Der Tesla Cyberquad für Kinder wurde zurückgerufen, weil er die Sicherheitsstandards nicht erfüllt

Das Cyberquad für Kinder verfügt über einen „Vollstahlrahmen“ und einen elektrischen Antriebsstrang und kann bis zu 10 Meilen pro Stunde fahren. Laut CPSC hat es die Bundesnormen für mechanische Federung und maximalen Reifendruck bei ATVs für Kinder nicht erfüllt und hat keinen „CPSC-genehmigten ATV-Aktionsplan“, der Dinge wie „Fahrertraining, Verbreitung von Sicherheitsinformationen, Altersempfehlungen und andere Sicherheitsmaßnahmen.“ Laut den häufig gestellten Fragen von Radio Flyer bestand Teslas Hauptrolle beim Produktdesign in der Beratung zu seinem „Gesamterscheinungsbild“.

Oben: Was Ihre Kinder nicht mehr tun sollten.

Jeder, der einen besitzt, sollte laut Radio Flyer die Verwendung einstellen und die Motorsteuerung sofort entfernen. Wenn Sie den Controller an das Unternehmen zurücksenden, erhalten Sie eine volle Rückerstattung. Sie können den Vorgang auf der Website von Radio Flyer starten.

Die Kommission sagt, dass etwa 5.000 Einheiten von dem Rückruf betroffen sind. Die gute Nachricht ist, dass es keine bekannten Fälle gibt, in denen jemand ernsthaft verletzt wurde, als er das Cyberquad für Kinder benutzte, obwohl Radio Flyer anscheinend einen Bericht darüber erhielt, dass es umkippte, als ein Erwachsener und ein Kind gleichzeitig darauf fuhren, was dazu führte in einer verletzten Schulter.