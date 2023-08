Saßnitz. Der Öltanker „Yannis P“, der mit einem Maschinenschaden nördlich von Rügen liegt, soll trotz der stürmischen Wetterprognose an seiner aktuellen Position bleiben. Um ihn zu stabilisieren, solle er unter anderem zusätzlichen Ballast aufnehmen, sagte eine Sprecherin der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) am späten Sonntagnachmittag. Zudem kam am Sonntag ein Hochseeschlepper hinzu, der bei Bedarf als zusätzliche Unterstützung dienen sollte.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Nach Angaben der Sprecherin aus Rotterdam hatte die Reederei den Schlepper angefordert. Die Verkehrszentrale Warnemünde hatte darum gebeten, falls sich das Wetter verschlechtern sollte. Ab der Nacht zum Montag wurde im Nordosten teils stürmisches Wetter erwartet.

Das Mehrzweckschiff „Arkona“ – hier während einer Übung im Jahr 2022 vor Rostock – kann dem in Seenot geratenen Schiff bei Bedarf helfen. © Quelle: Jens Büttner

CCME in Alarmbereitschaft

Der Notschlepper „Bremen Fighter“ war bereits vor einigen Tagen vorsorglich in die unmittelbare Nähe des Schiffes verlegt worden. Wie die WSV-Sprecherin sagte, sei auch das Mehrzweckschiff „Arkona“ bereit, im Bedarfsfall zu helfen. Auch das Einsatzkommando wurde informiert.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Nach Einschätzung des WSV sind die getroffenen Maßnahmen angesichts der zu erwartenden Witterung ausreichend. Der Tanker liegt derzeit sicher vor Anker, hat Strom und ein dänischer Lotse ist an Bord. Am Montag soll es zu einer Neubewertung der Lage kommen.

auch lesen

Reparaturen an Bord der „Yannis P“

Der rund 270 Meter lange Öltanker „Yannis P“ befand sich nach Angaben von Schiffsverfolgungsdiensten im Internet am Sonntagabend noch gut 20 Kilometer nördlich von Rügen. Nach früheren Behördenangaben hält er sich dort seit rund anderthalb Wochen auf. Es war mit Rohöl beladen und auf dem Weg von Russland nach Indien.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Demnach seien Techniker an Bord, die versuchten, das Problem mit der Hauptmaschine zu lösen. Über den möglichen Fortgang der Bemühungen konnte die WSV-Sprecherin keine Angaben machen.

Oz