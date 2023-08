Berlin. Der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder, hat sich besorgt über den Verbleib der Hunde und Katzen geäußert, die Tierheime aufgrund der dramatischen Überfüllung nach der Corona-Pandemie nicht mehr aufnehmen können. Es müsse sichergestellt werden, „dass die Besitzer ihre Tiere nicht auf andere Weise loswerden“, sagte Schröder dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Der Haustierboom, den wir während der Corona-Zeit erlebt haben, zeigt derzeit seine Folgen mit voller Wucht.“

Laut Schröder sitzen Tiere, die in dieser Zeit von Menschen ohne Sinn und Zweck gekauft wurden, heute in Tierheimen. Viele von ihnen, insbesondere große Hunde, können kaum in einem neuen Zuhause untergebracht werden. „Jeden Tag wollen immer mehr Menschen ihre Tiere abgeben. Wir warnen schon lange vor dieser Steuerflut.“

Dem Tierschutzbund ist kein Tierheim in Deutschland bekannt, „das derzeit nicht voll ist oder sogar mehr Tiere beherbergt als ursprünglich geplant“. Nicht alle Tierheime haben offen kommuniziert, dass es einen Aufnahmestopp gibt, sodass Besitzer, die Tiere abgeben wollen, sich dennoch an das Tierheim wenden sollten. Bei Bedarf wird eine Mediationshilfe geleistet.

Überfüllte Tierheime gefährden die Tiere

Doch was passiert, wenn die Tierheime in Deutschland keine Tiere mehr aufnehmen können? „Wenn Tierheime an ihre Grenzen stoßen und nicht anders können, als Tiere abzuweisen, die ihre Besitzer nicht mehr wollen, stellt das natürlich eine Gefahr für die Tiere selbst dar“, warnte Schröder. In Deutschland ist der Tierschutz ein Staatsziel im Grundgesetz. Es soll also nicht so weitergehen wie bisher. „Die Tierheime brauchen für ihre wertvolle Arbeit jede Hilfe – die Politik ist hier besonders wichtig.“

Eine Petition an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und die Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung, Ariane Kari, hat bereits über 100.000 Unterschriften gesammelt. Hier prangert die Tierschutzinitiative „Bündnis Schattenhund“ die drastischen Folgen überfüllter Tierheime an: „Bereits jetzt lassen verzweifelte Hundehalter ihre Hunde von Tierärzten töten, töten sie selbst oder versuchen, sie den Tierheimen mit falschen Informationen zu versorgen oder sie weiterzuverkaufen.“ das Internet.“

Situation in Tierheimen „wesentlich dramatischer als im Vorjahr“

Das Problem selbst ist schon lange bekannt: Letztes Jahr zeichnete sich in den Tierheimen ein trauriges Bild ab. Der Tierschutzbund appellierte an die Bundesregierung, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) kündigte finanzielle Hilfen an. Seitdem hat sich nicht viel geändert. „Die aktuelle Situation in den Tierheimen ist offensichtlich weitaus dramatischer als im letzten Jahr“, sagt Schröder.

Ein Sprecher des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sagte dem RND, dass die Arbeit der Tierheime, in die sich auch viele ehrenamtliche Helfer einbringen, für den Tierschutz unverzichtbar sei. „Obwohl der Bund keine finanziellen Verpflichtungen hat, hat er finanzielle Hilfen bereitgestellt, um Kosten abzufedern, die durch das Coronavirus oder die Unterbringung von Tieren aus der Ukraine entstehen.“

Mit Blick auf die gestiegenen Energiekosten hatte sich das BMEL zudem dafür eingesetzt, dass im Rahmen des zusätzlichen „Abwehrschirms gegen die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskrieges“ auch privatrechtliche Organisationen wie Tierschutzvereine in das Hilfspaket einbezogen werden. . „Zur weiteren Unterstützung der Tierheime ist im Koalitionsvertrag die Gründung einer Konsumstiftung vereinbart.“ Die Gründung einer solchen Stiftung wird derzeit geprüft.