit Kenntnis des Austauschs. „Trotzdem sind sie sehr vorsichtig, nichts Kritisches über Peking zu sagen.“

Während Xi letzte Woche davor warnte, sich über die Androhung eines Atomangriffs – den Putin ausgesprochen hat – aufzuregen, und dem russischen Führer seine „Fragen“ und „Bedenken“ über den Krieg mitteilte, ist Peking weiterhin daran interessiert, die russische Wirtschaft zu stützen.

Xi Jinping wird sich nicht einmal herablassen, mit Selenskyj zu sprechen | Kevin Frayer/Getty Images

„China wird … Russland nachdrücklich dabei unterstützen, das russische Volk unter der Führung von Präsident Putin zu sammeln und zu führen, um trotz aller Widrigkeiten und Störungen strategische Entwicklungsziele zu erreichen“, sagte Außenminister Wang Yi in einem baldigen Anruf bei Sergej Lawrow, seinem russischen Amtskollegen nachdem er letzten Monat während des Kongresses der Kommunistischen Partei einen Sitz in Chinas mächtigem Politbüro gewonnen hatte. „Jeder Versuch, den Fortschritt Chinas und Russlands aufzuhalten, wird scheitern. China ist bereit, den Austausch mit Russland auf allen Ebenen weiter zu vertiefen.“

Paralleler Konflikt

Erst letzte Woche präsentierte der ukrainische Parlamentarier Mykola Kniazhytskyi bei einem Besuch in Taipeh ein Traditional Wyshywanka besticktes Hemd an Präsidentin Tsai Ing-wen und drückte seine Befürchtungen über eine Ähnlichkeit zwischen der geostrategischen Position seines Landes und der Taiwans aus.

„Natürlich ist es eine andere Situation, aber gleichzeitig denke ich, dass es genauso aussieht, weil es auch ein autoritäres Regime ist, das einen Krieg gegen ein demokratisches Land beginnen muss“, sagte er. „Das ukrainische Volk unterstützt Taiwan. Wann [U.S. House Speaker Nancy] Pelosi kommt hierher, alle Ukrainer haben ferngesehen, alle Ukrainer haben sich Sorgen um Taiwan gemacht.“

Als Zeichen der Solidarität hat Taiwan der Ukraine mehr als 30 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe zukommen lassen und sich den Sanktionen gegen Moskau angeschlossen.

„Als wir das Gemetzel der russischen Invasion beobachteten, ist Taiwan stolz darauf, eine Rolle bei den Bemühungen zu spielen, die Ukrainer in ihrem Kampf zur Verteidigung ihres Landes und ihrer Freiheit zu unterstützen“, sagte Präsidentin Tsai im September. „Wir müssen uns über das autoritäre Spielbuch informieren.“

Tseng selbst war sich über die parallele Ursache im Klaren. Kurz vor seinem Tod postete er auf Facebook ein Abzeichen mit gemeinsamen ukrainisch-taiwanesischen Flaggen, das er an seine Uniform heftete.

Er fügte hinzu: „Ich hoffe, ich werde den taiwanesischen Streitkräften nicht peinlich sein.“