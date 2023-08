Der VfB Lübeck empfängt am Samstag den SV Sandhausen. Die Stars der 3. Liga kommen am ersten Spieltag in die Lohmühle. Gasttrainer Danny Glam bereitet sich auf den VfB vor.

Lübeck/Sandhausen. Anpfiff für die 3. Liga! Die Saison 2023/24 beginnt am Freitag (4. August) um 19 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem Halleschen FC und Rot-Weiss Essen. Am Samstag startet der VfB Lübeck. Um 14 Uhr empfängt er den Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen, der direkt wieder aufsteigen will. Damit kommen bereits am ersten Spieltag die Stars der Liga in die Lohmühle.

