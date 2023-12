Der Tag am Donnerstag, op 30 november 2023

De Partei- en Fraktionsvorsitzende der CDU, Friedrich Merzzegt sich ernüchtert über den Koalitionsausschuss van de achtersteven Abends, van de offenbar ohne grifbare Ergebnisse auseinander is verdwenen. „Ik ben niet overdreven, ik ben daarbuiten en dat is het, dat is de Koalition zelf Ook is het niet mogelijk een tijdsplan te hebben dat alleen kan worden verwezenlijkt, sinds de Bundeshaushalt für das Jahr 2024 noch in diesem Jahr beraten und verabschiedet waren soll“, aldus Merz op RTL/ntv-Frühstart. „Dat is geen koalitionsinterne Angelegenheit, zoon van een Sache des Deutschen Bundestages. We zullen op 30 november weer duidelijk zijn, maar we zullen het Parlement dit jaar niet kunnen zien“, zodat de CDU-chef weer verder gaat. Er zal verder niet worden gespeculeerd, maar de Ampelkoalitie blijft bestaan Nadat de Bevölkerung in Deutschland is begonnen, is de Regierung ihre Arbeit erleden. De Bundesregierung fehle es an Fuhrung. „Der Bundeskanzler hat offensichtlich zelf keine Vorstellung davon, wie er diesem is Haushalts dilemmauit dieser Regierungskrise herauskoms soll. En dat is wat ik zeg, het is een kwestie dat we helemaal alleen zijn in onze gedachten“, aldus de conclusie van de CDU-president en onze herinneringen aan zo’n doordachte toespraak in de Bundestag am Dienstag.

Met het oog op de Bondsdag, Olaf Scholz zag „Klempner der Macht“, er is geen politiek wollen beleid in het fort van Merz. „Ook de Klempner is tegenwoordig ja. Ze hebben dezelfde Anlagentechniker en hebben andere operationele activiteiten. Dat is een gemeenschappelijke gemeenschap. Er zijn kleine Schräubchen, maar er is geen in de Lage, die de hele Gebilde herzustellen“, dus van de CDU-chef. Er was zeker goed beleid, een man zou Klempner van de CDU bezeichnen zijn. ‘Ja, we hebben een geschreven verslag van ons leven im Kleinklein dat Schräubchen dreht en niet in het lage is, we wonen nog steeds samen. De mens produceert de Klempner, is niet de architect en is niet de Baumeister.“