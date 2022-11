Der Tag des Krieges im Überblick: Selenskyj feiert einen historischen Tag für Cherson – der Kreml sieht Putin nicht als gedemütigt an

Nachdem die Kreml-Truppen Cherson verlassen hatten, seien Anwohner in Jubelparaden durch die Stadt gefahren, berichtet Präsident Selenskyj. Putins Sprecher will den Rückschlag in der Südukraine nicht als Niederlage Russlands sehen. Unterdessen hofft man auf ein Bekenntnis Moskaus gegen den Einsatz von Atomwaffen. Der 261. Kriegstag auf einen Blick.

Selenskyj: „Die Leute haben auf uns gewartet“

Nach dem Abzug der russischen Soldaten berichtete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass seine eigenen Truppen weiter in Richtung der Regionalhauptstadt Cherson im Süden des Landes vordringen. „Heute ist ein historischer Tag“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache. Die Stadt sei noch nicht vollständig von der „feindlichen Präsenz“ befreit, sagte er. Allerdings sind bereits ukrainische Spezialeinheiten vor Ort. Die Bewohner von Cherson entfernten auch selbstständig russische Symbole von Straßen und Gebäuden.

Zelenskyj veröffentlichte auch ein Video, das Autokolonnen und jubelnde Chöre für die herannahenden ukrainischen Soldaten zeigen soll. „Die Menschen in Cherson haben gewartet. Sie haben die Ukraine nie aufgegeben“, sagte das Staatsoberhaupt. „In den Städten, die noch auf unsere Rückeroberung warten, wird es genauso sein.“

Unter dem Druck der ukrainischen Gegenoffensiven kündigte Russland am vergangenen Mittwoch an, die eigenen Truppen aus dem Teil von Cherson nordwestlich des Flusses Dnjepr abzuziehen. Erstmals seit Kriegsbeginn hat Russland einen größeren Teil eines völkerrechtswidrig annektierten Gebiets verloren und bezeichnet es vor diesem Hintergrund als eigenes Staatsgebiet.

Russischer Beschuss vom linken Ufer des Dnipro

Nach eigenen Angaben begann Russland kurz nach dem Abzug mit Angriffen auf die gerade aufgegebene Region. „Derzeit werden Truppen und militärische Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte am rechten Ufer des Flusses Dnipro beschossen“, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Wenige Stunden zuvor hatte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow mitgeteilt, dass alle russischen Einheiten in der südukrainischen Region auf das linke Flussufer verlegt worden seien.

Beim Rückzug ließen sie auch verwundete Kameraden zurück, berichtete der britische „Daily Telegraph“ unter Berufung auf Zeugenberichte von der Front. „Es gibt einen Rückzug russischer Truppen in stärker befestigte Stellungen“, zitierte die Zeitung Nikolai, einen ukrainischen Soldaten. Es gibt jedoch immer noch Gebiete, in denen erbittert gekämpft wird. „Sie ziehen sich zurück, weil sie Verluste erleiden, sehr schwere Verluste. Außerdem nehmen sie nicht einmal die Leichen ihrer Soldaten und lassen die Verwundeten zurück“, sagte der Soldat.

Peskow gibt sich nicht geschlagen

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wollte in einem Interview mit der BBC nicht verraten, ob der Rückzug aus Cherson Putins Prestige schaden – oder den russischen Präsidenten gar demütigen würde. Peskows Antwort: „Es gibt viele Experten. Die einen sagen dies, die anderen das. Wir kommentieren das nicht. Der militärische Sondereinsatz geht weiter.“ Nachfrage der BBC: „Sie empfinden den Rückzug also nicht als Demütigung?“ Peskow: „Nein.“ BCC: „Bedauert der Kreml, dass vor wenigen Wochen eine Zeremonie zur Annexion von Cherson stattfand?“ Auch Peskow sagte: „Nein.“

Der Kreml sieht weiterhin wenig Chancen für Friedensverhandlungen. Russland schließe Verhandlungen mit der Ukraine nicht aus, sehe aber auf Seiten Kiews keine Gesprächsbereitschaft, sagte Peskow laut russischen Nachrichtenagenturen. „Kiew will keine Gespräche, deshalb geht die militärische Spezialoperation weiter“, sagte Peskow. Aus Sicht des Kreml könne die „militärische Sonderoperation“ entweder beendet werden, wenn ihre Ziele erreicht seien, oder durch Verhandlungen, so Putins Sprecher weiter. Peskow gab jedoch indirekt zu, dass die russische Position geschwächt worden sei. Friedensgespräche „aus der Position der Stärke“, wie von ukrainischer Seite behauptet, seien nicht möglich.

G20-Gipfel: Passage zu Atomwaffen angestrebt

Auf dem bevorstehenden G20-Gipfel könnte sich Russland gegen den Einsatz von Atomwaffen verpflichten. Ein EU-Beamter sagte, im aktuellen Entwurf der Abschlusserklärung gebe es einen Punkt zum Nichteinsatz von Atomwaffen. Nach aktuellem Verhandlungsstand ist davon auszugehen, dass dies auch in der finalen Version zu finden sein wird. „Viele G20-Mitglieder wollen einen Hinweis auf Atomwaffen“, sagte der Beamte. Bedenken über einen russischen Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine hatten zuletzt die illegale Annexion von vier besetzten ukrainischen Gebieten angeheizt.

Frischer Wind im Atomwaffenkontrollvertrag

Auch die festgefahrenen Gespräche zwischen Russland und den USA über nukleare Abrüstung bewegen sich offenbar. Beide Seiten würden sich bald in Kairo treffen, um über den Atomwaffenkontrollvertrag New Start zu diskutieren, zitierte die Nachrichtenagentur Ria den stellvertretenden russischen Außenminister Sergej Rjabkow. Voraussichtlich Ende November oder Anfang Dezember. Die USA gaben kürzlich bekannt, dass bald ein Treffen geplant sei.

