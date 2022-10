Der Tag des Krieges im Überblick: Putin ist verhandlungsbereit – Biden lehnt Treffen mit dem Kreml-Chef ab

Der russische Präsident fordert, dass die USA Kiew an den Verhandlungstisch bringen. US-Präsident Biden weigert sich, sich mit Putin zu treffen. Offiziell soll die Mobilisierung in Russland beendet sein, doch der ukrainische Generalstab berichtet, dass die Wehrpflicht weitergeht. Die Bundesregierung geht davon aus, dass alle vier Nord-Stream-Röhren defekt sind. Der 246. Kriegstag auf einen Blick.

Putin wiederholt den Vorwurf der „schmutzigen Bombe“.

In einer ausgedehnten Rede wiederholte der russische Präsident Wladimir Putin seine Anschuldigungen gegen die Ukraine, eine „schmutzige Bombe“ gebaut zu haben – eine Bombe, die nukleares Material enthält. Er wisse auch ungefähr, wo das passiere, sagte Putin bei einem Auftritt in einem Diskussionsforum. In Bezug auf Verteidigungsminister Sergej Schoigu fügte er hinzu: „Ich habe Schoigu die Anweisung gegeben, alle Kollegen anzurufen.“ Russland befürworte die rasche Entsendung einer Beobachtermission der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in die Ukraine, sagte Putin. Der Kremlchef warf Kiew vor, „die Spuren des Baus einer ’schmutzigen Bombe‘ verwischen zu wollen“. Auch die Ukraine hatte IAEO-Experten eingeladen, um sich von der Unbegründetheit der russischen Vorwürfe zu überzeugen. Der Westen und die Ukraine bezeichnen die Vorwürfe als Falschmeldungen.

Kreml-Chef: Ich bin bereit für Gespräche über ein Ende des Konflikts

Putin sagte, er sei zu Gesprächen bereit, um den Konflikt in der Ukraine zu beenden. Die Ukraine will sich jedoch nicht an den Verhandlungstisch setzen. „Es geht nicht um uns, wir sind bereit zu verhandeln. Aber die Führung in Kiew hat entschieden, die Verhandlungen mit Russland nicht fortzusetzen“, sagte Putin. Es wäre einfach, das Problem zu lösen. Die USA mussten der Ukraine lediglich signalisieren, ihre Position zu ändern und das Problem friedlich zu lösen. Gleichzeitig behauptete Putin, dass nicht Russland für die Krise in Europa verantwortlich sei, sondern die Staats- und Regierungschefs der europäischen Länder. Russland ist nicht der Feind Europas und hat niemals böswillige Absichten gegenüber Europa gehabt.

Biden will den russischen Präsidenten nicht treffen

Der Kreml-Chef hatte bereits Ende September vier ukrainische Regionen annektiert und in einer Rede im Kreml auch Verhandlungen angeboten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Gespräche mit Putin per Dekret abgelehnt. Das Weiße Haus hat ein mögliches bilaterales Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Staatschef beim G20-Gipfel in Bali abgelehnt. „Er hat nicht die Absicht, sich mit Wladimir Putin zusammenzusetzen“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby.

Washington warnt Moskau vor dem Start von Satelliten

Gleichzeitig warnte Kirby Moskau vor dem Abschuss von US-Satelliten. „Alles, was ich sagen möchte, ist, dass es auf jeden Angriff auf die US-Infrastruktur eine Reaktion geben wird, und zwar eine, die der Bedrohung unserer Infrastruktur angemessen ist.“ Russland hatte zuvor damit gedroht, kommerzielle US-Satelliten anzugreifen, wenn sie im Ukraine-Krieg weiterhin Daten nach Kiew übertragen würden.

Laut einem TASS-Bericht sagte Konstantin Woronzow, Vertreter des russischen Außenministeriums bei den Vereinten Nationen, am Donnerstagabend, es sei eine gefährliche Tendenz der Vereinigten Staaten, zivile Satelliten für militärische Konflikte einzusetzen. „Die quasi-zivile Infrastruktur kann so zum legitimen Ziel eines Gegenangriffs werden“, wurde Woronzow zitiert.

Die Duma verabschiedet ein Gesetz über den Einsatz von Schwerverbrechern an vorderster Front

Das russische Unterhaus verabschiedete ein Gesetz, das es ermöglichen würde, wegen schwerer Verbrechen verurteilte Ex-Häftlinge für Militäraktionen in der Ukraine zu mobilisieren. Die Neuregelung gilt für Gefangene, die wegen schwerer Straftaten weniger als acht Jahre inhaftiert sind, und solche, die wegen besonders schwerer Straftaten weniger als zehn Jahre inhaftiert sind. Die Rekrutierung solcher Ex-Häftlinge war in dem von Präsident Wladimir Putin im September unterzeichneten Dekret über die Mobilisierung für die Ukraine-Mission nicht vorgesehen.

Nach den jetzt von der Duma verabschiedeten Vorschriften dürfen aber auch in Zukunft keine wegen Pädophilie, Geiselnahme, Anschlägen, Schmuggel radioaktiver Stoffe, Spionage oder Hochverrats verurteilten Ex-Häftlinge mobilisiert werden.

Kiew: Russische Wehrpflicht geht weiter

Laut dem stellvertretenden ukrainischen Stabschef Oleksii Hromov geht die Mobilisierung in Russland trotz gegenteiliger Aussagen des Kremls weiter. „Nur öffentliche Aktivitäten im Zusammenhang mit der Wehrpflicht wurden eingestellt, während der Prozess der Zustellung von Vorladungen an Männer zu Hause oder am Arbeitsplatz fortgesetzt wird“, sagte Hromow. „Die Hauptaktion der Mobilisierten im Kampfgebiet wird in etwa 1,5 bis 2 Wochen erwartet.“

Hauptnetz der ukrainischen Stromversorgung beschädigt

Die von den ukrainischen Behörden gestern Abend gemeldeten russischen Luftangriffe haben offenbar weitere Schäden an der kritischen Infrastruktur des Landes angerichtet. Anlagen des Hauptnetzes des ukrainischen Energiesystems in den zentralen Regionen wurden beschädigt. Weitere Einschränkungen der Stromversorgung seien möglich, teilte der Netzbetreiber Ukrenergo auf Telegram mit.

Nach den russischen Angriffen wurde die Stromversorgung im Zentrum des Landes weiter reduziert. Dies sei notwendig, um einen kompletten Blackout in dem Gebiet zu verhindern, sagte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Kyrylo Timoschenko, in Online-Netzwerken. Ihm zufolge betreffen die Beschränkungen die Regionen Tschernihiw, Tscherkassy, ​​Schytomyr sowie die Hauptstadt Kiew und das Umland. In den vergangenen drei Wochen konzentrierten sich die russischen Angriffe auf die Ukraine auf Kraftwerke und Energienetze. Kiew wirft Moskau vor, in der kalten Jahreszeit eine humanitäre Katastrophe und neue Flüchtlingsbewegungen Richtung Westeuropa provozieren zu wollen.

Bundesregierung sieht alle Nord-Stream-Röhren beschädigt

Entgegen der russischen Einschätzung geht die Bundesregierung nicht davon aus, dass eine der beiden Röhren der Nord-Stream-2-Pipeline nach den September-Explosionen noch intakt ist. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Sabotageakt mit starken Explosionen negative Auswirkungen auf beide Leitungsstränge hatte und die technische Grundverfügbarkeit daher nicht mehr gegeben ist“, sagte die Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage von AfD-Fraktionschef Leif -Erik Holm. Hinzu kommt, dass die Pipeline Nord Stream 2 ohnehin nicht die für ihren Betrieb notwendige Zertifizierung erhalten hat und auch weiterhin nicht in Betrieb gehen kann. Es komme ihm vor, „als hätte man an der Ampel gehofft, dass die Frage der Gaslieferungen über Nord Stream durch die Anschläge erledigt sei“, kommentierte der AfD-Abgeordnete Holm.

„Robuste Sanktionen“: Scholz fordert Sunak

Der neue britische Premierminister Rishi Sunak und Bundeskanzler Olaf Scholz sind sich einig, dass die Ukraine weiterhin in ihrem Kampf gegen Russland unterstützt werden muss. Das teilte das Büro des Ministerpräsidenten nach einem Telefonat zwischen den beiden Regierungschefs mit. Der Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin müsse durch „harte“ Sanktionen aufrechterhalten werden.

