Graz. Filip Jicha kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: „Denkt daran, Jungs: Stärke macht Spaß!“ schreit der Tscheche, während seine Spieler vom THW Kiel unter Langhanteln, Liegestützen und Pull-Overs schnaufen. Doch erst nach einer Stunde im ersten Kraftzirkel im Trainingslager in Graz huschte das eine oder andere Lächeln über die Gesichter der Handball-Cracks. Maßgeblich beteiligt: ​​DJ Niclas Ekberg, der für motivierende Musik sorgte.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Spaß und Leid, dieser Gegensatz gehört zum Erfolgsrezept von Coach Jicha. „Man muss lernen zu leiden, sich das Leiden erlauben und dabei nicht die Nerven verlieren“, erklärt er. „Denn das ist es, was im Laufe der Saison auf uns zukommt.“

Taktik und Koordination nehmen im THW-Trainingslager viel Raum ein

Immerhin: Statt neun Einheiten in drei Tagen wie letzte Woche („Das war eine brutale Woche, man trainiert vor allem die Moral“) bittet der Tscheche in Graz maximal zweimal am Tag in der Halle. Und – das ist ungewöhnlich – Handball ist fast immer von Beginn an mit dabei. Und viel Geschwindigkeit.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Die zweite Welle stand am Abend der Ankunft in Graz noch auf dem Programm. Weil Elias Ellefsen á Skipagøtu, ein neuer Regisseur, in kurzer Zeit eingearbeitet werden muss, nehmen Taktik und Koordination viel Raum ein. „Jetzt wird es einiges für die Birne“, kündigt Jicha an und ist sich sicher: „Nach dem Trainingslager wird es bestimmt wieder einen Tiefpunkt geben. Aber wir sind auf einem guten Weg.“

Die Komplettlösung dieses Präparats stellt selbst Veteranen wie Niclas Ekberg vor neue Herausforderungen. Der Schwede, der seit 2012 beim THW Kiel spielt, ist neben Patrick Wiencek das dienstälteste Zebra und gibt zu: „Wir brauchten ein paar Trainingseinheiten, um uns daran zu gewöhnen.“ Natürlich macht es Spaß, es zu spielen. „Aber wenn die übliche Müdigkeit durch Kraft- und Laufeinheiten entsteht und man dann auf dem Feld explosiv sein muss, ist das etwas anderes.“

Humor hilft im Trainingslager des THW Kiel in Graz

Sein Flügelzangen-Kollege Rune Dahmke schätzt neben dem Spaßfaktor auch den hohen Handballanteil: „Das bringt den Puls richtig in die Höhe, sorgt aber auch dafür, dass das Training schneller vergeht.“

Und wenn nicht wie beim Kraft-Zirkel am Samstagvormittag Handball im Spiel ist, wissen sich die Zebras mit Humor gegenseitig zu helfen. Allen voran Domagoj Duvnjak, der nach der Aufforderung, aus möglichst gleichstarken Mitspielern Dreiergruppen zu bilden, schnell das körperliche Niveau der verletzten Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold erreichte und die Lacher auf seiner Seite hatte. Wenig später lieferte sich der 35-jährige Kapitän unter dem Jubel von Mannschaft und Trainerstab ein Bankdrückduell mit Nikola Bilyk.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

auch lesen

Dem Leid mit einem Lächeln zu begegnen, das ist die Kieler Taktik für Graz. „Seltsamerweise macht es Spaß, gemeinsam zu kämpfen und zu leiden“, sagt Ekberg. „Wir wissen, dass der Lohn für das, was wir hier leisten, hoffentlich am Ende der Saison kommen wird.“

KN