„Barbenheimer“ hat an den heimischen Kinokassen einen fulminanten Start hingelegt.

Die Hälfte des viralen Internet-Memes „Barbie“ sicherte sich am Donnerstagabend 22,3 Millionen US-Dollar an Preview-Tickets, die meisten aller bisher im Jahr 2023 veröffentlichten Filme – und übertraf damit die Premiere von Marvels „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ im Wert von 17,5 Millionen US-Dollar und die 17,4 Millionen US-Dollar von Sonys „Spider-Man: Across the Spider-Verse“.

Der R-Rated-Dreistundenfilm „Oppenheimer“ brachte derweil bei den Vorführungen am Donnerstag 10,5 Millionen US-Dollar ein. Das steht im Einklang mit großen Veröffentlichungen wie „Wonder Woman“ aus dem Jahr 2017 und der diesjährigen Realverfilmung „Die kleine Meerjungfrau“.

Auf dem Weg ins Wochenende, Warner Bros.‘ Es wird erwartet, dass „Barbie“ in den ersten drei Kinotagen mehr als 140 Millionen US-Dollar einspielt, wenn nicht sogar mehr. Unterdessen scheint „Oppenheimer“ von Universal dazu bestimmt zu sein, mindestens 50 Millionen US-Dollar einzuspielen, wobei einige Kassenanalysten davon ausgehen, dass der Film 60 Millionen US-Dollar übersteigen könnte.

Die beiden Filme könnten zusammen im ersten Film 200 Millionen US-Dollar einspielen. Mit zusätzlichen Ticketverkäufen für „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One“, „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ und „Sound of Freedom“ könnte es das bisher umsatzstärkste Wochenende des Jahres werden.

Diese Aufregung ist für die heimischen Kinokassen dringend erforderlich, nachdem eine Reihe kürzlich veröffentlichter Filme mit großem Budget, wie „The Flash“ und „Indiana Jones and the Dial of Destiny“, hinter den Erwartungen zurückblieben.

Große Kinoketten haben angegeben, dass der Ticketverkauf für beide Filme an diesem Wochenende gut läuft und dass zusätzliche Vorstellungen hinzugefügt wurden, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Etwa 40.000 Mitglieder des Treueprogramms des AMC Theaters haben Tickets gekauft, um Barbie und Oppenheimer am selben Tag zu sehen, und die National Association of Theatre Owners geht davon aus, dass mehr als 200.000 Kinobesucher am selben Tag die beiden Filme sehen werden.

Offenlegung: Comcast ist die Muttergesellschaft von NBCUniversal und CNBC.