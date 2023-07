Die technischen Sprünge in der Entwicklung von Windkraftanlagen werden immer größer. (Foto: IMAGO/Jochen Tack)

Windpark

München, Düsseldorf Die ersten Windkraftanlagen hatten in den 1990er-Jahren eine Größe von gerade einmal 50 Metern. Heute ragen die Turbinen bis zu 150 Meter in den Himmel. Konnte ein Windrad in der Anfangszeit lediglich 133 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen, sind es heute über 20.000. Die technische Entwicklung der Windenergie schreitet rasant voran. Aber es hat seinen Preis.

Vor allem der Turbinenhersteller Siemens Gamesa spürt derzeit die Auswirkungen. „Die Industrie wäre gut beraten, zu prüfen, ob dieses ‚Immer schneller, immer höher, immer weiter‘ sinnvoll ist“, heißt es aus Branchenkreisen. Irgendwann stößt man an die körperlichen Grenzen.

