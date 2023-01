Der Stuttgarter Autobauer will seinen Mitarbeitern eine Prämie von bis zu 1300 auszahlen

Rund 93.000 Mercedes-Benz Mitarbeiter in Deutschland dürfen sich über eine Rekordgewinnbeteiligung freuen. Der Autobauer zahlt den Mitarbeitern eine Prämie von bis zu 7300 Euro, teilte das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mit. Im Vorjahr betrug die Prämie 6000 Euro. Das Geld ist mit der Aprilgebühr zu überweisen.

„Mit der höchsten Gewinnbeteiligung in der Firmengeschichte möchten wir uns für Ihr herausragendes Engagement und Ihren persönlichen Einsatz bedanken“, sagte Personalvorstand Sabine Kohleisen laut Mitteilung. Der Belegschaft sei unter schwierigen Bedingungen viel abverlangt worden, sagte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Ergun Lümali. Mit der Prämie würden die Mitarbeiter „angemessen am Unternehmenserfolg beteiligt“.

Beide Seiten hatten sich zudem auf eine Neuberechnung ab dem laufenden Geschäftsjahr geeinigt. Die Berechnungslogik werde mit dem bestehenden System für Führungskräfte vereinheitlicht, hieß es. Damit wird die Beteiligung aller Mitarbeitergruppen noch stärker auf die Erreichung der Unternehmensziele ausgerichtet. Die bisherige Beitragsobergrenze von 6.465 Euro gelte nicht mehr, sagte eine Sprecherin.

Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 will Mercedes Mitte Februar vorlegen. Trotz der unsicheren Wirtschaftslage konnte sich der Autobauer auch im vergangenen Jahr auf hohe Verkaufspreise verlassen und hob im Oktober seinen Ausblick für das Gesamtjahr erneut an.